Gaming: PEGI verschärft Altersfreigaben bei Lootbox-Spielen

Ab Juni gelten strengere PEGI-Regeln für Zufallsmechaniken, In‑Game‑Käufe und „Pressure to Play“ – viele kommende Titel könnten überraschend höher eingestuft werden.

Ab Juni gelten für neu eingereichte Spiele deutlich strengere PEGI‑Regeln. Titel mit bezahlten Zufallsmechaniken wie Lootboxen, Gacha‑Systemen oder Kartenpacks erhalten künftig automatisch eine PEGI‑16‑Einstufung, Social‑Casino‑Games sogar PEGI 18.

Mit dieser Änderung reagiert PEGI auf die wachsende Kritik an Glücksspielelementen in Games – ein Schritt, den Länder wie Belgien oder Australien bereits früher gegangen sind.

Auch In‑Game‑Käufe werden neu bewertet: Zeitlich begrenzte Angebote wie Battle Passes führen zu PEGI 12, es sei denn, das Spiel deaktiviert Ausgaben standardmäßig – dann sind PEGI 7 möglich. NFT‑basierte Käufe, die zum Spielen nötig sind und handelbar bleiben, landen automatisch bei PEGI 18.

Erstmals fließt auch „Pressure to Play“ in die Altersfreigabe ein. Daily Quests oder Login‑Streaks werden mit PEGI 7 bewertet, während Battle Passes mit verfallenden Belohnungen oder der Verlust von Spielfortschritt PEGI 12 bedeuten.

Unregulierte Online‑Kommunikation ohne Moderation kann in seltenen Fällen sogar zu PEGI 18 führen.

Die Änderungen betreffen nur Spiele, die ab Juni zur Prüfung eingereicht werden – könnten aber dafür sorgen, dass kommende Titel großer Marken deutlich höhere Altersfreigaben erhalten als bisher erwartet.