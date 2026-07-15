Gaming: RAM könnte bis 2030 knapp und deutlich teurer werden

15 Autor: , in News / Gaming
Übersicht
Image: KI-generiert

Eine neue Marktanalyse rechnet trotz steigender Produktion mit einem langfristigen Mangel an DRAM-Speicher.

Trotz eines deutlichen Ausbaus der Speicherproduktion rechnen Analysten damit, dass DRAM-Speicher bis 2030 knapp bleibt. Nach einer aktuellen Untersuchung wird die weltweite Nachfrage das Angebot weiterhin deutlich übersteigen.

Die Prognose des Marktforschungsunternehmens Citrini, auf die der Analyst Zephyr verweist, geht für das Jahr 2030 von einer weltweiten Nachfrage von 157,5 Exabyte aus. Dem soll ein Defizit von 28,7 Exabyte gegenüberstehen. Zwar umfasst die Berechnung sowohl klassischen DRAM als auch High Bandwidth Memory (HBM), als größter Engpass gilt jedoch weiterhin herkömmlicher DRAM.

Besonders kritisch sei, dass in der Analyse die künftig steigende Nachfrage durch sogenannte Physical AI, etwa humanoide Roboter oder autonome Fahrzeuge, noch gar nicht berücksichtigt wurde. Sollte dieser Markt zusätzlich wachsen, könnte sich die Versorgungslage weiter verschärfen.

Für Verbraucher dürfte das vor allem eines bedeuten: höhere Preise. Nach Einschätzung der Analysten wird die allgemeine DRAM-Produktion bis 2030 lediglich rund 91 Exabyte pro Jahr erreichen, während die Nachfrage auf etwa 120 Exabyte steigen soll. Dadurch könnten die Preise langfristig auf einem hohen Niveau zwischen 1,50 und 2,00 US-Dollar pro Gigabit verharren.

Als möglicher Ausweg gelten effizientere KI-Technologien, die den Speicherbedarf reduzieren. Ob diese Fortschritte den erwarteten Engpass tatsächlich entschärfen oder lediglich zusätzliche KI-Anwendungen ermöglichen, lässt sich derzeit jedoch nicht abschätzen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Gaming

15 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. GERxJOHNNY 105010 XP Hardcore User | 15.07.2026 - 17:34 Uhr

    Alleine schon, wenn ich diese ganzen ekelhaften KI Bilder überall sehe bekomme ich würgereiz 🤢

    2
  2. LaGeaR 13045 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 15.07.2026 - 17:34 Uhr

    Wir bleiben dann bis 2030 bei der Gen mit der Xbox series x, Ps5 und switch 2.

    1
    • GERxJOHNNY 105010 XP Hardcore User | 15.07.2026 - 17:36 Uhr
      Antwort auf LaGeaR

      Die Switch 2 fehlt noch in meiner Sammlung. Bin schon am überlegen bevor die Preise zum Mond fliegen

      0
  5. saucyy 8255 XP Beginner Level 4 | 15.07.2026 - 18:18 Uhr

    Kann das alles einfach nicht aufhören? Ich habs satt. Gaming hat sich durch den mist für immer verändert :c

    1
  6. Laufzeitfehler 33640 XP Bobby Car Geisterfahrer | 15.07.2026 - 18:28 Uhr

    Ist halt so.. Ich weiß noch immer nicht warum das für alle so ein Problem ist. Ich meine wir haben doch super Spielkonsolen und wer möchte kann zu unglaublichen Preisen sich einen PC kaufen. Die Entwickler müssen darauf reagieren und das als Standard nehmen und eben dafür entwickeln was die breite Masse halt hat. Neue Konsolen braucht eigentlich keiner außer die Megakonzerne damit sie die Spirale wieder von vorn losdrehen können. Ich sehe das ganz entspannt denn Preise von jenseits tausend Euro zahlt der Großteil definitiv nicht. Ist ja nicht so als würde die RAM Krise das einzige Problem sein was die Geldbeutel belastet. Verzicht hilft hier ungemein und würde zwangsläufig dazu führen das die jetzige Generation noch viele Jahre weiter genutzt werden kann. Wir Spieler haben es doch selbst in der Hand. Gerade im PC Sektor sieht man mal von RAM und GPU derzeit das die Preise ordentlich gedrückt werden. Wahnsinn wie günstig gute Monitore geworden sind. Es gibt inzwischen OLED mit 240Hz und 2k Auflösung für unter 400€ oder Ultrawide als LCD Variante unter 200€. Das war vor Jahren noch undenkbar.

    Die KI wird für immer bleiben aber nicht mehr lange kostenlos sein – dann regelt sich das auch ein. Es wird wie immer zwei,drei geben die sich durchsetzen und dann bricht auch die Nachfrage wieder ein.

    0
    • DrFreaK666 315480 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 15.07.2026 - 19:34 Uhr
      Antwort auf Laufzeitfehler

      Ich sehe das anders: wenn weiter alte Konsolen ewig unterstützt werden, dann hemmt das die Entwicklung.
      Bei der Xbox360 gab es als erstes Unified Shader. Die kamen erst später auch auf Desktop-Grafikkarten. Der eDRAM ermöglichte quasi 4xMSAA for free.

      Damals waren Konsolen noch innovativ und brachten Technik voran. Heute basieren sie meist auf PC Hardware ohne große Überraschungen (die PS5 Pro vielleicht).
      Die CPUs sind auch uralt und langsam. Meine CPU ist laut Benchmarks ca. doppelt so schnell.
      Das heißt wenn die CPU auf Konsolen nicht mehr wie 40FPS bringt, dann habe ich 80FPS.

      0
  7. Kingfisher 840 XP Neuling | 15.07.2026 - 18:43 Uhr

    Rechenzentren sollen angeblich bis 2030 schon einen weltweiten Energiebedarf von 21% haben, dazu kommt noch der enorme Wasserverbrauch für das kühlen. Dazu kommt, dass verwendete Wasser ist extrem toxisch und kann nicht einfach in eine Kläranlage geleitet werden, das ist hochgiftiger Industrie Abfall.

    Letztendlich befinden wir uns aber in einer Blase, die ständig größer wird. Denn alle wollen bei dem Thema mitmischen und Kohle machen. Es wird kollabieren, danach ist der Markt bereinigt und wenige werden übrig bleiben. Je nach Analyse in den nächsten drei Jahren.

    0
  8. Jack86 57510 XP Nachwuchsadmin 8+ | 15.07.2026 - 18:49 Uhr

    Ja gut, würde jetzt ja schon mehrfach von den Herstellern selbst bestätigt. So langsam sollte das jeder mitbekommen haben. 😅

    0
  9. Ralle89 196775 XP Grub Killer Master | 15.07.2026 - 19:24 Uhr

    Ja das ist ja jetzt mittlerweile Klar das es die nächsten Jahre nicht gut aussieht

    0

Hinterlasse eine Antwort