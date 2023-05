Gaming: PlayStation-Verkäufe in EU viermal höher als Xbox

Anders als die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) stimmte die Europäische Kommission Mitte Mai der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zu.

In ihrer Rede begründet Margrethe Vestager, EU-Kommissarin für Wettbewerb, die Entscheidung für die Genehmigung des Deals unter anderem mit dem deutlichen Marktvorteil der PlayStation gegenüber Xbox. Laut Vestager ist der Absatz der SONY-Konsolen in Europa im Vergleich zu den Microsoft-Pendants viermal so hoch:

„Eine wichtige Erkenntnis war, dass der Marktanteil von Microsoft und Activision in Europa im Allgemeinen gering ist. Nur wenn man bestimmte Segmente wie ‚Shooter-Spiele‘ betrachtet, kommt man auf über 20 %. Und bei den Konsolen verkauft Sony etwa viermal so viele Playstation-Konsolen wie Microsoft Xbox-Konsolen.“ „Vor diesem Hintergrund sind wir nicht der Meinung, dass die Fusion ein vertikales Problem darstellt. Angeblich ist Call of Duty eine sehr beliebte Shooter-Reihe. Wir waren jedoch der Meinung, dass Microsoft sich wahrscheinlich nicht selbst in den Fuß schießen würde, wenn es den Verkauf von Call of Duty-Spielen an die viel größere PlayStation-Spielerbasis stoppen würde. Unsere Kollegen bei der CMA stimmten mit uns überein und kamen letztlich zu demselben Schluss.“