Gaming: PEGI verschärft Altersfreigaben bei Lootbox-Spielen

Ab Juni gelten für neu eingereichte Spiele deutlich strengere PEGI‑Regeln. Titel mit bezahlten Zufallsmechaniken wie Lootboxen, Gacha‑Systemen oder Kartenpacks erhalten künftig automatisch eine PEGI‑16‑Einstufung, Social‑Casino‑Games sogar PEGI 18.
Mit dieser Änderung reagiert PEGI auf die wachsende Kritik an Glücksspielelementen in Games – ein Schritt, den Länder wie Belgien oder Australien bereits früher gegangen sind.
Auch In‑Game‑Käufe werden neu bewertet: Zeitlich begrenzte Angebote wie Battle Passes führen zu PEGI 12, es sei denn, das Spiel deaktiviert Ausgaben standardmäßig – dann sind PEGI 7 möglich. NFT‑basierte Käufe, die zum Spielen nötig sind und handelbar bleiben, landen automatisch bei PEGI 18.
Erstmals fließt auch „Pressure to Play“ in die Altersfreigabe ein. Daily Quests oder Login‑Streaks werden mit PEGI 7 bewertet, während Battle Passes mit verfallenden Belohnungen oder der Verlust von Spielfortschritt PEGI 12 bedeuten.
Unregulierte Online‑Kommunikation ohne Moderation kann in seltenen Fällen sogar zu PEGI 18 führen.
Die Änderungen betreffen nur Spiele, die ab Juni zur Prüfung eingereicht werden – könnten aber dafür sorgen, dass kommende Titel großer Marken deutlich höhere Altersfreigaben erhalten als bisher erwartet.
Was ist eigentlich mit den Plattformen, die solche Software anbieten? Also Google Play, Steam usw? In Zukunft dann auch ab 18?
Ein Glück spiele ich nur Singleplayer Games. 😅
Hoffentlich sterben diese ganzen Mechaniken wie Battle Pässe oder auch Lootboxen komplett aus und man fokussiert sich wieder auf den Spaß am Spiel, ist aber sowieso utopisch.
Hört sich nach einem sinnvollen Jugendschutz Mechanismus an.
Ist natürlich null bindend
Auch hier liegt es am Ende wieder bei den Eltern und den Jugendeinstellungen.
Ich denke, zu wenig Eltern beschäftigen sich nicht mit der Thematik oder es ist ihnen egal und da bringt der Altershinweis leider auch nicht viel.
Immerhin wird es thematisiert, aber leider wieder zu inkonsequent.