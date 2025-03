Gaming: PS5-Verkäufe vor PS4, Xbox Series X/S klarer Verlierer

Autor:, in / Gaming

PlayStation 5 vor PlayStation 4 Verkäufen! Doch die Xbox Series X/S sind die Verlierer und bleiben hinter der Xbox One zurück.

Laut aktuellen Verkaufsdaten aus den USA von Circana übertrifft die PlayStation 5 (PS5) die Verkaufszahlen der PlayStation 4 (PS4) um 7 % in den ersten 52 Monaten nach Markteinführung. Bis Ende des Jahres 2024 wurden weltweit 75 Millionen PS5-Konsolen verkauft.

Im Gegensatz dazu liegen die US-Markt-Verkaufszahlen der Xbox Series X|S hinter denen der Xbox One zurück.

In den ersten 52 Monaten nach Markteinführung verzeichneten die Xbox Series-Konsolen einen Rückgang von 19 % im Vergleich zur Xbox One. Global wurden etwa 32 Millionen Einheiten der Xbox Series verkauft, während die Xbox One rund 57,9 Millionen Einheiten erreichte.

Zudem sind die Hardware-Verkäufe im Videospielbereich insgesamt rückläufig; im Februar 2025 sanken die Hardware-Verkäufe um 25 %, während Zubehör einen Rückgang von 8 % verzeichnete.