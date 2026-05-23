Gaming: Stop Killing Games erreicht EU-Parlament – mehrere Politiker stellen sich gegen Spiele-Abschaltungen

Die Initiative Stop Killing Games hat einen ihrer bislang wichtigsten politischen Momente erreicht.

Während einer Debatte im European Parliament in Straßburg sprachen sich zahlreiche Mitglieder des Europäischen Parlaments für stärkere Verbraucherrechte im Gaming-Bereich aus. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, ob Unternehmen Spiele abschalten dürfen, die Kunden bereits gekauft haben.

Mehrere Redner verschiedener Fraktionen unterstützten die Forderung, dass Käufer den Zugriff auf ihre Spiele nicht verlieren sollten, nur weil der Support endet oder Spieler zu einem Nachfolger gedrängt werden. Unterstützung kam unter anderem von den Grünen, Renew Europe, S&D, der Linken sowie einzelnen Mitgliedern der EVP.

Innerhalb der Debatte wurde mehrfach betont, dass Videospiele stärker als Produkte und weniger als rein temporäre Online-Dienste behandelt werden sollten. Entsprechend müssten Publisher und Plattformbetreiber auch nach dem Verkauf bestimmte Verpflichtungen gegenüber Käufern erfüllen.

Kritik gab es außerdem an der Europäischen Kommission. Einige Abgeordnete befürchten, dass am Ende lediglich eine unverbindliche Stellungnahme statt konkreter Gesetzgebung entstehen könnte.

Die Diskussion zeigt dennoch deutlich, dass die Stop-Killing-Games-Bewegung inzwischen auf höchster politischer Ebene in Europa angekommen ist. Dabei geht es längst nicht mehr nur um einzelne Spiele, sondern grundsätzlich um digitale Besitzrechte, Verbraucherschutz und die Verantwortung von Unternehmen nach einem Kauf.