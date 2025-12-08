Gaming: PS5 dominiert Black Friday 2025 – Xbox ohne Deals chancenlos

Die PlayStation 5 war der klare Gewinner des diesjährigen Black Friday 2025 im Vereinigten Königreich. Laut aktuellen Daten von NielsenIQ, veröffentlicht von The Game Business, erreichte Sonys Konsole beeindruckende 62 % Marktanteil in der Black-Friday-Woche. Damit ließ die PS5 die Konkurrenz deutlich hinter sich.
Ein wesentlicher Treiber für diesen Erfolg waren die aggressiven Preisnachlässe. Die Standard-PS5 wurde zwei Wochen vor dem Black Friday noch um 21 % teurer angeboten, während die Digital Edition sogar um 34 % im Preis sank. Auch die PS5 Pro wurde zum bisherigen Tiefstpreis von 586 £ verkauft und erzielte die beste Verkaufswoche seit ihrem Launch.
Während die PS5 im Mittelpunkt stand, blieb Microsofts Xbox weitgehend unsichtbar – es gab keinerlei Konsolenangebote, was die Verkaufszahlen entsprechend schwächte. Auch in den USA zeigte sich ein ähnliches Bild: Dort erreichte die PS5 einen Marktanteil von 47 % während der Black-Friday-Periode.
Auf dem zweiten Platz in den USA landete die Nintendo Switch 2 mit 24 %, während die Android-Konsole Nex Playground überraschend Platz drei belegte und damit sogar die Xbox überholte.
Sowohl in UK als auch in den USA zeigt sich: Preisaktionen wirkten, und Sony konnte im entscheidenden Verkaufszeitraum klar dominieren.
113 Kommentare AddedMitdiskutieren
Playstation ist halt auch ein Name/Marke.
Ich kenne selten welche die mal Xbox haben. Wenn ne Mutti zum für ihren Sohn/Tochter einkauft. Dann wird es safe ne Playstation.. Denke dabei ist auch egal ob die im Sale ist oder nicht.
Aber ja ich gebe dem größten Teil hier in den Kommentaren recht, MS hat das einfach verpennt da mitzuziehen. Aber selbst dann glaube ich kaum, dass sie da hätten mithalten können.