Gaming: Spieler sammeln 2,4 Millionen Dollar für Krebsprävention

Beim diesjährigen Awesome Games Done Quick 2026 (AGDQ) wurde ein beeindruckender Gesamtbetrag von 2.443.414 Dollar für die Prevent Cancer Foundation erzielt.

Die Organisatoren zur Krebsprävention bedankten sich bei allen Beteiligten, die das Event möglich gemacht haben, und bei den zahlreichen Unterstützern, deren Spenden den Marathon erneut zu einem Erfolg machten.

Die Community feierte das Ergebnis lautstark und blickt bereits auf das nächste große Event. Mit dem Hinweis auf SGDQ 2026 kündigten die Veranstalter an, dass die Speedrun‑Szene auch im kommenden Jahr wieder zusammenkommen wird. Die Begeisterung über das starke Comeback des Marathons war in den Reaktionen deutlich spürbar.