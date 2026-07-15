Gaming: RAM könnte bis 2030 knapp und deutlich teurer werden

Trotz eines deutlichen Ausbaus der Speicherproduktion rechnen Analysten damit, dass DRAM-Speicher bis 2030 knapp bleibt. Nach einer aktuellen Untersuchung wird die weltweite Nachfrage das Angebot weiterhin deutlich übersteigen.

Die Prognose des Marktforschungsunternehmens Citrini, auf die der Analyst Zephyr verweist, geht für das Jahr 2030 von einer weltweiten Nachfrage von 157,5 Exabyte aus. Dem soll ein Defizit von 28,7 Exabyte gegenüberstehen. Zwar umfasst die Berechnung sowohl klassischen DRAM als auch High Bandwidth Memory (HBM), als größter Engpass gilt jedoch weiterhin herkömmlicher DRAM.

Besonders kritisch sei, dass in der Analyse die künftig steigende Nachfrage durch sogenannte Physical AI, etwa humanoide Roboter oder autonome Fahrzeuge, noch gar nicht berücksichtigt wurde. Sollte dieser Markt zusätzlich wachsen, könnte sich die Versorgungslage weiter verschärfen.

Für Verbraucher dürfte das vor allem eines bedeuten: höhere Preise. Nach Einschätzung der Analysten wird die allgemeine DRAM-Produktion bis 2030 lediglich rund 91 Exabyte pro Jahr erreichen, während die Nachfrage auf etwa 120 Exabyte steigen soll. Dadurch könnten die Preise langfristig auf einem hohen Niveau zwischen 1,50 und 2,00 US-Dollar pro Gigabit verharren.

Als möglicher Ausweg gelten effizientere KI-Technologien, die den Speicherbedarf reduzieren. Ob diese Fortschritte den erwarteten Engpass tatsächlich entschärfen oder lediglich zusätzliche KI-Anwendungen ermöglichen, lässt sich derzeit jedoch nicht abschätzen.