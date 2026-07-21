Gaming: Peter Moore warnt – Steigende Konsolenpreise gefährden die Zukunft klassischer Hardware

Immer höhere Preise für Konsolen könnten nach Ansicht von Peter Moore die Zukunft klassischer Spielehardware gefährden. Der frühere Xbox- und Sega-Manager sieht Hersteller vor wachsenden Herausforderungen – von steigenden Produktionskosten bis hin zur Konkurrenz um moderne Chips.

Moore erklärt, dass die Entwicklung neuer Hardware zunehmend teurer werde. Gleichzeitig fließen viele Halbleiter inzwischen in den boomenden Markt für Künstliche Intelligenz, wodurch Konsolenhersteller unter zusätzlichem Druck stehen.

„Ich glaube, genau darüber denken die Hardwarehersteller derzeit nach. Die Kosten für die Entwicklung dieser Geräte werden immer absurder. Wir können kaum noch mithalten. Selbst die benötigten Chips sind schwer zu bekommen, weil die Hersteller ihre Kapazitäten auf die Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz ausrichten. Und wahrscheinlich sagen sie sich: Mit Konsolen lässt sich nicht genug Gewinn erzielen.“

Auch die grundsätzliche Existenz dedizierter Konsolen stellt Moore erneut infrage. Bereits seit seiner Zeit bei Sega habe er die Ansicht vertreten, dass Spiele eines Tages direkt über den Fernseher verfügbar sein könnten – ganz ohne separate Konsole.

„Seit meinen Tagen bei Sega habe ich immer gesagt: Irgendwann steckt einfach ein Chip im Fernseher. Dann wählst du wie bei Netflix aus allen verfügbaren Spielen aus, siehst, was gerade gespielt wird, und steigst direkt ein. Braucht man dann überhaupt noch ein zusätzliches Gerät zwischen Fernseher und Controller? Die Verzögerung wird nahezu bei null liegen.“

Sollten die Preise weiter steigen, könnten laut Moore viele Spieler auf andere Plattformen ausweichen. Ein leistungsfähiger PC in Kombination mit Streaming auf den Fernseher sei für viele bereits heute eine denkbare Alternative.

„Das ist ein echter Härtetest für die Zukunft der Videospielkonsole. Entweder löst die Technik dieses Problem oder die Spieler sagen: Ich kann mir keine Konsole für 800 Dollar leisten. Dann spiele ich eben auf dem PC, streame das Bild auf meinen 4K-Fernseher und nutze einen Controller. Der PC wird dann zur Konsole. Spieler werden immer einen Weg finden, ihre Spiele zu spielen.“

Ob sich diese Entwicklung tatsächlich durchsetzt, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass steigende Hardwarepreise und der wachsende Wettbewerb um moderne Chips die Branche vor neue Herausforderungen stellen.