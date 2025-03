Gaming: Rückkehr von Game Informer angeteasert

Nach mehr als 33 Jahren wurde im August 2024 zum Schock vieler Fans und Leser das Magazin Game Informer eingestampft.

Jetzt steht eine mögliche Wiederbelebung bevor.

So wurde auf YouTube und den Social-Media-Kanälen von Game Informer ein Teaser veröffentlicht. Darin ist die Abschiedsbotschaft aus dem letzten Jahr zu lesen. Am Ende ist nun aber eine Befehlszeile zu sehen, in der auch das Wort „Continue“, also „Fortsetzen“, erscheint.

Wie und in welcher Form Game Informer in die Videospielwelt zurückkehrt, das wird laut dem eingeblendeten Datum am 25. März enthüllt.