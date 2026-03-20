Gaming: Resident Evil Requiem dominiert 2026 – PS5 schlägt Xbox im Hardware-Rennen

Der US-Gaming-Markt zeigt sich im Februar 2026 stabil – und ein Titel steht dabei klar im Mittelpunkt: Resident Evil Requiem sichert sich laut aktuellen Daten von Circana den Spitzenplatz und ist damit nicht nur das meistverkaufte Spiel des Monats, sondern auch das erfolgreichste Spiel des bisherigen Jahres.

Besonders bemerkenswert ist die plattformübergreifende Dominanz. Resident Evil Requiem belegte gleichzeitig Platz eins auf PlayStation, Xbox und PC. Auch im Vergleich zum direkten Vorgänger legt der Titel deutlich zu: Die Umsätze zum Launch liegen rund 60 Prozent über Resident Evil Village, während die verkauften Einheiten um mehr als 40 Prozent gestiegen sind.

Im Hardware-Bereich ergibt sich hingegen ein differenziertes Bild. Die PlayStation 5 sicherte sich im Februar den ersten Platz in den USA, gefolgt von der Nintendo Switch 2 auf Rang zwei. Die Xbox-Konsolen landen auf dem dritten Platz und müssen sich damit im direkten Vergleich geschlagen geben. Gleichzeitig sorgt die Switch 2 mit einem Wachstum von 22 Prozent im Jahresvergleich für starke Impulse im Hardware-Segment.

Auch beim Zubehör liegt Sony vorne: Der DualSense Wireless Controller Midnight Black ist sowohl im Februar als auch im bisherigen Jahresverlauf das meistverkaufte Accessoire nach Stückzahlen.

Insgesamt erreichten die Ausgaben für Videospiele im Februar rund 4,6 Milliarden US-Dollar und lagen damit leicht über dem Vorjahresniveau. Während die Content-Ausgaben insgesamt stabil bleiben, sorgen vor allem Abonnementdienste mit einem Wachstum von 27 Prozent für Bewegung im Markt.

Mit diesem starken Start unterstreicht Resident Evil Requiem nicht nur die anhaltende Relevanz der Reihe, sondern zeigt auch, wie einzelne Blockbuster weiterhin maßgeblich die Dynamik des gesamten Gaming-Marktes beeinflussen.