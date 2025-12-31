Gaming: PlayStation 5 dominiert 2025 weltweit: Neue Verkaufszahlen schocken Xbox‑Fans

Die aktuellen weltweiten Verkaufszahlen für das Jahr 2025 zeigen deutlich, wie sich der Konsolenmarkt zwischen PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch 1 entwickelt. VGChartz liefert dafür neue Schätzungen, die einen umfassenden Überblick über die globale Gaming‑Landschaft geben und euch zeigen, wie stark die einzelnen Plattformen im laufenden Jahr performen.
Im Zeitraum Januar bis November 2025 erreichte die PlayStation 5 mit 15,6 Millionen verkauften Konsolen die höchste Nachfrage und bleibt damit eine der erfolgreichsten Gaming‑Plattformen weltweit.
Die Nintendo Switch 2 erzielte im selben Zeitraum 12,4 Millionen Verkäufe und positioniert sich damit als starker Nachfolger der ursprünglichen Switch‑Generation.
Die erste Nintendo Switch bleibt weiterhin relevant und konnte 2025 zusätzliche 4 Millionen Einheiten absetzen, was ihre anhaltende Popularität unterstreicht.
Die Xbox Series X/S hingegen verzeichnete mit 2,1 Millionen verkauften Konsolen ein deutlich geringeres Wachstum und bleibt im direkten Vergleich hinter den anderen Plattformen zurück.
VGChartz nennt darüber hinaus neue Schätzungen zu den kumulierten weltweiten Gesamtverkäufen der aktuellen Konsolengenerationen.
Demnach liegt die PlayStation 5 inzwischen bei 86,1 Millionen verkauften Einheiten und bleibt damit eine der meistverbreiteten Gaming‑Konsolen der modernen Ära. Die Xbox Series X/S kommt laut den Schätzungen auf 34,1 Millionen verkaufte Geräte weltweit.
Die Nintendo Switch 2 erreicht nach ihrem Marktstart bereits 12,4 Millionen Einheiten und zeigt damit ein starkes erstes Jahr. Die ursprüngliche Nintendo Switch bleibt mit 152,7 Millionen verkauften Konsolen eine der erfolgreichsten Plattformen der Gaming‑Geschichte.
Laut den aktuellen VGChartz‑Schätzungen ergibt sich folgendes Bild für das Jahr 2025 und die kumulierten Verkäufe der aktuellen Konsolengenerationen.
Verkäufe im Jahr 2025 (Januar–November)
(VGChartz‑Schätzungen, keine offiziellen Zahlen)
|Konsole
|Verkäufe 2025
|PS5
|15,6 Mio.
|Switch 2
|12,4 Mio.
|Switch 1
|4,0 Mio.
|Xbox Series X/S
|2,1 Mio.
Diese Zahlen zeigen, dass die PS5 weiterhin die stärkste Dynamik hat, während die Switch 2 ein sehr solides erstes Jahr hinlegt. Die Xbox Series bleibt deutlich dahinter.
Weltweite Gesamtverkäufe (kumuliert)
(VGChartz‑Schätzungen, keine offiziellen Zahlen)
|Konsole
|Weltweite Verkäufe gesamt
|Nintendo Switch 1
|152,7 Mio.
|PS5
|86,1 Mio.
|Xbox Series X/S
|34,1 Mio.
|Nintendo Switch 2
|12,4 Mio.
Zusammenfassung
- Switch 1 bleibt eine der meistverkauften Konsolen aller Zeiten.
- PS5 nähert sich der 90‑Millionen‑Marke und bleibt klarer Marktführer der aktuellen Generation.
- Xbox Series X/S bleibt trotz langer Marktpräsenz deutlich hinter PS5 und Switch zurück.
- Switch 2 hat ein starkes erstes Jahr und liegt bereits über 12 Millionen Einheiten.
74 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bleib auch bei Xbox .
Allerdings bin ich so langsam sauer über die geldgeilheit des Unternehmens.
Warum werde ich nicht satt sangen schon die toten Hosen .
Und ms zeigt uns das extrem . Und das geht mir auf die Nerven .
Nintendo genauso .
Aber ich bleibe bei Xbox und Switch .
Multiplayer zocken müsste einfach normal umsonst sein . Darüber hinaus wer mehr will soll zahlen und dann ist es ok 👌
Und die Xbox wird noch mehr neu Käufer verlieren defenitiv .
Leider ist das so .
Ist mir auch eigentlich ziemlich egal. Denn wenn ich eins gelernt habe: Ganz egal, was passiert – es geht immer irgendwie weiter.
Also schocken kann nach diesem Jahr in die Richtung garnix mehr.
Es gibt ja absolut auch kein Grund mehr sich eine XsX zu holen.
Erst vielen die Exklusivs, was ich gar nicht so schlecht finde.
Aber als dann der GamePass deutlich teurer wurde, war das letzte Argument halt auch hinweg gefegt.
Geschockt bin ich eher nicht, sondern überrascht das es überhaupt noch jemand gibt der eine Xbox kauft