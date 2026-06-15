Gaming: Rockstar-Mitgründer Dan Houser hält Story-Abschluss für weniger wichtig als Spielspaß

Für Dan Houser stand bei Grand Theft Auto und Red Dead Redemption nie allein die Hauptgeschichte im Mittelpunkt. Der Mitgründer von Rockstar Games erklärte auf dem Tribeca Festival in New York, dass es für ihn wichtiger sei, dass Spieler Spaß in den erschaffenen Welten haben, als zwingend den Abspann zu erreichen.

Houser betonte, dass er sich zwar freue, wenn Spieler die Geschichte bis zum Ende erleben, dies jedoch nicht die wichtigste Kennzahl für den Erfolg eines Spiels sei. Wer die offene Welt genieße, eigene Abenteuer erlebe und mit den Spielsystemen experimentiere, habe aus seiner Sicht bereits genau das erlebt, was die Entwickler erreichen wollten.

Nach seinen Angaben habe Rockstar seit GTA 3 kontinuierlich daran gearbeitet, die Abschlussraten der Hauptgeschichten zu erhöhen. Dennoch liege die Entscheidung letztlich bei den Spielern. Die größte Stärke offener Spielwelten sei die Freiheit, auf eigene Weise mit den Systemen zu interagieren und unvorhersehbare Situationen zu erzeugen.

Auch Housers langjähriger Kreativpartner Lazlow Jones sprach über die Entwicklung der Rockstar-Spiele. Dabei hob er hervor, wie viel Arbeit in versteckten Geheimnissen und Easter Eggs steckt. Manche Hinweise würden absichtlich so tief verborgen werden, dass Spieler oft erst Jahre später darauf stoßen. Erst Anfang 2025 entdeckten Fans beispielsweise ein bislang unbekanntes Spinnennetz-Geheimnis in Red Dead Redemption 2, das seit dem ursprünglichen Release des Spiels unentdeckt geblieben war.

Darüber hinaus sprach Lazlow über die Herausforderung, satirische Spielwelten zu erschaffen, ohne dass die Realität die eigene Fiktion einholt. Gerade bei der Entwicklung von Grand Theft Auto habe das Team regelmäßig überzeichnete Politiker, Marken und Werbekampagnen erfunden, die damals völlig absurd wirkten. Mit den Jahren sei jedoch immer wieder deutlich geworden, dass reale Entwicklungen die satirischen Ideen teilweise eingeholt oder sogar übertroffen hätten.

Die Aussagen geben einen seltenen Einblick in die Designphilosophie hinter einigen der erfolgreichsten Open-World-Spiele der Branche. Für Houser bleibt dabei ein Grundsatz entscheidend: Spieler sollen ihre eigene Geschichte schreiben können – auch wenn sie die eigentliche Hauptstory nie bis zum Ende erleben.