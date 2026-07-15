Gaming: Platin-Trophäe in Elden Ring geschafft? Dieses Gaming-Erlebnis kann 15.000 Dollar wert sein

8 Autor: , in News / Gaming
Übersicht
Image: Depositphotos

Elden Ring und andere Spiele können Studenten jetzt bis zu 15.000 Dollar einbringen.

Eine kalifornische Universität macht besondere Gaming-Erfolge zum Teil ihres Bewerbungsverfahrens: Die University of Silicon Valley bietet mit dem Max Achievement Scholarship ein Stipendium für Studenten an, die einige der schwierigsten Herausforderungen aus bekannten Spielen gemeistert haben.

Das Programm kann bis zu 15.000 US-Dollar pro Jahr umfassen. Voraussetzung sind jedoch nicht nur außergewöhnliche Leistungen in Spielen, sondern auch eine erfolgreiche Aufnahme an der Universität, ein Notendurchschnitt von mindestens 3,0 GPA sowie ein Essay darüber, welche Erfahrungen und Erkenntnisse die Spieler aus ihren Herausforderungen gewonnen haben.

Zu den Spielen, deren Erfolge berücksichtigt werden, gehören unter anderem Elden Ring, Final Fantasy XIV, Dark Souls, Sekiro, Minecraft, World of Warcraft und Stardew Valley.

Beispiele für anerkannte Leistungen sind etwa die Platin-Trophäe in Elden Ring oder das Erreichen von Level 100 mit allen Kampf-, Handwerks- und Sammelklassen in Final Fantasy XIV.

Die Universität bewertet dabei nicht nur den Schwierigkeitsgrad eines Spiels, sondern auch die Fähigkeiten, die Spieler durch diese Herausforderungen entwickeln können, darunter Ausdauer, Problemlösung und langfristiges Engagement.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Gaming

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Drakeline6 233095 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.07.2026 - 10:36 Uhr

    Elden Ring hatte ich tatsächlich schnell platiniert.
    Fand ich recht einfach.

    0
  4. Katanameister 498940 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 15.07.2026 - 11:32 Uhr

    Bei Elden Ring ist es echt entspannt, einfach Waffen, Zauber, Heilgegenstände sowie versteckte Bosse erledigen/sammeln und dann noch verschiedene Enden mit New Game Plus schnell freischalten.

    0
  5. Robilein 1301900 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 15.07.2026 - 11:46 Uhr

    Jetzt noch Gaming als Unterrichtsfach und es wäre perfekt.

    0
  6. ShadowTerror90 83735 XP Untouchable Star 2 | 15.07.2026 - 12:02 Uhr

    Ist doch ein Witz.

    Sekiro und Elden Ring hab ich auch beide auf 100% mit allen Achievements,da hab ich defenitiv schwerere Spiele komplett,wer macht da das Auswahl Verfahren?

    Kann nur jemand machen der wirklich keine Ahnung hat.

    0
  7. Devilsgift 154925 XP God-at-Arms Silber | 15.07.2026 - 13:32 Uhr

    Es wäre interessant zu wissen aus welchem Grund die Spiele ausgewählt wurden. Und was dahinter steckt.

    0

Hinterlasse eine Antwort