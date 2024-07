Gaming: PS3-Spiele erst für Xbox, dann für PS5

Autor:, in / Gaming

Noch bevor sich Sony um eine ordentliche Abwärtskompatibilität kümmert, die es ermöglicht, PlayStation 3-Spiele auf der PS5 zu zocken, könnten diese auf der Xbox Series X und der Xbox Series S landen.

Geschuldet ist dies einem neuen Update des Developer Mode, mit dem – so heißt es in einem Bericht von Modern Vintage Gamer – vor allem die Xbox Series S zum „Emulation Beast“ wird. Das Mesa-Update für den Developer Mode gestattet es in der Theorie, PlayStation 3-Spiele und sogar Spiele für die Nintendo Switch zu spielen.

So lässt sich dank dieses Updates der Nintendo 3DS-Emulator Citra bereits auf der Xbox Series X und der Xbox Series S einsetzen und verschiedenen Informationen zufolge läuft dieser derzeit schon relativ stabil.

Zwar geht aus der Gerüchteküche immer wieder hervor, dass PS3-Spiele in Zukunft auch für die PS5 unkompliziert zur Verfügung stehen sollen. In Anbetracht eben jener Entwicklung könnte es also durchaus sein, dass ihr PS3-Klassiker vorher auf der Xbox spielt, ehe sie den Sprung auf die PS5 schaffen.