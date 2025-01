Gaming: Spekulationen zum Xbox Handheld

Autor:, in / Gaming

Image: Image via Microsoft Image Creator

Spekulationen zum Xbox Handheld: Was Microsofts Patente über die Zukunft des mobilen Gamings verraten könnten.

Gastbeitrag von Patrick C. alias khromb

Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, hat in der Vergangenheit bereits in einer offiziellen Mitteilung bestätigt, dass sich ein Handheld bei Microsoft in der Entwicklung befindet.

Aktuell ist das Projekt jedoch in der Prototyping-Phase. Das bedeutet, dass Microsoft derzeit mit verschiedenen Designs und Funktionen experimentiert, um das optimale Handheld-Erlebnis zu schaffen. Fans müssen sich jedoch noch weiterhin in Geduld üben, da der Handheld noch mehrere Jahre von einer Veröffentlichung entfernt ist.

Allerdings können durch einige interessante US-Patente, die im vergangenen Jahr erschienen sind, Rückschlüsse darauf gezogen werden, welche Technologien sich aktuell bei Microsoft in Entwicklung befinden könnten. Wenn man diese Technologien in Verbindung mit dem neuen Handheld setzt, ergeben sich einige sehr interessante Spekulationen.

Im Patent US20240426335 von Microsoft wird eine Technologie mit einem flexiblen Display und einem innovativen Scharniermechanismus beschrieben, was gut zu einem tragbaren Gerät passt, das möglicherweise als Hybrid zwischen Konsole und Tablet fungieren könnte.

Weiterhin beschreibt das Patent WO2024242870 ein Force-Sensing-Touchpad, das Druckstärken erkennt und aus einer Kombination von Leiterplatten, Federn und Elektroden besteht.

Außerdem beschreibt das Patent US20240396106 ein Batteriesystem mit integrierter Ladeinduktionsspule, das eine wiederaufladbare Batterie, eine Induktionsspule, Schaltkreise, eine Ferritschicht und eine Abdeckung umfasst. Die Induktionsspule ist an der Batterie angebracht und ermöglicht kabelloses Laden durch Induktion.

Zusätzlich beschreibt das Patent US20240426137 einen magnetischen Verriegelungsmechanismus für Geräteabdeckungen, insbesondere für die Rückseite von elektronischen Geräten.

Basierend auf diesen Patenten und den verfügbaren Informationen könnte der Xbox-Handheld von Microsoft folgende Technologien mit sich bringen:

Design : Ein kompaktes, faltbares Gerät mit einem flexiblen Display. Das Scharnier würde ein nahtloses Aufklappen ermöglichen, ähnlich einem Hybrid aus Tablet und Handheld-Konsole.

: Ein kompaktes, faltbares Gerät mit einem flexiblen Display. Das Scharnier würde ein nahtloses Aufklappen ermöglichen, ähnlich einem Hybrid aus Tablet und Handheld-Konsole. Touchpad : Ein druckempfindliches Touchpad könnte für präzise Steuerung und zusätzliche Eingabemöglichkeiten sorgen.

: Ein druckempfindliches Touchpad könnte für präzise Steuerung und zusätzliche Eingabemöglichkeiten sorgen. Energieversorgung : Kabelloses Laden durch ein eingebettetes Batteriesystem würde Mobilität und Benutzerfreundlichkeit fördern.

: Kabelloses Laden durch ein eingebettetes Batteriesystem würde Mobilität und Benutzerfreundlichkeit fördern. Magnetische Verriegelung : Ein magnetischer Verriegelungsmechanismus, der für abnehmbare Controller oder Zubehörteile eines Handhelds genutzt werden könnte. Dies würde ein schnelles und sicheres Anbringen und Abnehmen von Komponenten ermöglichen, ähnlich wie bei der Nintendo Switch, aber möglicherweise noch benutzerfreundlicher.

: Ein magnetischer Verriegelungsmechanismus, der für abnehmbare Controller oder Zubehörteile eines Handhelds genutzt werden könnte. Dies würde ein schnelles und sicheres Anbringen und Abnehmen von Komponenten ermöglichen, ähnlich wie bei der Nintendo Switch, aber möglicherweise noch benutzerfreundlicher. Betriebssystem: Eine Kombination aus Windows & Xbox.

Dieses Konzept würde sich an Geräten wie der Nintendo Switch, dem Steam Deck oder dem AYANEO FLIP orientieren, aber mit innovativen Technologien wie faltbarem Display und kabellosem Laden hervorstechen.

Dazu will man „das Beste aus Xbox und Windows wird für Handhelds kombinieren“ und könnte somit eine Windows-Oberfläche ähnlich, wie der Xbox-Kompakt-Modus als Betriebssystem bereitstellen. Dieses Betriebssystem wiederum könnte frei von anderen Handheld-Geräten installiert werden, so wie Steam mit dem SteamOS. Ihr merkt schon, reichlich Spekulationen sind dabei, dennoch ist die Zukunft äußerst spannend!

Wie stellt ihr euch den neuen Handheld von Microsoft vor?