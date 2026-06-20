Gaming: PlayStation verliert massiv an Bedeutung: Steam überholt alles bei Capcom – UPDATE

Die Bedeutung des PC-Geschäfts für Capcom bleibt ungebrochen. Aus dem aktuellen Wertpapierbericht des Unternehmens für das Geschäftsjahr bis März 2026 geht hervor, dass Steam weiterhin die mit Abstand wichtigste einzelne Vertriebsplattform des Publishers ist.
Demnach erzielte Capcom über die Plattform von Valve einen Umsatz von 40,383 Milliarden Yen (rund 252 Millionen US-Dollar). Das entspricht 20,7 Prozent des gesamten Unternehmensumsatzes, der neben Videospielen auch andere Geschäftsbereiche wie Arcade- und Freizeiteinrichtungen umfasst.
Zum Vergleich: Über PlayStation genauer gesagt digitale Verkäufe über Sony Interactive Entertainment, wurden 20,741 Milliarden Yen (etwa 129 Millionen US-Dollar) umgesetzt. Der Anteil am Gesamtumsatz lag damit bei 10,6 Prozent.
Capcom erwirtschaftete auf Steam somit im vergangenen Geschäftsjahr nahezu doppelt so viel Umsatz wie PlayStation.
Im Geschäftsjahr bis März 2025 war es sogar noch deutlicher. Da hatte Steam noch 31,1 Prozent des Gesamtumsatzes beziehungsweise rund 366 Millionen US-Dollar beigesteuert.
Gleichzeitig war der PlayStation-Anteil damals unter die Zehn-Prozent-Marke gefallen und wurde deshalb nicht einmal mehr separat ausgewiesen.
Wie stark der Publisher inzwischen vom PC-Markt profitiert, zeigt auch ein weiterer Wert aus dem Bericht: 54,5 Prozent aller verkauften Spieleinheiten entfielen auf digitale PC-Verkäufe. Bereits zuvor hatte Capcom erklärt, dass der PC langfristig zur wichtigsten Plattform des Unternehmens werden soll.
Capcoms Gesamtgeschäft wuchs im vergangenen Jahr durch den Erfolg mehrerer Titel und zusätzlicher Einnahmequellen deutlich weiter. Die aktuellen Zahlen unterstreichen diese Strategie eindrucksvoll und laut aktuellem Finanzbericht ist Steam inzwischen die größte einzelne Umsatzquelle des Unternehmens.
UPDATE: Die Zahlen waren vorher von 2025 und 2026 vermischt. Und jetzt besser aufgeteilt.
118 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann es wohl sein, das hier im Artikel so einige Zahlen aus 2025 und 2026 durcheinander gekommen sind?
Jop, aber dann kann man nicht mehr gegen PlayStation wettern wenn man es korrigiert. Der ganze Artikel basiert auf falschen Zahlen
Du zahlen waren nicht falsch. Der Artikel wurde dennoch aktualisiert, um die Geschäftsjahre 2025 und 2026 deutlicher zu kennzeichnen. Und ja, die Zahlen sind 2025 sogar noch schlechter gewesen. Danke für den Hinweis.
Man hätte zumindest die richtigen Zahlen nehmen können.
Ein Update mit den richtigen Zahlen wäre nett.
Ein @Z0RN ebenfalls. Aber das kriegen wir ja nicht hin. 🙂
Sorry mein Fehler. Beim nächsten Mal. 👍
Jap.
Faltenchecker hätten an diesem Artikel ihre helle Freude. Auf X hätte der Beitrag erst einmal eine Community Note bekommen.
Damit sehen wir auch wieder, wer sich hier so zurückmeldet in der Community. 🙂 Aber, ob der „Faltenchecker“ zurück kommt, weiß ich nicht.
Solange die Zahlen stimmen passt es doch
Selbst mit Update ist es noch irreführend bzw stellt es die Sachlage nicht richtig dar. Liegt sicherlich auch an der schlechten Ursprungsquelle. Capcom unterteilt PS (und Nintendo) in mehrere Bereiche. Rein vom Umsatz macht Cacpom deutlich mehr auf Konsole als auf PC/Steam. Das ergibt sich bereits logisch betrachtet. Wenn Steam 20% hat und Sony gesamt 10% hätte, wer hat denn die anderen 70%? Nintendo, Xbox – oder verkauft Capcom so viele T-Shirts?
Auf die Menge an verkauften Spiele bezogen ist es ausgeglichener. Das liegt hauptsächlich an den Sales. Wer kennt es nicht: Hier mal 3,99 für Devil May Cry. Das nehmen die Leute auf Steam mit – quasi im Wochentakt. China treibt den PC natürlich auch voran, erreicht per Einheit aber weniger Umsatz verglichen mit anderen Regionen.
Letztes Jahr war der Umsatz auf PC höher gegenüber PC dieses Jahr. Grund dafür wird MH Wilds sein, was auf PC beliebter ist.
Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. N anständigen PC kann sich doch fast Keiner mehr leisten.
Deswegen liefen die Switch und Series S ja auch so gut.
Ich finde auch PC nicht so optimal als Zock Lösung. Keine Retail Spiele und Windows Probleme.