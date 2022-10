Gaming: Phil Spencer: Metaverse ist ein schlecht gemachtes Videospiel

Autor:, in / Gaming

Was ist die Definition des Metaverse? Diese Frage wurde Xbox-Chef Phil Spencer während der Tech Live-Konferenz des Wall Street Journals gefragt.

Seine klare Antwort: Das Metaverse ist wie ein schlecht gemachtes Videospiel.

Facebook hatte im letzten Jahr mit der Umbenennung seines Mutterkonzerns in Meta seine Ausrichtung klar definiert. Nämlich dass das Metaverse nicht nur ein Ort sei, um sich mit Freunden zu treffen, sondern auch um mit seinen Kollegen dort zu arbeiten.

Spencer führte seine Antwort weiter aus, in dem er sagte:„Videospielentwickler haben die erstaunliche Fähigkeit, fesselnde Welten zu erschaffen, in denen wir Zeit verbringen wollen. Für mich ist ein Metaverse, das wie ein Konferenzraum aussieht… Ich finde einfach, dass ich dort nicht die meiste Zeit verbringen möchte.“

Mit dem Aspekt des Arbeitens scheint sich der Chef der Xbox- und Gaming Sparte bei Microsoft demnach nicht anfreunden zu können.

Spencer scherzte zwar ein wenig mit dem Vergleich eines schlechten Videospiels, er sagte aber auch, dass man zu früh dran sei und das Metaverse mit der Zeit viel mehr wie ein Videospiel aussehen werde, als er die heutigen Modelle sehe.

Zuvor hatte sich schon Evan Spiegel zum Metaverse deutlich geäußert. Für den CEO von Snap wäre es so, als würde man in einem Computer leben. Und das sei das letzte, was er nach einem langen Arbeitstag tun möchte.