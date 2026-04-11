Gaming: PUBG-Boss befürwortet Nutzung von generativer KI

Die Nutzung generativer KI in der Spieleentwicklung entwickelt sich zunehmend zu einem der zentralen Streitthemen der Branche. Besonders deutlich wurde das jüngst rund um das Action-Rollenspiel Crimson Desert, als im Spiel integrierte Gemälde entdeckt wurden, die offenbar mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden waren.
Entwickler Pearl Abyss reagierte darauf mit einer schnellen Entschuldigung. Nach eigenen Angaben seien KI-generierte Assets „unbeabsichtigt in die finale Version aufgenommen worden“. Gleichzeitig räumte das Studio ein, die Nutzung solcher Technologien nicht transparent genug kommuniziert zu haben. Man bedauere diese Versäumnisse ausdrücklich, hieß es aus Südkorea.
Parallel dazu wird auch in der Industrie selbst intensiv über den richtigen Umgang mit generativer KI diskutiert. So äußerte sich Taeseok Jang, Leiter von PUBG Studios, in einem Interview zur aktuellen Entwicklung. Aus seiner Sicht befinde sich die Branche noch in einer Phase des Lernens und Beobachtens. Entscheidend sei weniger die Frage nach dem Einsatz von KI, sondern vielmehr die Qualität des Spielerlebnisses. Wenn ein Spiel überzeugendes Gameplay biete, spiele es für ihn persönlich keine entscheidende Rolle, ob KI bei einzelnen Inhalten eingesetzt wurde.
Gleichzeitig beschreibt Jang KI als ein Werkzeug, das sich in seiner Funktion mit bisherigen Entwicklungssoftware-Lösungen vergleichen lasse. Ziel sei es, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und damit mehr Raum für kreative Prozesse zu schaffen. Der Einsatz befinde sich aktuell jedoch noch in einer frühen Phase, insbesondere im Bereich neuer Gameplay-Elemente.
Auch auf Unternehmensebene zeigt sich diese Entwicklung deutlich. Der Mutterkonzern Krafton positioniert sich zunehmend als „AI-first“-Unternehmen und setzt verstärkt auf Technologien zur Effizienzsteigerung in der Entwicklung. Neben der Optimierung interner Prozesse arbeitet das Unternehmen an Konzepten wie KI-gestützten Spielcharakteren, die gemeinsam mit Spielern interagieren sollen.
Darüber hinaus sieht Krafton langfristig auch Potenzial für den Einsatz von Spieltechnologien in anderen Bereichen wie physikalischer KI oder Robotik. Diese Pläne werden derzeit jedoch noch als experimentelle und nicht kurzfristig umzusetzende Ansätze eingeordnet.
Die aktuelle Diskussion zeigt damit deutlich, wie stark generative KI bereits in Entwicklungsprozesse großer Studios eingreift und welche Spannungsfelder sich zwischen kreativer Arbeit, technologischem Fortschritt und Transparenzpflichten in der Spielebranche zunehmend herausbilden.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Spart halt personal
KI ist sowieso schon allgegenwärtig, das Gerede ist nur dazu da die meisten zu beruhigen.
ich sehe da nichts schlimmes dran, solange es künstlerisch wertvoll eingesetzt wird. ich freue mich sogar, dass damit vermutlich sogar kleine studios riesige projekte stemmen können.
und die diskussionen waren immer die gleichen, bei der erfindung der fotografie, der tonbandaufnahme, der elektronischen musik. überlebt hat die kunst immer, auch in den alten formen.
Kunst per Knopfdruck ist keine Kunst
Doch genau das wollen die in der oberen Etage
Man will halt nur den größten Kostenpunkt abschaffen
Die Mitarbeiter
es gibt keine kunst per knopfdruck.
auch ki braucht sehr spezifische prompts oder muss sehr spezifisch trainiert werden, um mehr als ein sinnloses, halbgares imitat des bereits vorhandenen zu erschaffen.
abgesehen davon wird ki kaum ganze games erschaffen, sondern texturen, assets oder inspirationen, mit denen künstler weiterarbeiten. gerade bei visuellen assets nervt es mich heute kollossal, wieviel arbeit in detailierte umgebungen fließt, die man wahrscheinlich ohne hinzugucken in einer sekunde passiert (schränke, geschäfte etc).
für gamer heißt das im idealfall: von der idee zum fertigen game braucht es wesentlich weniger zeit und ressourcen.
natürlich wird es massenhaft kommerziellen ki-schrott geben, aber den gibt es heute auch menschengemacht. und ob kommerzieller schrott jetzt von menschen oder ki gemacht wird ist mir egal.
damit war Expedition 33 auch sehr erfolgreich