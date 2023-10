Gaming: Resident Evil-Urgestein will es noch einmal wissen

Autor:, in / Gaming

Im Februar berichteten wir über die Ankündigung von Bethesda, Shinji Mikami würde das Studio Tango Gameworks verlassen. Nach seiner Kündigung nahm sich das Resident Evil-Urgestein eine ausgedehnte Auszeit, die er laut seiner X-Timeline mit einer Menge Videospiele und Reisen verbrachte.

Nach nunmehr acht Monaten meldet sich der Entwickler zurück, mit dem Wunsch, noch einmal ein Spiel zu entwickeln.

Auf seinem X-Kanal schrieb Mikami: „Jetzt, wo ich den Bann des selbst auferlegten Verbotes gebrochen habe, sollte ich mich wohl an die Arbeit machen.“

Bereits 2020 merkte er an, er würde gerne noch ein Spiel auf den Markt bringen, bevor er in den Ruhestand geht. In einem Gespräch mit dem Resident Evil Village Produzenten, Jun Takeuchi, äußerte er den Wunsch ein eigenes Spiel zu kreieren.

Der Grasshopper Manufacture Gründer Goichi Suda, bekannt als Suda51, sprach bereits davon, er könne sich eine Fortsetzung zu Shadows of the Damned vorstellen.

In einem Interview auf die Frage, ob er mit Mikami zusammen arbeiten wollen würde, bestätigte er den Wunsch.

Er sagte: „Ja, wenn möglich, hätte ich auch gerne Mr. Mikamis Hilfe“