Gaming: PlayStation & Nintendo kämpfen anscheinend stärker mit RAM-Preisen als gedacht

Die Gerüchte rund um eine spätere PS6-Veröffentlichung verdichten sich. Nachdem bereits Analysten und Insider über eine Verschiebung über das Jahr 2027 hinaus spekuliert hatten, berichtet nun Bloomberg, dass Sony deutlich stärker von der aktuellen RAM‑Knappheit betroffen sei als bisher angenommen.
Laut Quellen, die „mit den Überlegungen des Unternehmens vertraut“ sind, beobachtet Sony die explodierenden Speicherpreise genau – und plant deshalb, den Launch der PS6 auf 2028 oder erst 2029 zu verschieben. Manche reden sogar von 2030.
Auch Nintendo soll die Lage aufmerksam verfolgen und erwägt laut Bericht sogar eine Preiserhöhung der Switch 2 noch in diesem Jahr. Offizielle Kommentare gibt es von beiden Unternehmen nicht.
Warum die PS6 besonders betroffen wäre
Die nächste PlayStation soll laut Gerüchten mit GDDR7 RAM ausgestattet sein – und zwar in ungewöhnlich großen Mengen:
- 30 GB in der Heimkonsolen‑Version
- 24 GB im Handheld‑Modell
Die Module sollen in 3 GB‑Einheiten organisiert sein und bis zu 32 GB/s übertragen können. Zusammen mit einem 160 Bit-Speicherinterface ergibt das eine geschätzte Bandbreite von rund 640 GB/s. Genau diese High‑End‑Komponenten sind aktuell extrem teuer, was Sony besonders hart trifft.
Zusätzlich heißt es, dass die GPU der PS6 nicht vollständig auf AMDs RDNA 5 Architektur basieren soll – ein weiterer Hinweis darauf, dass Sony an einer komplexen, teuren Eigenentwicklung der Hardware arbeitet.
Auch Nintendo beobachtet die Lage genau
Nintendo Präsident Shuntaro Furukawa erklärte kürzlich, dass man Speicherpreise, Wechselkurse und US‑Zölle genau im Blick habe. Zwar sei Nintendo aktuell nicht von Engpässen betroffen, da man frühzeitig Komponenten gesichert habe, doch der Markt sei „sehr volatil“. Ob die Switch 2 dadurch teurer wird, bleibt offen.
Schon vor Wochen berichteten wir laut WindowsCentral, dass sowohl Sony als auch Microsoft ihre ursprünglichen 2027er Next‑Gen-Pläne überdenken. Grund seien interne Diskussionen über die extrem hohen RAM-Preise.
Mit dem neuen Bloomberg-Bericht wirkt eine spätere PS6 nun deutlich wahrscheinlicher.
Spielt eigentlich keine große Rolle.
Sony und auch Nintendo haben so große Fanbases, da wird es fast egal sein, was sie für die nächsten Konsolen verlangen.
Da die Konsolen bei Sony und Nintendo sowieso weiter subventioniert werden, ist das noch mal etwas egaler. Das wird sich wahrscheinlich von Microsoft unterscheiden.
Wobei: Wenn die sehen, was die Leute bereit sind zu zahlen, korrigieren sie ihre Preise eventuell trotzdem weiter nach oben selbst bei möglicherweise schwächerer Hardware.
Man kann dem Konsumenten aber schlecht vermitteln, dass die Konsole allein durch den RAM 300 € teurer wird. Natürlich handelt jedes Unternehmen dann wirtschaftlich und verschiebt den Release.
Ganz ehrlich:
Wenn man Konsumenten erfolgreich einreden kann, dass es normal ist, 70 € für ein Spiel zu zahlen, das
– zum Release erst durch mehrere Patches spielbar wird,
– offensichtlich unfertig auf den Markt geworfen wird und
– Inhalte schon als DLC ankündigt, die man vorher bewusst aus dem Hauptspiel entfernt hat,
dann wundert es auch nicht mehr, dass man Menschen erklärt, warum mittelmäßige oder veraltete Hardware plötzlich Luxuspreise kostet.
