Gaming: Platin-Trophäe in Elden Ring geschafft? Dieses Gaming-Erlebnis kann 15.000 Dollar wert sein

Elden Ring und andere Spiele können Studenten jetzt bis zu 15.000 Dollar einbringen.

Eine kalifornische Universität macht besondere Gaming-Erfolge zum Teil ihres Bewerbungsverfahrens: Die University of Silicon Valley bietet mit dem Max Achievement Scholarship ein Stipendium für Studenten an, die einige der schwierigsten Herausforderungen aus bekannten Spielen gemeistert haben.

Das Programm kann bis zu 15.000 US-Dollar pro Jahr umfassen. Voraussetzung sind jedoch nicht nur außergewöhnliche Leistungen in Spielen, sondern auch eine erfolgreiche Aufnahme an der Universität, ein Notendurchschnitt von mindestens 3,0 GPA sowie ein Essay darüber, welche Erfahrungen und Erkenntnisse die Spieler aus ihren Herausforderungen gewonnen haben.

Zu den Spielen, deren Erfolge berücksichtigt werden, gehören unter anderem Elden Ring, Final Fantasy XIV, Dark Souls, Sekiro, Minecraft, World of Warcraft und Stardew Valley.

Beispiele für anerkannte Leistungen sind etwa die Platin-Trophäe in Elden Ring oder das Erreichen von Level 100 mit allen Kampf-, Handwerks- und Sammelklassen in Final Fantasy XIV.

Die Universität bewertet dabei nicht nur den Schwierigkeitsgrad eines Spiels, sondern auch die Fähigkeiten, die Spieler durch diese Herausforderungen entwickeln können, darunter Ausdauer, Problemlösung und langfristiges Engagement.