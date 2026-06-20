Gaming: Roblox widerspricht UK-Plänen für Social-Media-Verbot unter 16 Jahren

Die Plattform Roblox hat sich kritisch zu den geplanten Maßnahmen in Großbritannien geäußert, die ein mögliches Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige betreffen.

Das Unternehmen widerspricht der Idee eines generellen Verbots und betont, dass Plattformen wie Roblox eine wichtige Rolle im Alltag von Kindern und Jugendlichen spielen. Laut Unternehmensangaben ermöglichen sie soziale Interaktion, kreative Entfaltung und das Erlernen neuer Fähigkeiten.

In einem Statement hieß es: „Wir denken, dass Plattformen wie unsere eine unglaublich wichtige Rolle im Leben von Kindern spielen.“

Statt eines vollständigen Verbots spricht sich Roblox dafür aus, den Fokus stärker auf Sicherheitsmaßnahmen und verbesserte Moderation zu legen.

Ziel sei es, junge Nutzer besser zu schützen, ohne ihnen den Zugang zu digitalen Plattformen grundsätzlich zu verwehren.

Die Debatte im Vereinigten Königreich über den Umgang mit sozialen Netzwerken für Minderjährige läuft derweil weiter. Eine endgültige Entscheidung über mögliche gesetzliche Maßnahmen steht noch aus.