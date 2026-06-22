Gaming: Shinji Mikami sagt, gute Spiele muss man selbst spielen wollen

Shinji Mikami, der Schöpfer der Resident-Evil-Reihe, hat sich kritisch zur Wirkung von Let’s Plays und Gameplay-Streams auf die Wahrnehmung von Videospielen geäußert. Seiner Ansicht nach sei ein Spiel dann nicht besonders überzeugend, wenn Zuschauer nach dem Ansehen eines vollständigen Playthroughs kein Bedürfnis mehr verspüren, es selbst zu spielen.
Die Aussage stammt aus einem Bericht von Nikkan, der von Automaton übersetzt wurde. Darin wird ein Gespräch zwischen dem japanischen Komiker und YouTuber Eiko Kano und Mikami beschrieben. Kano hatte den Entwickler auf den Einfluss von Streams angesprochen, insbesondere darauf, dass manche Spieler Inhalte vollständig über Videos konsumieren, ohne das Spiel selbst zu erwerben.
Mikami soll darauf geantwortet haben, dass ein Spiel, das Zuschauer allein durch das Anschauen eines Playthroughs vollständig befriedige, letztlich nur von begrenzter Qualität sei. Spiele seien ein interaktives Medium, dessen zentraler Reiz im aktiven Erleben liege und nicht im passiven Zuschauen.
Gleichzeitig betonte er laut Kano, dass Entwickler genau deshalb Spiele schaffen sollten, die den Wunsch auslösen, sie selbst zu spielen – auch dann, wenn man bereits Teile davon gesehen habe. Streaming und Content Creation seien demnach kein Problem, solange die Spiele selbst stark genug seien, um Interaktion zu fördern.
In ähnlicher Weise äußerten sich auch andere bekannte japanische Entwickler. Dragon-Quest-Schöpfer Yuji Horii habe eine vergleichbare Einschätzung geteilt, während Final-Fantasy-7-Rebirth-Director Naoki Hamaguchi zuletzt darauf hinwies, dass RPGs besonders darauf achten müssten, genügend Spielermotivation zu bieten, um reine Zuschauererfahrungen zu vermeiden.
Die Debatte zeigt erneut, wie stark sich die Spielebranche mit dem Einfluss von Streaming-Plattformen wie YouTube und Twitch auseinandersetzt. Während einige Titel massiv von der Sichtbarkeit profitieren, stellt sich gleichzeitig die Frage, wie stark das reine Zuschauen das tatsächliche Spielerlebnis ersetzen kann.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich schaue nicht zu. Auch bei Trailern halte ich mich zurück. Selbst spielen ist das einzig Wahre 🙂
OMG da lebt noch jemand mit Sinn und Verstand der versteht wie Spieler denken. Ahh kein Wunder ein Asiate das erklärt alles…🤣
„Die Debatte zeigt erneut, wie stark sich die Spielebranche mit dem Einfluss von Streaming-Plattformen wie YouTube und Twitch auseinandersetzt.“ Also hier im „Westen“ scheinbar überhaupt nicht, da wird alles ignoriert und das eigene Ding gemacht ohne auf irgendetwas besonders die Spieler zu achten oder sich damit auseinanderzusetzen. Das Beweisen auch die westlichen Flops.
Ist auf jeden Fall verständlich, aber ist auch schon frustrierend, wenn man sich die Mühe macht bzw. viel Geld ausgibt ein Spiel zu entwickeln, was einige dann nur kostenlos über Lets Plays konsumieren 😉.
Ich würde im Leben nicht drauf kommen meine Zeit damit zu verschwenden jemandem beim Spielen zuzuschauen. Und das noch über Stunden.
Ich persönlich kann damit gar nichts anfangen. Zocke entweder selbst oder gar nicht.
So ging es mir mit dem Final Fantasy VII Remake. Remake & Rebirth nur in einem Let’s Play geschaut. Seit es beide für Xbox gibt, spiele ich die. 🙂❤️
Nutze lets play nur bei Stellen wo ich nicht weiter komme oder um ein kurzen Eindruck vom Spiel zu bekommen
😂 genau ab heute Schau ich nur noch zu 😂😂😂 nee Spaß erleb das lieber selber anderen beim zocken zuschauen ist nicht meins
am ende sollten auch die devs games machen, die sie selbst zocken wollen.