Gaming: Steam-Backlog mit Tinder-Prinzip findet ungespielte Games

Wer eine große Steam-Bibliothek besitzt, kennt das Problem: Hunderte Spiele sammeln sich über Jahre an, doch viele davon wurden nie gestartet. Der Indie-Entwickler tolgatr0n hat dafür mit Dustpile eine kostenlose Web-App entwickelt, die den eigenen Steam-Backlog nach dem Prinzip von Dating-Apps durchforstet.

Statt sich durch eine endlose Liste ungespielter Titel zu klicken, zeigt Dustpile einzelne Spiele nacheinander als Karten an. Nutzer können nach rechts wischen, wenn ein Spiel interessant klingt, oder nach links, wenn der Titel vorerst ignoriert werden soll.

Voraussetzung ist lediglich ein öffentliches Steam-Profil. Nach Eingabe des Profils analysiert Dustpile die Bibliothek und filtert Spiele heraus, die noch gar nicht gespielt wurden oder weniger als zwei Stunden Spielzeit besitzen.

Mehr als nur Cover-Bilder

Damit die Entscheidung leichter fällt, liefert jede Karte zahlreiche Informationen zum jeweiligen Spiel. Dazu gehören:

Cover-Artwork

Genres

Metacritic-Wertung

Zusammenfassung von Nutzerbewertungen

Screenshots und Trailer

aktueller Preis

geschätzte Spieldauer über HowLongToBeat

Dadurch soll nicht nur das Aussehen eines Spiels entscheiden, sondern auch dessen Qualität, Umfang und persönlicher Mehrwert.

Nach dem Durchgang erstellt Dustpile eine persönliche Auswahl der Spiele, die tatsächlich interessant wirken. Diese Liste kann nach Genres sortiert, exportiert oder mit Freunden geteilt werden.

Auch Wunschliste und Ausgaben im Blick

Neben der eigenen Spielebibliothek bietet Dustpile auch einen Modus für die Steam-Wunschliste. Nutzer können dadurch ihre gespeicherten Titel auf ähnliche Weise überprüfen und aussortieren.

Zusätzlich zeigt die App Statistiken zur eigenen Sammlung an – darunter auch den Gesamtwert aller gekauften, aber noch nicht gespielten Spiele. Damit liefert Dustpile eine kleine Bestandsaufnahme des eigenen Gaming-Verhaltens.

Der Entwickler erklärt, dass die Idee aus einem persönlichen Problem entstanden sei: Wie viele andere Spieler besitze auch er Hunderte Spiele, die durch Sales, Bundles oder spontane Käufe in der Bibliothek gelandet sind und anschließend unangetastet blieben.

Dustpile ist laut Entwickler vollständig kostenlos, benötigt keine Anmeldung und unterstützt insgesamt 12 Sprachen. Die App kann direkt über den Browser genutzt werden.