Gaming: PS5 meistverkaufte Konsole vor Xbox Series X/S in den USA im August

Mat Piscatella von Circana hat einige Statistiken über den US-Markt im August 2024 und das ganze Jahr bekannt gegeben. Die Ausgaben für das Jahr 2024 liegen jetzt mit 36,3 Mrd. Dollar um 1 % höher als vor einem Jahr, heißt es.

Dies ist Ein Wachstum von 4 % bei den Ausgaben für Videospielinhalte. Angetrieben wurden diese Ausgaben vorwiegend durch Mobile-Gaming. Ein Anstieg von 8 % für Zubehör hat bisher einen Rückgang von 28 % bei den Ausgaben für Videospielhardware in den USA ausgeglichen.

August: Madden NFL 25 liegt auf Platz 1 bei den Videospielen, gefolgt von EA SPORTS College Football 25 und Star Wars Outlaws. Das EA Sports MVP Bundle, das sowohl die EA Sports College Football 25 Deluxe Edition als auch Madden NFL 25 Deluxe Edition enthält, war im August auf Platz 4 der meistverkauften Spiele des Jahres.

Mat Piscatella: „Die Ausgaben für Videospiel-Hardware sanken im August im Vergleich zum Vorjahr um 36 % auf 208 Millionen Dollar. Alle Konsolenplattformen der aktuellen Generation verzeichneten einen Rückgang von mindestens 34 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei Switch den stärksten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr aufwies (-41 %).“

„Die PlayStation 5 führte den Hardware-Markt in diesem Monat sowohl bei den Stückzahlen als auch bei den Dollar-Verkäufen erneut an, während die Xbox-Serie in beiden Fällen den zweiten Platz belegte.“