Ein kurzer Blick in Politik und Wirtschaft zeigt leider ziemlich deutlich, wie leicht man Käufer und Bürger gleichzeitig für dumm verkaufen kann. 😉
Ein paar Millionen werden bestimmt auf dem Preis pfeifen
Aber 100 Mio. werden die so nie mehr erreichen
Bei 1000€+ wären 50Mio. schon ein kleines Wunder
Kenne genügend leute die noch nicht gewechselt sind
und begnügen sich mit der Ps4/Switch
Einige haben erst bei der Black Week zugeschlagen
Als die Ps5 digital/Laufwerk für 330€/400€ zu haben war
Die Switch 2 für 400€ hat auch einige zum Wechsel animiert
Das Problem ist ja, dass bei einem Preis von 1200 € das Ding keiner kauft beziehungsweise sehr viel weniger. Und wenn drei Jahre später der Preis endlich wieder normal ist, dann schreien die ersten, dass sie lieber auf die PS 7 warten, weil die ja bald kommen müsste.
Macht ja auch zum teil keinen wirklichen Sinn.
Klar, die „neuere“ Hardware ist in der Regel immer besser, aber die Meisten brauchen die eben nicht wirklich sofort und warten lieber. Leisten könnten ist dann noch ein anderes Thema.
Und sobald der Lagerbestand verbraucht ist und die alten Verträge erfüllt sind gehts halt mit den Preisen nach oben.
Interessant könnte dann noch das Verhalten von Sony werden.
Eine PS5 für 6 oder gar 700 Euro verkauft sich nicht wirklich. Da könnten die glatt auf die Idee kommen und das Ding quasi zeitweilig streichen und nur noch dir pro mit dickem Aufpreis verkaufen. Ganz nach dem Motto „friss oder stirb“.
Nette Idee mit der Variante nur eine pro Version zu bringen. Aber die pro war jetzt immer nur ein Zwischenschritt um die Lebensdauer der Plattform zu verlängern. Ich weiß nicht ob das System bei der Heimelektronik so funktioniert. Bei Autoherstellern sieht man das, dass die neueste beste Technik erst in die teuersten Modelle kommt und später in die kleineren überführt wird beziehungsweise erst dann dort angeboten wird. Auf Konsolen kann man das aber eher weniger übertragen.
Dürfte bei einem Luxusgut eher schwierig werden
mit der friss oder stirb Nummer
Sony braucht zudem eine große Verbreitung
um ordentlich kassieren zu können
Mit der eigentliche Hardware wird ja nur
relativ wenig verdient wenn überhaupt
Das trifft Sony und Nintendo natürlich härter als MS. Die beiden sind auf den Massenmarkt aus und müssen entsprechend „niedrige“ Preis für die Hardware wählen mit dementsprechender Hardware. MS geht ja in den Premium Markt. Mehr Leistung, geringere Absatzzahlen und dazu eben nicht auf die maximale Verbreitung der eignen Hardware angewiesen, was ja mit einem Premium-Produkt nicht zu schaffen ist.
Glaubst du wirklich im Gegenzug ist es den Xbox Kunden egal was Microsoft für eine Xbox verlangen wird? Microsoft wird auch kaum die Xbox Next verschenken.
Ganz im Gegenteil sogar. Hat Microsoft nicht sogar gesagt, dass man die Konsole nicht weiter subventionieren möchte oder so? Oder war das nur Valve? Da man aber weiß, dass Microsoft einen Sparkurs fährt. In der Xboxsparte kann man davon ausgehen, dass die Konsole sicherlich nicht billiger wird als die jetzige, teuerste X.
Nicht ganz.
