Gaming: Sind dynamische Hardware-Abos das nächste große Modell der Branche?

Jeff Bezos sagt das Ende von teurer Gaming-Hardware voraus – würdet ihr eure Hardware wirklich nur noch mieten?

In einem aktuellen Gespräch skizziert Jeff Bezos eine Zukunftsvision, die das Gaming grundlegend verändern könnte, wie wir bereits berichtet haben.

Der Amazon-Gründer hält das klassische Modell, bei dem jeder Spieler einen eigenen Gaming-PC (oder eine Konsole) besitzt, für überholt. Aus seiner Sicht ist es ineffizient, teure Hardware zu kaufen, die nur einen kleinen Teil des Tages ausgelastet wird.

Stattdessen erwartet er, dass Spieler künftig Rechenleistung aus der Cloud mieten, ähnlich wie man heute Strom aus der Steckdose dynamisch beziehen kann.

Diese Vorstellung trifft auf eine Zeit, in der Hardwarepreise steigen, Grafikkarten immer teurer werden und viele Spieler bereits auf Streamingdienste wie Xbox Cloud Gaming, GeForce Now oder PlayStation Streaming zurückgreifen. Bezos’ Idee geht jedoch einen Schritt weiter und beschreibt ein Modell, in dem die Hardware selbst zu einem dynamischen Abo wird.

Die Frage ist nun: Wie seht ihr das, XboxDynasty-Community?

Könntet ihr euch ein System vorstellen, bei dem ihr mehr zahlt, wenn ihr ein grafisch anspruchsvolles Spiel startet, das hohe Leistung benötigt, und weniger, wenn ihr Klassiker oder kleinere Titel spielt? Ein Modell, das sich flexibel anpasst und nur die Leistung abrechnet, die ihr tatsächlich nutzt?

Genau das wäre die Vision eines leistungsbasierten Hardware-Abos, das die Anschaffung eines eigenen High-End-PCs oder einer Hi-End-Konsole überflüssig machen würde.

Ob das praktikabel ist oder ob physische Hardware für euch unverzichtbar bleibt, ist sicher eine spannende Frage für die gesamte XboxDynasty-Community, und wir sind auf eure Antworten gespannt.