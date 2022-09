Gaming: Saudi-Arabien investiert 37,8 Milliarden

Die Regierung von Saudi-Arabien will seine Rolle in der Gaming-Branche stärken. Daher investiert man 37,8 Milliarden Dollar in das Gaming-Konglomerat The Savvy Gaming Group. Mit dem Geld sollen Spieleunternehmen gekauft, aber auch eigene finanziert werden.

13 Milliarden davon sind etwa „für den Erwerb und die Entwicklung eines führenden Spielepublishers vorgesehen, um ein strategischer Entwicklungspartner zu werden“. Für Minderheitsbeteiligungen an verschiedene Firmen plant man hingegen 18 Milliarden ein.

Durch die verschiedenen Investitionen könnten 250 Unternehmen und 39.000 Arbeitsplätze entstehen.

Die The Savvy Gaming Group kaufte erst im Januar dieses Jahres die ESL und Faceit für 1,5 Milliarden Dollar. Im Juni folgte eine Investition in Höhe von 1 Milliarde Dollar in die Embracer Group. Zuvor investierte die Regierung mehrere Milliarden Dollar in Electronic Arts, Take-Two Interactive, Activision und Nintendo.