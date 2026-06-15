Gaming: Rockstar-Mitgründer Dan Houser hält Story-Abschluss für weniger wichtig als Spielspaß

Für Dan Houser stand bei Grand Theft Auto und Red Dead Redemption nie allein die Hauptgeschichte im Mittelpunkt. Der Mitgründer von Rockstar Games erklärte auf dem Tribeca Festival in New York, dass es für ihn wichtiger sei, dass Spieler Spaß in den erschaffenen Welten haben, als zwingend den Abspann zu erreichen.
Houser betonte, dass er sich zwar freue, wenn Spieler die Geschichte bis zum Ende erleben, dies jedoch nicht die wichtigste Kennzahl für den Erfolg eines Spiels sei. Wer die offene Welt genieße, eigene Abenteuer erlebe und mit den Spielsystemen experimentiere, habe aus seiner Sicht bereits genau das erlebt, was die Entwickler erreichen wollten.
Nach seinen Angaben habe Rockstar seit GTA 3 kontinuierlich daran gearbeitet, die Abschlussraten der Hauptgeschichten zu erhöhen. Dennoch liege die Entscheidung letztlich bei den Spielern. Die größte Stärke offener Spielwelten sei die Freiheit, auf eigene Weise mit den Systemen zu interagieren und unvorhersehbare Situationen zu erzeugen.
Auch Housers langjähriger Kreativpartner Lazlow Jones sprach über die Entwicklung der Rockstar-Spiele. Dabei hob er hervor, wie viel Arbeit in versteckten Geheimnissen und Easter Eggs steckt. Manche Hinweise würden absichtlich so tief verborgen werden, dass Spieler oft erst Jahre später darauf stoßen. Erst Anfang 2025 entdeckten Fans beispielsweise ein bislang unbekanntes Spinnennetz-Geheimnis in Red Dead Redemption 2, das seit dem ursprünglichen Release des Spiels unentdeckt geblieben war.
Darüber hinaus sprach Lazlow über die Herausforderung, satirische Spielwelten zu erschaffen, ohne dass die Realität die eigene Fiktion einholt. Gerade bei der Entwicklung von Grand Theft Auto habe das Team regelmäßig überzeichnete Politiker, Marken und Werbekampagnen erfunden, die damals völlig absurd wirkten. Mit den Jahren sei jedoch immer wieder deutlich geworden, dass reale Entwicklungen die satirischen Ideen teilweise eingeholt oder sogar übertroffen hätten.
Die Aussagen geben einen seltenen Einblick in die Designphilosophie hinter einigen der erfolgreichsten Open-World-Spiele der Branche. Für Houser bleibt dabei ein Grundsatz entscheidend: Spieler sollen ihre eigene Geschichte schreiben können – auch wenn sie die eigentliche Hauptstory nie bis zum Ende erleben.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Für den Erfolg ist das wirklich nicht wichtig , sieht man ja an den Erfolgen fürs durchspielen, wenn diese oft nicht mal die Hälfte aller Spieler erreichen.
Ich persönlich möchte meine gekauften Singleplayer Games aber auch abschließen sofern es nicht der letzte Mist ist. Das kommt aber nur sehr sehr selten vor
Naja. Im Idealfall kommen Spielspaß und Storytelling zusammen. ☺️
Das ist der Königsweg 🙂
Bei Crimson Desert kann ich ihm da beipflichten. Immer wenn ich mir vornehme die Story zu beenden, kommen hunderte Dinge dazwischen. Geht mir da eigentlich nur noch bei Bethesda-Games so.
Da stimme ich dir zu.
Selten so einen Schwachsinn gelesen 🙁
Ja, ein Spiel kann ruhig das eigene Erlebnis in den Vordergrund stellen und ja, es sollte auch ein Teil des Spiels sein.
Aber wenn ich eine Story in das Spiel rein bringe dann auf gefälligst mit Ende und nicht mitten drin abdrehen weil der Entwickler keinen Bock mehr hat sich was einfallen zu lassen wie es weiter gehen könnte. Dann kann man auf die Story auch ganz verzichten.
Ging doch gar nicht, um eine unvollständige Story in dem Artikel 🤷
Ups, dann hab ich was in den falschen Hals bekommen 🙁
Ich spiele Spiele selten durch, da mich irgendwann die Lust verlässt und ein anderes schon wartet gespielt zu werden
Kann man nicht pauschal sagen und kommt auf’s Spiel an. In Starfield kann man sich hunderte Stunden verlieren ohne richtigen Storyfortschritt. Die Story von Modern Warfare ist so spannend und fantastisch inszeniert, da gab’s ja bei Modern Warfare 3 den fetten Cliffhanger, möchte endlich sehen wie es weitergeht.
Das mag vielleicht bei Open World Spielen eher zutreffen als bei anderen Genres.
Denke da gibt es unterschiedlichste Couleur an Gamern.
Ich bin eher Story fokussiert bei Games.
Die Spielwelt und der Spaß sich damit zu befassen, muss wirklich das Hauptziel sein, sehe ich auch so, jedenfalls bei Rockstar Spielen, Red Dead Redemption 1 vor kurzem beendet und es hat einfach Laune gemacht alle möglichen Aktivitäten zu genießen.
Sehe ich auch so
Schade dass sie es bei Red Dead Redemption 2 vergessen haben. Die Atmosphäre und Details waren wichtiger als alles andere und so hat man träges Gameplay in einer Welt die alles verbindet wofür man Open World Spiele allgemein verurteilt und eine mittelmäßige Story.
Aber Hey, schön insziniert.