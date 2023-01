Gaming: Rallyefahrer Ken Block bei Unfall mit Schneemobil gestorben

Der bekannte Rallyefahrer Ken Block ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Block starb demnach gestern bei einem Unfall in Utah mit seinem Schneemobil, als dieses an einem steilen Abhang umgestürzt war.

Laut dem Nachrichtensender ABC News wurde Block noch an der Unfallstelle für tot erklärt.

Seine Auto- und Bekleidungsfirma Hoonigan schrieb auf Instagram über den Verlust ihres Mitbegründers: „Ken war ein Visionär, ein Pionier und eine Ikone. Und vor allem ein Vater und Ehemann. Er wird unglaublich vermisst werden.“

In der Welt der Videospiele war Ken Block für seine Auftritte und Mitwirkung in Rennspielreihen wie Need for Speed, DiRT und Forza bekannt.

Seine Hoonigan-Fahrzeuge sind etwa in Forza Horizon 3 bis 5 fahrbar. In den Spielen Colin McRae’s DiRT 2 und 3 etwa spielte er sich als Fahrer selbst.