Wir reden hier immer noch von einer speziell angepassten APU. Da muss trotz allem eine gewisse Stückzahl erreicht werden und je teurer es wird umso unwahrscheinlicher ist es funktioniert. Die Alternativen sind zwar dann auch nicht billiger, aber die Käufer haben eben nur eine gewisse Summe an Geld zur Verfügung und warten dann eher mit dem Kauf wenn es nicht unbedingt nötig ist.
Hab grad Spaßeshalber noch mal nachgeschaut mein 2.200.- PC von März/April würde heute mal eben 2.750.- kosten beim gleichen Anbieter. Da verkneift man sich den Kauf wenn man kann.
„Genau diese High‑End‑Komponenten sind aktuell extrem teuer“
Ist das nicht bei allem was neu ist so? High-End kostest eben erstmal viereckig. Ob mann will oder nicht… 😅🙈
Da haben wieder einige ihre Wahrsagerkugel poliert. Ich nehm da immer Sidolin. Das stinkt nicht so.
Ist das schon der Anfang vom Ende von Endverbraucher-Geräten mit Eigenleistung, wo zukünftig alles übers Internet + KI läuft und berechnet wird?
Also ich reime es mir so zusammen: PlayStation und Switch sind ja weiterhin gefragt und werden gekauft, daher muss man auch die aktuelle Produktion am laufen halten und den Markt mit weiteren Konsolen beliefern.
Das ist ja bei Microsoft etwas anders.
Vllt gut möglich, dass genau das MS in die Karten spielt, da man die aktuelle Generation nicht mehr so wirklich produzieren muss und bereits für die neue Gen vorgesorgt hat.
Nur eine Theorie und Gedankenspiele. Bin da eh nicht so tief drin ^^
Ich denke mal MS verfällt einfach nur nicht in Panik.
Wie sich letztendlich die Preise entwickeln und wann wieder billiger bestellt werden kann ist noch offen, zumal es durchaus sein könnte das die schon im Vorfeld für 2027 geordert haben und damit dann gar nicht betroffen wären. Gut, eher unwahrscheinlich, aber wäre möglich das man direkt zu Anfang als es langsam teurer wurde bereits so gehandelt hat.
Da sich die aktuelle gen eh nicht mehr verkauft ist man halbwegs flexibel weil die GPU gens sich auch zwangsläufig wegen der Preise verschieben werden. Du kannst keinen Nachfolger einer 9060xt oder 5060ti für den Release-Kurs einer höheren verkaufen oder gar noch teurer.
2030 wäre krass. Früher gab es in 10 Jahren 3 Konsolengenerationen.
Früher waren die technischen Sprünge aber auch größer. Von 2D nach 3D, von wenig Polygon nach sehr vielen, von kleinen Welten zu großen Open worlds. Spätestens seit der jetzigen Generation hat man Foto Realismus bei Texturen, Figuren usw. Bei Beleuchtung gibt es wenig zu verbessern und Techniken für die Spiegelung wie Raytracing haben gar nicht so eine starke Anziehungskraft für den Kunden. Ich vermute, die optische Unterschiede von der jetzigen Generation zur nächsten werden wesentlich kleiner als beim letzten Generationswechsel. Bis auf 4K/60 ist eigentlich kaum etwas relevant für die nächste Generation. Wichtig wird jetzt nur noch das Software Lineup sowie das vernetzen zwischen den Systemen, wie es zum Beispiel Microsoft plant und man auf der neuen Konsole auch andere Shops besuchen kann. MS macht dort einen Schritt nach vorne Sony wird genauso fortfahren wie bisher denke ich.
Die Gründe dafür verstehe ich, finde es trotzdem bemerkenswert.
Es verläuft ja azyklisch zum „schneller, mehr, besser, weiter“, das sonst in der Tech-Branche abgeht.
Alles logisch, trotzdem irgendwie absurd. Mein 16-jähriges Ich hat das nicht erwartet ;D