Gaming: Resident Evil Requiem dominiert 2026 – PS5 schlägt Xbox im Hardware-Rennen

Der US-Gaming-Markt zeigt sich im Februar 2026 stabil – und ein Titel steht dabei klar im Mittelpunkt: Resident Evil Requiem sichert sich laut aktuellen Daten von Circana den Spitzenplatz und ist damit nicht nur das meistverkaufte Spiel des Monats, sondern auch das erfolgreichste Spiel des bisherigen Jahres.
Besonders bemerkenswert ist die plattformübergreifende Dominanz. Resident Evil Requiem belegte gleichzeitig Platz eins auf PlayStation, Xbox und PC. Auch im Vergleich zum direkten Vorgänger legt der Titel deutlich zu: Die Umsätze zum Launch liegen rund 60 Prozent über Resident Evil Village, während die verkauften Einheiten um mehr als 40 Prozent gestiegen sind.
Im Hardware-Bereich ergibt sich hingegen ein differenziertes Bild. Die PlayStation 5 sicherte sich im Februar den ersten Platz in den USA, gefolgt von der Nintendo Switch 2 auf Rang zwei. Die Xbox-Konsolen landen auf dem dritten Platz und müssen sich damit im direkten Vergleich geschlagen geben. Gleichzeitig sorgt die Switch 2 mit einem Wachstum von 22 Prozent im Jahresvergleich für starke Impulse im Hardware-Segment.
Auch beim Zubehör liegt Sony vorne: Der DualSense Wireless Controller Midnight Black ist sowohl im Februar als auch im bisherigen Jahresverlauf das meistverkaufte Accessoire nach Stückzahlen.
Insgesamt erreichten die Ausgaben für Videospiele im Februar rund 4,6 Milliarden US-Dollar und lagen damit leicht über dem Vorjahresniveau. Während die Content-Ausgaben insgesamt stabil bleiben, sorgen vor allem Abonnementdienste mit einem Wachstum von 27 Prozent für Bewegung im Markt.
Mit diesem starken Start unterstreicht Resident Evil Requiem nicht nur die anhaltende Relevanz der Reihe, sondern zeigt auch, wie einzelne Blockbuster weiterhin maßgeblich die Dynamik des gesamten Gaming-Marktes beeinflussen.
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist ja auch ein heftiges Spiel
Ein qualitativ hochwertiges Spiel, verdienter Erfolg.
Oh yesss kann ich bestätigen…!
Würde mir wünschen Capcom würde noch andere Spiele mit der Engine machen und nicht nur Horror. Das Stalker Gameplay nervt mich persönlich ab.
Das einzige Mal wo mich sowas mal nicht genervt hat war Gears of War die Berserker Sequenz, kam nur einmal vor und war nicht zu lang ausgedehnt, genau richtig um das andere Gameplay aufzufrischen und war halt auch unerwartet.
Resi beutet das Gameplay leider komplett aus, der Gameplayloop ist halt modernes Resi typisch und viel zu viel Backtracking wegen den Rätseln.
Sorry, Resident Evil war nie meine Lieblingsserie, einzige Game was ich gerne und ausführlich gezockt habe war Code Veronica und ich befürchte das Stalker Gameplay wird da auch eingesetzt im Remake.
Die machen doch fast all ihre Spiele nur noch mit der Engine? Devil May Cry 5, Monster Hunter Rise, Streer Fighter 6, Dragons Dogma 2, Kunitsu Kami, Monster Hunter Wilds, Monster Hunter Stories 3, Pragmata, Onimusha WotS, Ōkami.
Werden sie auch hundert pro, das ist ja leider das Ding bei Capcom und RE.. Stalker Monster gab es schon sehr lange in der Reihe, aber seit 7 ist es einfach nur noch nervig und überstrapaziert.. mir fallen in CV auch direkt paar Monster ein, die sich als Stalker gut machen würden.
Ja hab mich falsch ausgedrückt, meine den realistischeren Style von Resi, ein paar der genannten Games haben ja einen komplett anderen Style aber ja, auf Onimusha freue ich mich auch auch schon in dem Look, Pragmata ist glaube ich nicht so meins, das Gameplay mit Rätseln und Kämpfen würde mich abnerven 😅
Bei CV, Bring sie bloß nicht auf die Idee😅
Ah, kk.
Pragmata hab ich nicht mal die Demo probiert.. installiert und irgendwann deinstalliert. Dieses Hacken Gameplay hat mich zu sehr an das erste Bioshock erinnert und Gott was habe ich die Mechanik da gehasst..
Daumen drücken, dass sie eine Demo zu Onimusha bringen~
Ach muss ich nicht, die haben sie schon alleine 🫣
Super. Freut mich für Resident Evil: Requiem. 🥳 Klasse Spiel. Vor 2 Wochen durchgespielt. 🙂
Naja, glaube die Statistiken was Konsolenverkäufe betrifft kann man sich sparen wird sich auch zur neuen Generation nicht ändern, im Gegenteil, da wird es noch eindeutiger werden.
