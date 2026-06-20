Gaming: PlayStation verliert massiv an Bedeutung: Steam überholt alles bei Capcom – UPDATE

Capcom setzt zunehmend auf PC-Geschäft: Steam wird zur wichtigsten Umsatzquelle.

Die Bedeutung des PC-Geschäfts für Capcom bleibt ungebrochen. Aus dem aktuellen Wertpapierbericht des Unternehmens für das Geschäftsjahr bis März 2026 geht hervor, dass Steam weiterhin die mit Abstand wichtigste einzelne Vertriebsplattform des Publishers ist.

Demnach erzielte Capcom über die Plattform von Valve einen Umsatz von 40,383 Milliarden Yen (rund 252 Millionen US-Dollar). Das entspricht 20,7 Prozent des gesamten Unternehmensumsatzes, der neben Videospielen auch andere Geschäftsbereiche wie Arcade- und Freizeiteinrichtungen umfasst.

Zum Vergleich: Über PlayStation genauer gesagt digitale Verkäufe über Sony Interactive Entertainment, wurden 20,741 Milliarden Yen (etwa 129 Millionen US-Dollar) umgesetzt. Der Anteil am Gesamtumsatz lag damit bei 10,6 Prozent.

Capcom erwirtschaftete auf Steam somit im vergangenen Geschäftsjahr nahezu doppelt so viel Umsatz wie PlayStation.

Im Geschäftsjahr bis März 2025 war es sogar noch deutlicher. Da hatte Steam noch 31,1 Prozent des Gesamtumsatzes beziehungsweise rund 366 Millionen US-Dollar beigesteuert.

Gleichzeitig war der PlayStation-Anteil damals unter die Zehn-Prozent-Marke gefallen und wurde deshalb nicht einmal mehr separat ausgewiesen.

Wie stark der Publisher inzwischen vom PC-Markt profitiert, zeigt auch ein weiterer Wert aus dem Bericht: 54,5 Prozent aller verkauften Spieleinheiten entfielen auf digitale PC-Verkäufe. Bereits zuvor hatte Capcom erklärt, dass der PC langfristig zur wichtigsten Plattform des Unternehmens werden soll.

Capcoms Gesamtgeschäft wuchs im vergangenen Jahr durch den Erfolg mehrerer Titel und zusätzlicher Einnahmequellen deutlich weiter. Die aktuellen Zahlen unterstreichen diese Strategie eindrucksvoll und laut aktuellem Finanzbericht ist Steam inzwischen die größte einzelne Umsatzquelle des Unternehmens.

UPDATE: Die Zahlen waren vorher von 2025 und 2026 vermischt. Und jetzt besser aufgeteilt.