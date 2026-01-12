Gaming: Spieler sammeln 2,4 Millionen Dollar für Krebsprävention

14 Autor: , in News / Gaming
Übersicht

Beim diesjährigen Speedrun‑Marathon wurden über 2,4 Millionen Dollar für die Krebsprävention gesammelt.

Beim diesjährigen Awesome Games Done Quick 2026 (AGDQ) wurde ein beeindruckender Gesamtbetrag von 2.443.414 Dollar für die Prevent Cancer Foundation erzielt.

Die Organisatoren zur Krebsprävention bedankten sich bei allen Beteiligten, die das Event möglich gemacht haben, und bei den zahlreichen Unterstützern, deren Spenden den Marathon erneut zu einem Erfolg machten.

Die Community feierte das Ergebnis lautstark und blickt bereits auf das nächste große Event. Mit dem Hinweis auf SGDQ 2026 kündigten die Veranstalter an, dass die Speedrun‑Szene auch im kommenden Jahr wieder zusammenkommen wird. Die Begeisterung über das starke Comeback des Marathons war in den Reaktionen deutlich spürbar.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Gaming

14 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort