Gaming: RAM könnte bis 2030 knapp und deutlich teurer werden

Trotz eines deutlichen Ausbaus der Speicherproduktion rechnen Analysten damit, dass DRAM-Speicher bis 2030 knapp bleibt. Nach einer aktuellen Untersuchung wird die weltweite Nachfrage das Angebot weiterhin deutlich übersteigen.
Die Prognose des Marktforschungsunternehmens Citrini, auf die der Analyst Zephyr verweist, geht für das Jahr 2030 von einer weltweiten Nachfrage von 157,5 Exabyte aus. Dem soll ein Defizit von 28,7 Exabyte gegenüberstehen. Zwar umfasst die Berechnung sowohl klassischen DRAM als auch High Bandwidth Memory (HBM), als größter Engpass gilt jedoch weiterhin herkömmlicher DRAM.
Besonders kritisch sei, dass in der Analyse die künftig steigende Nachfrage durch sogenannte Physical AI, etwa humanoide Roboter oder autonome Fahrzeuge, noch gar nicht berücksichtigt wurde. Sollte dieser Markt zusätzlich wachsen, könnte sich die Versorgungslage weiter verschärfen.
Für Verbraucher dürfte das vor allem eines bedeuten: höhere Preise. Nach Einschätzung der Analysten wird die allgemeine DRAM-Produktion bis 2030 lediglich rund 91 Exabyte pro Jahr erreichen, während die Nachfrage auf etwa 120 Exabyte steigen soll. Dadurch könnten die Preise langfristig auf einem hohen Niveau zwischen 1,50 und 2,00 US-Dollar pro Gigabit verharren.
Als möglicher Ausweg gelten effizientere KI-Technologien, die den Speicherbedarf reduzieren. Ob diese Fortschritte den erwarteten Engpass tatsächlich entschärfen oder lediglich zusätzliche KI-Anwendungen ermöglichen, lässt sich derzeit jedoch nicht abschätzen.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Alleine schon, wenn ich diese ganzen ekelhaften KI Bilder überall sehe bekomme ich würgereiz 🤢
Wir bleiben dann bis 2030 bei der Gen mit der Xbox series x, Ps5 und switch 2.
Die Switch 2 fehlt noch in meiner Sammlung. Bin schon am überlegen bevor die Preise zum Mond fliegen
Hab die mir nur deswegen vor ein paar Monaten mit Mariokart bei Mediamarkt für 419€ geholt.
Ohweia
Üble Situation und da ist noch nicht mal Robotik und Co dazugerechnet worden.
Kann das alles einfach nicht aufhören? Ich habs satt. Gaming hat sich durch den mist für immer verändert :c
Musst halt analog spielen. Da benötigt man keinen Speicher 😉
Ich habe mir noch nie so viele gebrauchte Spiele wie jetzt gekauft. Heute ist erst wieder Transformers – Untergang von Cybertron für die 360 bei mir angekommen
Wir leben in einem nicht endenden Albtraum
Ist halt so.. Ich weiß noch immer nicht warum das für alle so ein Problem ist. Ich meine wir haben doch super Spielkonsolen und wer möchte kann zu unglaublichen Preisen sich einen PC kaufen. Die Entwickler müssen darauf reagieren und das als Standard nehmen und eben dafür entwickeln was die breite Masse halt hat. Neue Konsolen braucht eigentlich keiner außer die Megakonzerne damit sie die Spirale wieder von vorn losdrehen können. Ich sehe das ganz entspannt denn Preise von jenseits tausend Euro zahlt der Großteil definitiv nicht. Ist ja nicht so als würde die RAM Krise das einzige Problem sein was die Geldbeutel belastet. Verzicht hilft hier ungemein und würde zwangsläufig dazu führen das die jetzige Generation noch viele Jahre weiter genutzt werden kann. Wir Spieler haben es doch selbst in der Hand. Gerade im PC Sektor sieht man mal von RAM und GPU derzeit das die Preise ordentlich gedrückt werden. Wahnsinn wie günstig gute Monitore geworden sind. Es gibt inzwischen OLED mit 240Hz und 2k Auflösung für unter 400€ oder Ultrawide als LCD Variante unter 200€. Das war vor Jahren noch undenkbar.
Die KI wird für immer bleiben aber nicht mehr lange kostenlos sein – dann regelt sich das auch ein. Es wird wie immer zwei,drei geben die sich durchsetzen und dann bricht auch die Nachfrage wieder ein.
Ich sehe das anders: wenn weiter alte Konsolen ewig unterstützt werden, dann hemmt das die Entwicklung.
Bei der Xbox360 gab es als erstes Unified Shader. Die kamen erst später auch auf Desktop-Grafikkarten. Der eDRAM ermöglichte quasi 4xMSAA for free.
Damals waren Konsolen noch innovativ und brachten Technik voran. Heute basieren sie meist auf PC Hardware ohne große Überraschungen (die PS5 Pro vielleicht).
Die CPUs sind auch uralt und langsam. Meine CPU ist laut Benchmarks ca. doppelt so schnell.
Das heißt wenn die CPU auf Konsolen nicht mehr wie 40FPS bringt, dann habe ich 80FPS.
Rechenzentren sollen angeblich bis 2030 schon einen weltweiten Energiebedarf von 21% haben, dazu kommt noch der enorme Wasserverbrauch für das kühlen. Dazu kommt, dass verwendete Wasser ist extrem toxisch und kann nicht einfach in eine Kläranlage geleitet werden, das ist hochgiftiger Industrie Abfall.
Letztendlich befinden wir uns aber in einer Blase, die ständig größer wird. Denn alle wollen bei dem Thema mitmischen und Kohle machen. Es wird kollabieren, danach ist der Markt bereinigt und wenige werden übrig bleiben. Je nach Analyse in den nächsten drei Jahren.
Ja gut, würde jetzt ja schon mehrfach von den Herstellern selbst bestätigt. So langsam sollte das jeder mitbekommen haben. 😅
Ja das ist ja jetzt mittlerweile Klar das es die nächsten Jahre nicht gut aussieht