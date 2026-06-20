Gaming: Roblox widerspricht UK-Plänen für Social-Media-Verbot unter 16 Jahren

Die Plattform Roblox hat sich kritisch zu den geplanten Maßnahmen in Großbritannien geäußert, die ein mögliches Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige betreffen.
Das Unternehmen widerspricht der Idee eines generellen Verbots und betont, dass Plattformen wie Roblox eine wichtige Rolle im Alltag von Kindern und Jugendlichen spielen. Laut Unternehmensangaben ermöglichen sie soziale Interaktion, kreative Entfaltung und das Erlernen neuer Fähigkeiten.
In einem Statement hieß es: „Wir denken, dass Plattformen wie unsere eine unglaublich wichtige Rolle im Leben von Kindern spielen.“
Statt eines vollständigen Verbots spricht sich Roblox dafür aus, den Fokus stärker auf Sicherheitsmaßnahmen und verbesserte Moderation zu legen.
Ziel sei es, junge Nutzer besser zu schützen, ohne ihnen den Zugang zu digitalen Plattformen grundsätzlich zu verwehren.
Die Debatte im Vereinigten Königreich über den Umgang mit sozialen Netzwerken für Minderjährige läuft derweil weiter. Eine endgültige Entscheidung über mögliche gesetzliche Maßnahmen steht noch aus.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hmm, gerade Roblox ist aber schon als Grooming Plattform oder im Bereich Kinderarbeit bekannt , andersherum bringt es die Kids aber auch irgendwie zum coden , was positiv für ihre Medienkompetenz sein kann.
Die sollten sowas nicht komplett verbieten aber straff überprüfen.
Glaube auch das Aufklärung mehr bringt als Verbote.
Klar ,macht sie nur zu Stubenhocker dann is der Umzug in die Höhlen leichter.
Morlocks is coming 🙈
Von Verboten zur Überwachung, Pest oder Cholera 💩…
Man könnte meinen die westliche Gesellschaft wäre absichtlich destabilisiert worden um evtl einen Überwachungsstaat zu etablieren, Freiheit gegen Sicherheit eintauschen. Die EU ist ja auch auf dem Weg dahin.
So ist es, leider. Es wird uns nur verkauft das wir und unsere Kinder geschützt werden sollen. Es wird an der kompletten Überwachung gearbeitet damit Stimmen, die einem nicht passen direkt verschwinden.
Nein, das würden die doch nie tun 🙃…
Die schlimmsten schreien am lautesten!
Wenn es ihnen wirklich um die Kinder gehen würde, hätten sie längst mehr für den Schutz von Kindern getan. Ich glaube eher, dass sie um ihre eigenen Interessen und Einnahmen besorgt sind. Heuchlerisch finde ich das schon von denen ..
… unglaublich wichtig für Abzocke, Geldvernichtung und Glücksspielsucht…
Roblox gehört reguliert.
Natürlich wiedersprechen gerade die Angst um die Kohle mehr nicht die Kinder sind den völlig egal 🤦🏻♂️