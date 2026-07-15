Gaming: Platin-Trophäe in Elden Ring geschafft? Dieses Gaming-Erlebnis kann 15.000 Dollar wert sein

Eine kalifornische Universität macht besondere Gaming-Erfolge zum Teil ihres Bewerbungsverfahrens: Die University of Silicon Valley bietet mit dem Max Achievement Scholarship ein Stipendium für Studenten an, die einige der schwierigsten Herausforderungen aus bekannten Spielen gemeistert haben.
Das Programm kann bis zu 15.000 US-Dollar pro Jahr umfassen. Voraussetzung sind jedoch nicht nur außergewöhnliche Leistungen in Spielen, sondern auch eine erfolgreiche Aufnahme an der Universität, ein Notendurchschnitt von mindestens 3,0 GPA sowie ein Essay darüber, welche Erfahrungen und Erkenntnisse die Spieler aus ihren Herausforderungen gewonnen haben.
Zu den Spielen, deren Erfolge berücksichtigt werden, gehören unter anderem Elden Ring, Final Fantasy XIV, Dark Souls, Sekiro, Minecraft, World of Warcraft und Stardew Valley.
Beispiele für anerkannte Leistungen sind etwa die Platin-Trophäe in Elden Ring oder das Erreichen von Level 100 mit allen Kampf-, Handwerks- und Sammelklassen in Final Fantasy XIV.
Die Universität bewertet dabei nicht nur den Schwierigkeitsgrad eines Spiels, sondern auch die Fähigkeiten, die Spieler durch diese Herausforderungen entwickeln können, darunter Ausdauer, Problemlösung und langfristiges Engagement.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Elden Ring hatte ich tatsächlich schnell platiniert.
Fand ich recht einfach.
Fehlt nur noch Gaming als Unterrichtsfach xD
Würde sicher vielen gefallen 😅.
Elden Ring Platin ist echt nicht schwer…
Bei Elden Ring ist es echt entspannt, einfach Waffen, Zauber, Heilgegenstände sowie versteckte Bosse erledigen/sammeln und dann noch verschiedene Enden mit New Game Plus schnell freischalten.
Jetzt noch Gaming als Unterrichtsfach und es wäre perfekt.
Ist doch ein Witz.
Sekiro und Elden Ring hab ich auch beide auf 100% mit allen Achievements,da hab ich defenitiv schwerere Spiele komplett,wer macht da das Auswahl Verfahren?
Kann nur jemand machen der wirklich keine Ahnung hat.
Es wäre interessant zu wissen aus welchem Grund die Spiele ausgewählt wurden. Und was dahinter steckt.