Ja einfach nur FURCHTBAR…
Ich verstehe auch langsam nicht mehr was Microsoft sich von der Next.Gen Xbox erhofft!?
Playstation Nutzer werden NICHT wechseln also kann es nur sein, dass sie mit Käufern aus dem High End PC Gaming Bereich liebäugeln
Resident Evil hat schon immer gezogen.
Man sollte aufhören, die Hardwarezahlen von XBOX und PS zu vergleichen und nur die reinen Konsolenverkäufe als Gradmesser zu nehmen. Das ist Äpfel mit Birnen verglichen.
Sony hat aggressiv in exklusives investiert und ihre Platform als einzige Zugangsstelle präsentiert, diese spielen zu können, genauso wie Nintendo. Wer deren IPs will, muss sich auch zwangsläufig deren minderwertige Konsole kaufen.
XBOX hingegen gibt den Spielern die Möglichkeit, entweder auf ihrer XBOX Konsole als auch auf dem PC ihre Spiele zu spielen. Folgerichtig werden diese Möglichkeiten auch genutzt und Spieler entscheiden sich meist entweder oder.
Die wenigsten haben das Kleingeld, sich ohne Rücksicht alle Konsolen kaufen zu können und dann noch einen High End PC zum zocken nebendranzustellen.
Entsprechend dieser Substitutionsgüter sind dann die Absatzzahlen der Konsole allein geringer als wenn die Konsole der einzige Zugangspunkt für die XBOX spiel wäre, wie bei Sony und Nintendo.
Die Filmbranche hat das gleiche Problem. In zeiten von Corona sind vor allem viele Eltern dazu konditiuoniert worden, dass es viel billiger ist, ein paar wochen zu warten und den neuesten Disney Film auf Disney + zu streamen (und das so oft die Kinder es wollen) als über hundert Euro für einen einzigen Kinobesuch auszugeben. Entsprechend sind die Besucherzahlen entsprechend eingebrochen in den Folgejahren, was Disney & Pixar enorme Verluste eingebracht hatte. Es braucht eben niemand beides.
Entsprechend ist es unsinnig und von Unverstand gezeichnet, die reinen Hardwarezahlen zu vergleichen. Viele Gamer haben sich entsprechend eingerichtet mit der PS als Konsole, weil sie ein MUSS ist um Sonys spiele zu spielen und die XBOX games oft dann über den XBOX PC zu spielen.
Auf die Hardwareverkaufszahlen der XBOX Konsole einzubashen ist oft und viel PS Befangenheit, welche die Konkurrenz um jeden Preis scheitern sehen will.
Stimmt, ich fände es auch cool wie sich die Games prozental auf jeder Plattform verkauft haben, je nach installierter Hardwarebase würden da wahrscheinlich ganz andere Zahlen rauskommen.
Ich hatte mal ne Zahl im Kopf das Xboxler dreimal soviel Games für die Konsole gekauft haben als Playstation Fans, keine Ahnung ob das noch so ist.
Das kommt denke ich oftmals auf Genre drauf an wie sich die Verkäufe auf xbox und playstation verteilen.
Ja das ist so. PS Besitzer kaufen im Schnitt 1 bis 2 Spiele pro Jahr. Die große Menge der PS Besitzer macht also nicht den großen Reibach für Sony aus, entgegengesetzt zu den Verkäufe der Konsole. Man sieht also gut, dass die reinen Hardwarezahlen nichts aussagen.
In vielen Bereichen erreicht die XBOX fast die gleichen Spielerzahlen der PS trotz „geringerem Hardwareabsatz“. Die treuen Gamer sind die XBOX Spieler, die viel Zeit und Geld in ihre Spiele und Konsole investieren.
Weiß nicht ob dir das noch nicht aufgefallen ist, aber Resident Evil Requiem ist kein Play Anywhere Spiel
Wenn man es also für Xbox gekauft hat, dann hat man das Spiel trotzdem nicht auf dem Xbox Ally und andersherum
Das war Allgemein gesprochen und hat nichts mit RE Requiem zu tun.
Sony hat doch in den letzten jahre fast alle 1rst party spiele für den PC veröffentlicht. 🤷
Bei Nintendo sieht die sache natürlich anders aus.
An sich nicht falsch, aber nicht zeitgleich sondern in der Regel 2 Jahre oder mehr nach dem Release auf der PS. Da war der große Hype schon längst um, was sich in den mäßigen bis durchwachsenen Verkaufszahlen durchaus wiederspiegelt bei den meisten Spielen die sie auf den PC geworfen haben.
Im Schnitt habe die Sony spiele so um die 50.000 gleichzeitige Spieler erreicht auf steam.
Da gibt es bekannte ips die weit darunter liegen.
Aber ja, würde Sony die Spiele day one für den PC veröffentlichen wäre wohl mehr möglich.
„Die Umsätze zum Launch liegen rund 60 Prozent über Resident Evil Village, während die verkauften Einheiten um mehr als 40 Prozent gestiegen sind.“
Und das nicht mal einen Monat nach Release, das ist krass😳😳😳
Glückwunsch Capcom.