Gaming: SpecialEffect kündigt Jubiläumsdatum an

SpecialEffect kündigt Jubiläumsdatum für die Kampagne One Special Day an: Freitag, 7. Oktober 2022.

Die Wohltätigkeitsorganisation SpecialEffect hat ihr Flaggschiff, den One Special Day, angekündigt, der in diesem Jahr am Freitag, den 7. Oktober, dem fünfzehnten Jahrestag der Wohltätigkeitsorganisation, stattfindet.

Diese Kampagne, bei der im letzten Jahr Unternehmen der Spielebranche aus der ganzen Welt 800.000 Dollar durch Unternehmensspenden, Verkaufserlöse und Spendenaktionen gesammelt haben, ist für die Unterstützung der Mission von SpecialEffect, Menschen mit körperlichen Einschränkungen auf der ganzen Welt den Zugang zu Videospielen zu ermöglichen, unerlässlich. Über 50 Partner haben bereits ihre Unterstützung zugesagt.

Weitere Partner und Einzelheiten zur Kampagne werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Da die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Wohltätigkeitsorganisation weiter steigt, erklärt Mick Donegan, Gründer und Geschäftsführer von SpecialEffect, die Bedeutung der Veranstaltung: „Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig der One Special Day für unsere Arbeit ist, um körperlich beeinträchtigten Menschen auf der ganzen Welt die Freude an Videospielen zu vermitteln. Unser Team sieht sich mit einer ständig steigenden Nachfrage nach all unseren Dienstleistungen konfrontiert – Beratung zur Barrierefreiheit, Bewertungen, Erweiterung von Ressourcen wie gameaccess.info, unser DevKit und unsere Eye Gaze Games-Website – und die großzügige Unterstützung der Spieleindustrie bei der Sicherung der Zukunft dieser lebensverändernden, kostenlos zugänglichen Initiativen wird sehr geschätzt. Trotz der Herausforderungen, die die Pandemie mit sich bringt, freuen wir uns darauf, unser 15-jähriges Jubiläum am One Special Day in Gesellschaft einer wirklich erstaunlichen und unterstützenden Branche zu feiern.“

Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat One Special Day über 2.000.000 US-Dollar für die Arbeit von SpecialEffect gesammelt, um Menschen mit Beeinträchtigungen im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt zu helfen.