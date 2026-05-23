Gaming: Stop Killing Games erreicht EU-Parlament – mehrere Politiker stellen sich gegen Spiele-Abschaltungen

Die Initiative Stop Killing Games hat einen ihrer bislang wichtigsten politischen Momente erreicht.
Während einer Debatte im European Parliament in Straßburg sprachen sich zahlreiche Mitglieder des Europäischen Parlaments für stärkere Verbraucherrechte im Gaming-Bereich aus. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, ob Unternehmen Spiele abschalten dürfen, die Kunden bereits gekauft haben.
Mehrere Redner verschiedener Fraktionen unterstützten die Forderung, dass Käufer den Zugriff auf ihre Spiele nicht verlieren sollten, nur weil der Support endet oder Spieler zu einem Nachfolger gedrängt werden. Unterstützung kam unter anderem von den Grünen, Renew Europe, S&D, der Linken sowie einzelnen Mitgliedern der EVP.
Innerhalb der Debatte wurde mehrfach betont, dass Videospiele stärker als Produkte und weniger als rein temporäre Online-Dienste behandelt werden sollten. Entsprechend müssten Publisher und Plattformbetreiber auch nach dem Verkauf bestimmte Verpflichtungen gegenüber Käufern erfüllen.
Kritik gab es außerdem an der Europäischen Kommission. Einige Abgeordnete befürchten, dass am Ende lediglich eine unverbindliche Stellungnahme statt konkreter Gesetzgebung entstehen könnte.
Die Diskussion zeigt dennoch deutlich, dass die Stop-Killing-Games-Bewegung inzwischen auf höchster politischer Ebene in Europa angekommen ist. Dabei geht es längst nicht mehr nur um einzelne Spiele, sondern grundsätzlich um digitale Besitzrechte, Verbraucherschutz und die Verantwortung von Unternehmen nach einem Kauf.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gerade da es immer weiter Richtung Digital geht, sollten unsere Rechte mehr gestärkt werden..
Nur Nutzungsrecht ist scheiße, damit hat der Publisher jegliche Kontrolle und kann sich auf seine Rechte berufen..
Genau wie der Quatsch mit den AGB am Anfang eines Spiels.. Du kaufst es, startest es, die AGB ploppen auf und du musst zustimmen.. Ablehnen kannst du nicht, sonst geht’s nicht weiter. Was also tun? Du musst zustimmen, zurückgeben kannst du das Spiel in den meisten eShops auch nicht.
Eine Momentaufnahme:
bezeichnet das Festhalten eines flüchtigen Augenblicks. Sie beschreibt die wörtliche Fotografie (Schnappschuss) oder den übertragenen Ist-Zustand eines Sachverhalts zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt
Immer muss es so langsam und spät sein. Das hätte man schon längst regeln müssen, wenn ein Produkt auf dem Markt kommt, oder sogar vorher schon.
Aber nein, man lässt die Unternehmen machen was die wollen, in der Hoffnung sie würden schon an uns denken…. Pustekuchen.
Es ist genauso mit der KI. Man lässt es in freie Bahn, ohne Aufsicht oder klare Regeln. Wann will man reagieren? Erst wieder wenn es zu spät ist und der Schaden schon angerichtet ist?
Bei der KI Entwicklung habe ich auch ein ganz schlechtes Gefühl. Da gibt es ja viele kritische Stimmen die vor den Folgen warnen. Ganz konkret haben wir ja schon unter den extrem gestiegenen Hardwarepreisen zu leiden, obwohl die eigentlich gesunken sein sollten. Aber das schlimmste steht uns da möglicherweise noch bevor, wenn die KIs mal das Bewusstsein erlangen und dann am Ende auch noch entkommen sollten.
Wird bestimmt im Sande verlaufen, mal sehen.
Ich will es nicht hoffen. Ich finde auch das die Rechte der Gamer gestärkt werden müssen.
Das findet jeder so, aber es kommt leider meistens anders…
Es muss gestärkt werden 🤷 wo soll das Enden? Gekauftes Essen hast du 30 Minuten Zeit sonst teleportiert es sich ins Regal zurück?
Ja finde ich super 👍🏻
Man kann doch nicht für alle Spiele die Online Server für immer und ewig am Laufen halten. Ich glaube so funktioniert das nicht
Darum geht es, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht.
Nehmen wir mal Forza Motorsport (2023) als Beispiel. Wenn dort die Server abgestellt werden, ist nicht nur nicht mehr möglich sein online gegen oder mit anderen spielen zu können, sondern auch der Karrieremodus funktioniert nicht mehr.
Hier wäre durch die Initiative das Unternehmen dazu verpflichtet einen Offlinemodus nachzureichen.
Die hatten am Anfang ja auch gesagt, die wollen Forza Motorsport für 10 Jahre oder länger unterstützen.
Die Initiative finde ich gut. Wenn man dafür bezahlt sollte man auch immer Zugriff auf die Spiele haben, die man „besitzt“. Außerdem wäre es gut, wenn man digitale Spiele auch irgendwie verkaufen könnte. Das war ja bei den physischen Spielen auch schon immer so.