Gaming: PUBG-Boss befürwortet Nutzung von generativer KI

Die Nutzung generativer KI in der Spieleentwicklung entwickelt sich zunehmend zu einem der zentralen Streitthemen der Branche. Besonders deutlich wurde das jüngst rund um das Action-Rollenspiel Crimson Desert, als im Spiel integrierte Gemälde entdeckt wurden, die offenbar mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden waren.

Entwickler Pearl Abyss reagierte darauf mit einer schnellen Entschuldigung. Nach eigenen Angaben seien KI-generierte Assets „unbeabsichtigt in die finale Version aufgenommen worden“. Gleichzeitig räumte das Studio ein, die Nutzung solcher Technologien nicht transparent genug kommuniziert zu haben. Man bedauere diese Versäumnisse ausdrücklich, hieß es aus Südkorea.

Parallel dazu wird auch in der Industrie selbst intensiv über den richtigen Umgang mit generativer KI diskutiert. So äußerte sich Taeseok Jang, Leiter von PUBG Studios, in einem Interview zur aktuellen Entwicklung. Aus seiner Sicht befinde sich die Branche noch in einer Phase des Lernens und Beobachtens. Entscheidend sei weniger die Frage nach dem Einsatz von KI, sondern vielmehr die Qualität des Spielerlebnisses. Wenn ein Spiel überzeugendes Gameplay biete, spiele es für ihn persönlich keine entscheidende Rolle, ob KI bei einzelnen Inhalten eingesetzt wurde.

Gleichzeitig beschreibt Jang KI als ein Werkzeug, das sich in seiner Funktion mit bisherigen Entwicklungssoftware-Lösungen vergleichen lasse. Ziel sei es, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und damit mehr Raum für kreative Prozesse zu schaffen. Der Einsatz befinde sich aktuell jedoch noch in einer frühen Phase, insbesondere im Bereich neuer Gameplay-Elemente.

Auch auf Unternehmensebene zeigt sich diese Entwicklung deutlich. Der Mutterkonzern Krafton positioniert sich zunehmend als „AI-first“-Unternehmen und setzt verstärkt auf Technologien zur Effizienzsteigerung in der Entwicklung. Neben der Optimierung interner Prozesse arbeitet das Unternehmen an Konzepten wie KI-gestützten Spielcharakteren, die gemeinsam mit Spielern interagieren sollen.

Darüber hinaus sieht Krafton langfristig auch Potenzial für den Einsatz von Spieltechnologien in anderen Bereichen wie physikalischer KI oder Robotik. Diese Pläne werden derzeit jedoch noch als experimentelle und nicht kurzfristig umzusetzende Ansätze eingeordnet.

Die aktuelle Diskussion zeigt damit deutlich, wie stark generative KI bereits in Entwicklungsprozesse großer Studios eingreift und welche Spannungsfelder sich zwischen kreativer Arbeit, technologischem Fortschritt und Transparenzpflichten in der Spielebranche zunehmend herausbilden.