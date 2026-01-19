Gaming: Sind dynamische Hardware-Abos das nächste große Modell der Branche?

In einem aktuellen Gespräch skizziert Jeff Bezos eine Zukunftsvision, die das Gaming grundlegend verändern könnte, wie wir bereits berichtet haben.
Der Amazon-Gründer hält das klassische Modell, bei dem jeder Spieler einen eigenen Gaming-PC (oder eine Konsole) besitzt, für überholt. Aus seiner Sicht ist es ineffizient, teure Hardware zu kaufen, die nur einen kleinen Teil des Tages ausgelastet wird.
Stattdessen erwartet er, dass Spieler künftig Rechenleistung aus der Cloud mieten, ähnlich wie man heute Strom aus der Steckdose dynamisch beziehen kann.
Diese Vorstellung trifft auf eine Zeit, in der Hardwarepreise steigen, Grafikkarten immer teurer werden und viele Spieler bereits auf Streamingdienste wie Xbox Cloud Gaming, GeForce Now oder PlayStation Streaming zurückgreifen. Bezos’ Idee geht jedoch einen Schritt weiter und beschreibt ein Modell, in dem die Hardware selbst zu einem dynamischen Abo wird.
Die Frage ist nun: Wie seht ihr das, XboxDynasty-Community?
Könntet ihr euch ein System vorstellen, bei dem ihr mehr zahlt, wenn ihr ein grafisch anspruchsvolles Spiel startet, das hohe Leistung benötigt, und weniger, wenn ihr Klassiker oder kleinere Titel spielt? Ein Modell, das sich flexibel anpasst und nur die Leistung abrechnet, die ihr tatsächlich nutzt?
Genau das wäre die Vision eines leistungsbasierten Hardware-Abos, das die Anschaffung eines eigenen High-End-PCs oder einer Hi-End-Konsole überflüssig machen würde.
Ob das praktikabel ist oder ob physische Hardware für euch unverzichtbar bleibt, ist sicher eine spannende Frage für die gesamte XboxDynasty-Community, und wir sind auf eure Antworten gespannt.
Wenn man es pro genutztem Tag abrechnen könnte, wäre es eine Überlegung wert. Alles Andere lohnt sich für mich nicht und würde mir dann lieber weiterhin Hardware hinstellen.
Nein, ich würde nicht nur mieten wollen. Selbst wenn das der Trend oder Mainstream wird, denke ich dass solche Entwicklungen auch immer Raum für Nische schaffen und sich da Hersteller platzieren, welche dann eben doch noch Hardware anbieten. Genau dort werdet ihr mich dann finden, als zufriedenen Kunden im Nischesegment.
Genau das.
Es wird eine Nische geben.
Die gibt es immer.
Ich habe Amazon Luna hin und wieder ausprobiert und es funktioniert mit meiner 50 mbits Leitung definitiv nicht gut.
Habe Sonic Mania probiert und das kann man einfach vergessen.
Bald haben wir Glasfaser und 150mbits (habe den günstigsten Tarif genommen)
Dann kucken ich mir Luna noch Mal an.
Wenn das für Singleplayer Spiele dann gut funktioniert dann verfolge ich das Thema Cloud Gaming.
Falls nicht sowieso erst wieder in 10 Jahren^^
Mag in der Zukunft so sein, aber das sehe ich noch nicht. Ich kaufe mir jedenfalls die nächste Xbox komplett, so das es auch mir gehört. Gemietet wird da nichts.
„Könntet ihr euch ein System vorstellen, bei dem ihr mehr zahlt, wenn ihr ein grafisch anspruchsvolles Spiel startet, das hohe Leistung benötigt, und weniger, wenn ihr Klassiker oder kleinere Titel spielt? Ein Modell, das sich flexibel anpasst und nur die Leistung abrechnet, die ihr tatsächlich nutzt?“
Nein, so eine Zukunft würde mir nicht gefallen. Könnte mir aber vorstellen das es so kommt. Die Unabhängigkeit vom Internet finde ich gar nicht gut. Siehe gestrige Meldung, das Cloud‑Saves für 360 & abwärtskompatible Spiele ausgefallen sind. Dazu der hohe Stromverbrauch und das Firmen jetzt schon teilweise Probleme damit haben den Strombedarf zu decken.
Ein Abo ist ja noch okay, aber wie Strom aus der Steckdose? Nein danke. Bevor ich so etwas nutze, selbst wenn es keine andere Möglichkeit mehr geben sollte, arbeite ich eher meine Pile of Shame ab oder lasse es einfach mit dem Zocken.
Es wird maximal noch 1 PS und Xbox kommen danach läuft alles über cloude.
über die Cloud bin ich dann raus aus dem PvP Gaming.
So schnell geht das nicht falls überhaupt, der Desktop zieht wieder an.
Nein nein und Nochmals NEIN
Nö danke. Das sind glaub eher die feuchten Träume der CEOs von diesen großen Techkonzernen.