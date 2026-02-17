Gaming: PlayStation & Nintendo kämpfen anscheinend stärker mit RAM-Preisen als gedacht

Bericht deutet auf spätere PS6 hin – Sony und Nintendo kämpfen angeblich stärker mit RAM Preisen als gedacht!

Die Gerüchte rund um eine spätere PS6-Veröffentlichung verdichten sich. Nachdem bereits Analysten und Insider über eine Verschiebung über das Jahr 2027 hinaus spekuliert hatten, berichtet nun Bloomberg, dass Sony deutlich stärker von der aktuellen RAM‑Knappheit betroffen sei als bisher angenommen.

Laut Quellen, die „mit den Überlegungen des Unternehmens vertraut“ sind, beobachtet Sony die explodierenden Speicherpreise genau – und plant deshalb, den Launch der PS6 auf 2028 oder erst 2029 zu verschieben. Manche reden sogar von 2030.

Auch Nintendo soll die Lage aufmerksam verfolgen und erwägt laut Bericht sogar eine Preiserhöhung der Switch 2 noch in diesem Jahr. Offizielle Kommentare gibt es von beiden Unternehmen nicht.

Warum die PS6 besonders betroffen wäre

Die nächste PlayStation soll laut Gerüchten mit GDDR7 RAM ausgestattet sein – und zwar in ungewöhnlich großen Mengen:

30 GB in der Heimkonsolen‑Version

24 GB im Handheld‑Modell

Die Module sollen in 3 GB‑Einheiten organisiert sein und bis zu 32 GB/s übertragen können. Zusammen mit einem 160 Bit-Speicherinterface ergibt das eine geschätzte Bandbreite von rund 640 GB/s. Genau diese High‑End‑Komponenten sind aktuell extrem teuer, was Sony besonders hart trifft.

Zusätzlich heißt es, dass die GPU der PS6 nicht vollständig auf AMDs RDNA 5 Architektur basieren soll – ein weiterer Hinweis darauf, dass Sony an einer komplexen, teuren Eigenentwicklung der Hardware arbeitet.

Auch Nintendo beobachtet die Lage genau

Nintendo Präsident Shuntaro Furukawa erklärte kürzlich, dass man Speicherpreise, Wechselkurse und US‑Zölle genau im Blick habe. Zwar sei Nintendo aktuell nicht von Engpässen betroffen, da man frühzeitig Komponenten gesichert habe, doch der Markt sei „sehr volatil“. Ob die Switch 2 dadurch teurer wird, bleibt offen.

Schon vor Wochen berichteten wir laut WindowsCentral, dass sowohl Sony als auch Microsoft ihre ursprünglichen 2027er Next‑Gen-Pläne überdenken. Grund seien interne Diskussionen über die extrem hohen RAM-Preise.

Mit dem neuen Bloomberg-Bericht wirkt eine spätere PS6 nun deutlich wahrscheinlicher.