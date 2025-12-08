Gaming: PS5 dominiert Black Friday 2025 – Xbox ohne Deals chancenlos

PS5 dominiert Black Friday 2025: Starke Rabatte sorgen für über 60 % Marktanteil in UK. Xbox fällt weiter ab!

Die PlayStation 5 war der klare Gewinner des diesjährigen Black Friday 2025 im Vereinigten Königreich. Laut aktuellen Daten von NielsenIQ, veröffentlicht von The Game Business, erreichte Sonys Konsole beeindruckende 62 % Marktanteil in der Black-Friday-Woche. Damit ließ die PS5 die Konkurrenz deutlich hinter sich.

Ein wesentlicher Treiber für diesen Erfolg waren die aggressiven Preisnachlässe. Die Standard-PS5 wurde zwei Wochen vor dem Black Friday noch um 21 % teurer angeboten, während die Digital Edition sogar um 34 % im Preis sank. Auch die PS5 Pro wurde zum bisherigen Tiefstpreis von 586 £ verkauft und erzielte die beste Verkaufswoche seit ihrem Launch.

Während die PS5 im Mittelpunkt stand, blieb Microsofts Xbox weitgehend unsichtbar – es gab keinerlei Konsolenangebote, was die Verkaufszahlen entsprechend schwächte. Auch in den USA zeigte sich ein ähnliches Bild: Dort erreichte die PS5 einen Marktanteil von 47 % während der Black-Friday-Periode.

Auf dem zweiten Platz in den USA landete die Nintendo Switch 2 mit 24 %, während die Android-Konsole Nex Playground überraschend Platz drei belegte und damit sogar die Xbox überholte.

Sowohl in UK als auch in den USA zeigt sich: Preisaktionen wirkten, und Sony konnte im entscheidenden Verkaufszeitraum klar dominieren.