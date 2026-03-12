Gaming: Peter Moore: Ich habe den Konsolenkrieg angezettelt

Peter Moore, Ex-Xbox-Manager glaubt, der Konsolenkrieg geht auf seine Kappe und das Fans es lieben, sich dabei wie Soldaten in einer Schlacht zu fühlen.

Der frühere Xbox-Manager Peter Moore sorgt erneut für Aufsehen, denn er sagt heute ganz offen, dass der legendäre Konsolenkrieg zwischen Microsoft und Sony vielleicht seine Schuld gewesen sei.

Moore, der Xbox in den Anfangsjahren entscheidend mitprägte, wurde damals gezielt eingestellt, um PlayStation offensiv herauszufordern – und genau das tat er mit voller Absicht.

Im Gespräch erinnert er sich daran, wie er die Mechaniken des Wettbewerbs aus seiner Zeit bei Reebok übernahm. Dort habe er gelernt, dass Rivalität Marken stärkt und Konsumenten emotional bindet. Also übertrug er dieses Prinzip auf die Gaming-Welt, weil Spieler sich dadurch stärker mit ihrer Plattform identifizieren.

Er beschreibt es so, dass Gamer das Gefühl lieben, „Soldaten in einer Schlacht“ zu sein – egal ob als Xbox‑, PlayStation‑ oder SEGA‑Anhänger.

Besonders eindrucksvoll schildert er seine ersten Begegnungen mit Bill Gates und Steve Ballmer. Microsoft sei damals „Nerd-Zentrale“ gewesen, wie er es formuliert. Bei einem Mittagessen habe Ballmer ihm gesagt, „wir haben keine Leute wie dich“, nachdem er Moore zuvor auf SEGA-Bühnen gesehen hatte, wie er verbal „Schläge austeilte“ und Sony mit frechen Spitzen provozierte.

Genau diese Energie wollte Microsoft für den Kampf gegen PlayStation nutzen.

Moore erklärt, dass er es liebte, Xbox als Herausforderer zu positionieren und Sony mit respektlosen Spitzen zu piesacken. Zwischen den Teams habe man sich ständig gegenseitig geneckt, und Moore ist überzeugt, dass Gamer diese Art von Wettbewerb gefeiert haben.

Für ihn war der Konsolenkrieg kein Problem, sondern ein bewusst eingesetztes Stilmittel, das die Branche belebt und die Fanlager elektrisiert hat.