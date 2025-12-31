Gaming: PlayStation 5 dominiert 2025 weltweit: Neue Verkaufszahlen schocken Xbox‑Fans

Switch 2 überrascht stark, Xbox Series bricht ein: Die neuen globalen Konsolen‑Zahlen 2025 sind da und PlayStation 5 hat wie immer die Nase vorn.

Die aktuellen weltweiten Verkaufszahlen für das Jahr 2025 zeigen deutlich, wie sich der Konsolenmarkt zwischen PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch 1 entwickelt. VGChartz liefert dafür neue Schätzungen, die einen umfassenden Überblick über die globale Gaming‑Landschaft geben und euch zeigen, wie stark die einzelnen Plattformen im laufenden Jahr performen.

Im Zeitraum Januar bis November 2025 erreichte die PlayStation 5 mit 15,6 Millionen verkauften Konsolen die höchste Nachfrage und bleibt damit eine der erfolgreichsten Gaming‑Plattformen weltweit.

Die Nintendo Switch 2 erzielte im selben Zeitraum 12,4 Millionen Verkäufe und positioniert sich damit als starker Nachfolger der ursprünglichen Switch‑Generation.

Die erste Nintendo Switch bleibt weiterhin relevant und konnte 2025 zusätzliche 4 Millionen Einheiten absetzen, was ihre anhaltende Popularität unterstreicht.

Die Xbox Series X/S hingegen verzeichnete mit 2,1 Millionen verkauften Konsolen ein deutlich geringeres Wachstum und bleibt im direkten Vergleich hinter den anderen Plattformen zurück.

VGChartz nennt darüber hinaus neue Schätzungen zu den kumulierten weltweiten Gesamtverkäufen der aktuellen Konsolengenerationen.

Demnach liegt die PlayStation 5 inzwischen bei 86,1 Millionen verkauften Einheiten und bleibt damit eine der meistverbreiteten Gaming‑Konsolen der modernen Ära. Die Xbox Series X/S kommt laut den Schätzungen auf 34,1 Millionen verkaufte Geräte weltweit.

Die Nintendo Switch 2 erreicht nach ihrem Marktstart bereits 12,4 Millionen Einheiten und zeigt damit ein starkes erstes Jahr. Die ursprüngliche Nintendo Switch bleibt mit 152,7 Millionen verkauften Konsolen eine der erfolgreichsten Plattformen der Gaming‑Geschichte.

Laut den aktuellen VGChartz‑Schätzungen ergibt sich folgendes Bild für das Jahr 2025 und die kumulierten Verkäufe der aktuellen Konsolengenerationen.

Verkäufe im Jahr 2025 (Januar–November)

(VGChartz‑Schätzungen, keine offiziellen Zahlen)

Konsole Verkäufe 2025 PS5 15,6 Mio. Switch 2 12,4 Mio. Switch 1 4,0 Mio. Xbox Series X/S 2,1 Mio.

Diese Zahlen zeigen, dass die PS5 weiterhin die stärkste Dynamik hat, während die Switch 2 ein sehr solides erstes Jahr hinlegt. Die Xbox Series bleibt deutlich dahinter.

Weltweite Gesamtverkäufe (kumuliert)

(VGChartz‑Schätzungen, keine offiziellen Zahlen)

Konsole Weltweite Verkäufe gesamt Nintendo Switch 1 152,7 Mio. PS5 86,1 Mio. Xbox Series X/S 34,1 Mio. Nintendo Switch 2 12,4 Mio. Zusammenfassung Switch 1 bleibt eine der meistverkauften Konsolen aller Zeiten.

bleibt eine der meistverkauften Konsolen aller Zeiten. PS5 nähert sich der 90‑Millionen‑Marke und bleibt klarer Marktführer der aktuellen Generation.

nähert sich der 90‑Millionen‑Marke und bleibt klarer Marktführer der aktuellen Generation. Xbox Series X/S bleibt trotz langer Marktpräsenz deutlich hinter PS5 und Switch zurück.

bleibt trotz langer Marktpräsenz deutlich hinter PS5 und Switch zurück. Switch 2 hat ein starkes erstes Jahr und liegt bereits über 12 Millionen Einheiten.