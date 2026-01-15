Gaming: RuneScape feiert 25 Jahre

Zum 25. Jubiläum entfesselt RuneScape ein gewaltiges RS25‑Programm, das neue Inhalte, große Live Events und mehr vereint.

Ein Vierteljahrhundert nach den ersten Schritten als Java Browsergame startet Jagex in ein Jubiläumsjahr, das die traditionsreiche RuneScape Reihe umfassender prägen soll als jede Phase zuvor.

Mit dem Start von RS25 beginnt ein Programm, das tief in die Weiterentwicklung der Marke investiert und gleichzeitig die langjährige Community in den Mittelpunkt rückt. Das Studio spricht vom größten Jahresbudget seiner Geschichte und plant eine Vielzahl an Ankündigungen, die sich über das gesamte Jahr 2026 erstrecken.

Zum Auftakt bestätigt Jagex eine breite Palette an Projekten, die sowohl das moderne RuneScape als auch Old School RuneScape betreffen. Die Rückkehr von RuneFest in bisher unerreichter Größenordnung gehört ebenso dazu wie das erste große Live Event des Studios in den USA. Parallel dazu erscheint eine Reihe offizieller RS25 Merchandise Produkte, darunter mehrere Kooperationen, die das Jubiläum zelebrieren.

Ein zentraler Schritt betrifft die Ausrichtung auf mehr Spielintegrität. RuneScape verabschiedet sich 2026 von seinem bisherigen Mikrotransaktionssystem Treasure Hunter, das vollständig aus dem Spiel entfernt wird.

Old School RuneScape erhält im selben Zeitraum die umfangreichste Roadmap seiner Geschichte, inklusive eines neuen Raids, einer frischen League und einer neuen Grandmaster Quest.

Auch das jüngste Franchise Mitglied RuneScape Dragonwilds, das seit dem Early Access bereits über eine Million Verkäufe erreicht hat, wird 2026 stark ausgebaut. Das Spiel erhält ein komplettes Jahr an Erweiterungen und wird auf zusätzliche Plattformen ausgeweitet, bevor der globale Launch erfolgt.

Darüber hinaus startet Jagex gemeinsam mit Into Games das RS25 Future Talent Pathway, ein Förderprogramm für angehende Entwickler und Geschichtenerzähler, das neue Talente in die Branche bringen soll. Ergänzt wird das Jubiläumsjahr durch eine überarbeitete Unternehmensidentität, die das Studio enger mit der RuneScape Marke verbindet.

Für Jagex markiert RS25 den Beginn einer neuen Ära, getragen von Investitionen in Technologie, Infrastruktur und Communitynähe. Das Studio blickt auf 25 Jahre RuneScape zurück und richtet gleichzeitig den Blick auf eine Zukunft, die das Universum weiter ausbauen und langfristig stabilisieren soll.