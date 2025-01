Gaming: Schreckliche Zeiten für Hardware-Verkäufe

Christopher Dring, ehemaliger Leiter von GamesIndustry.biz der jetzt bei VGC ist, berichtete auf X (ehemals Twitter), dass der Konsolen-Hardwaremarkt in den erfassten europäischen Märkten einen Rückgang von 21 % verzeichnete. Insbesondere sanken die PS5-Verkäufe im Jahresvergleich um 20 % und die der Xbox Series X/S um 48 %.

Dring ist bekannt für seine Analysen in der Videospielbranche und teilt regelmäßig Einblicke in Markttrends und Verkaufszahlen.

Dring teilte mit: „Der Markt für Konsolenhardware erlebte eine schreckliche Zeit und verzeichnete in den untersuchten europäischen Märkten einen Rückgang von 21 %. Die PS5-Verkäufe gingen im Vergleich zum Vorjahr um 20 % zurück, die Switch-Verkäufe sanken um 15 % und die Xbox Series S/X-Verkäufe sanken um 48 %. Der Mangel an großen Spielen hatte Auswirkungen. 2025 wird es besser.“

„Ältere Spiele trieben den Markt an, wobei die Neuerscheinungen im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 um 21 % zurückgingen (2023 war natürlich ein großes Jahr für Spiele). Die meistverkauften neuen Spiele im Jahr 2024 waren EA Sports FC und CoD, gefolgt von drei Überraschungen: Helldivers 2, Dragon Ball Z: Sparking Zero und Space Marine 2.“

„Letztes Jahr gab es gute und schlechte Überraschungen. Etablierte IPs hatten es schwer. Star Wars Outlaws und Final Fantasy VII: Rebirth schafften es gerade so in die Top 50 (Platz 47 bzw. 49). Dragon Age: The Veilguard hingegen erreichte nur Platz 67.“