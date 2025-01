Gaming: PC seit Jahren umsatzstärker als Konsolen – Bericht

In den vergangenen Jahren hatte die Videospielindustrie mit so mancher Herausforderung zu kämpfen. Während sich dieser Trend auf dem Konsolenmarkt klar abzeichnet, zeigt sich die Gaming-Plattform PC weiter unbeeindruckt, wie ein Bericht von Epyllion aufzeigt.

In den Jahren zwischen 2011 und 2021 konnten sowohl PC- als auch Konsolenspiele dank um fast 50 Milliarden Dollar gestiegener Verbraucherausgaben ein beträchtliches Wachstum verzeichnen.

In den Folgejahren flauten dann die Verkäufe von Konsolenspielen etwas ab, was sich auch in weniger verkauften Konsolen widerspiegelt. Xbox Series X|S und PlayStation 5 liegen in den 49 Monaten nach Veröffentlichung etwa 7 Millionen verkaufte Einheiten hinter der Vorgängergeneration zurück.

PC-Spiele verzeichneten hingegen ein Umsatzwachstum von 20 % seit 2021. Epyllion-CEO Matthew Ball führt diese Entwicklung auf die riesige Spielebibliothek, umfassende Abwärtskompatibilität, nahtlosen Zugang zu Webbrowsern, sozialen Plattformen und Streaming-Tools sowie die bessere Leistung zurück.

Die immer weiter ausgebaute Verfügbarkeit von ehemals konsolenexklusiven Spielen, verbesserte Zugänglichkeit dank neuer PC-Gaming-Geräte, wie dem Steam Deck, sowie besonders bei jungen Spielern beliebte Plattformen wie ROBLOX nennt er als Anzeichen für die Fortsetzung des PC-Aufschwungs.