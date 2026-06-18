Gaming: Stop Killing Games: EU lehnt neue Gesetzespflicht für spielbare Games ab

Die Initiative Stop Killing Games hat auf eine neue Einschätzung der Europäischen Kommission reagiert. Diese sieht derzeit keinen Bedarf für zusätzliche Gesetze, die Publisher verpflichten würden, Spiele nach Support-Ende weiterhin spielbar zu halten.
Stattdessen verweist die EU auf bereits bestehende Verbraucherschutzregelungen, die im Einzelfall greifen sollen. Damit bleibt die rechtliche Lage rund um abgeschaltete Online- und Service-Spiele weiterhin uneinheitlich.
Initiator Ross Scott bezeichnete die Antwort als „weitgehend erwartbar“. Er warnte jedoch, dass die Abhängigkeit von bestehenden Gesetzen weiterhin Unsicherheit für Spieler und Entwickler bedeute, da klare Vorgaben zu den Pflichten von Publishern fehlen, sobald Server abgeschaltet werden.
Trotz des Rückschlags sieht die Kampagne weiterhin Fortschritte. Scott verwies auf mögliche nächste Schritte über den geplanten Digital Fairness Act sowie auf bestehende Unterstützung im Europäischen Parlament.
Die Initiative betont, dass der politische Prozess noch nicht abgeschlossen ist und weitere Hebel zur Verfügung stehen, um das Thema erneut auf die Agenda zu bringen.
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So kennen wir die EU, wenn es um Vorteile geht für die Bürger geht, geht gar nichts oder nur sehr langsam, siehe Zeitumstellung aber neue Regeln, neue Kosten, Bevormundung gegenüber den Bürgern, da sind sie ganz schnell.
Richtig 😁 anscheinend ist es ihnen zu viel Arbeit
So ist es. 2025 haben die fast 1500 Gesetze auf den Weg gebracht. Ist doch krank.
Ich möchte nicht wissen wer dort wieder „Spenden“ erhielt.
Jemand von Ubisoft war ja vor 2 Wochen dort hinter verschlossenen Türen. Was da wohl so über den Tisch ging…
Zufall. Man kann gar nicht soviel Essen wie man kotzen kann bei dem Haufen da.
Die einflussreichsten NGOs haben ihre Hauptsitzes direkt in Brüssel.🤔
Dieser Verein gehört abgeschafft, kostet den Steuerzahler nur massig Geld.
So ist dieser überteuerte bürokratische Saftladen. Da werden gerne falsche Prioritäten gesetzt. Hauptsache die Gurken haben eine einheitliche Form🤣🤣🤣
Die Norm gibt es seit 2009 schon nicht mehr, hier hat die EU mal relativ schnell gehandelt wenn man überlegt dass das seit 1988 ne Regel war. Und dazu kommt, das es nichtmal von der EU kam sondern vom Handel weil sich gerade Gurken halt besser transportieren lassen, deswegen gibt es auch heute noch Großteils nur gerade Gurken bei Edeka, Netto und Co. Also was man der EU ankreiden kann das es wohl Lobbyarbeit damals war.
Naja, das war mal ein positives zu unzählig negativen Gesetzen der EU.
Ach danke für die Info. Echt interessant, wusste ich gar nicht. Wird in meine Datenbank aufgenommen👍
Joa auch wenn man das jetzt nicht mehr so zu Diskussionen gegen die EU nutzen kann, hat die es damals ja trotzdem zugelassen und beschlossen und ich denke mal rausgenommen haben sie es auch nur weil sich das einfach etabliert hat und sich die Menschen dran gewöhnt haben das es so ist, quasi ne Marktmanipulation.
Wenn du Kinder aus der Stadt nach dem Aussehen der Gurken fragst werden die garantiert nur die Geraden kennen 😅 so konnte man Kunden dazu treiben nur bestimmte Dinge zu kaufen.
Okay ich revidiere mich, man kann es doch noch nehmen um was gegen die EU zu sagen 😂
DAs ist nun mal die EU, da gibt es selten Sinnvolle Gesetzte.
Das ist halt aber auch ein Hausgemachtes Problem
Denn dort kommen in großen und ganzen die Politiker hin die es im eigene Land nicht geschaft haben Platz zu finden …
Die haben schon bei sehr leichten logischen Vorgängen arge Probleme zu folgen..
Wieder so viel Populismus in den Kommentaren. Das das Vorgehen von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, war jedem mit etwas Expertise in dem Bereich klar. Traumtänzer gibt’s halt immer.
Ja das in der EU war zu erwarten.
In den USA schaut das anders aus,
da könnte es was werden.
Die erste Instanz wurde ja schon erfolgreich bestritten.
Jupp, da redet einer von Populismus und sieht nicht wie er damit der EU zu arbeitet, könnte man in dem Maße auch Populismus nennen.
Anhand der USA sieht man ja wenn man den Willen hat was zu verändern kann es auch klappen im positiven für die Bürger. Und die haben einen ähnlich verkopften bürokratischen Apparat wie die EU.
Weder Populismus noch Traumtänzer. Die EU ist ein korrupter Haufen mit einer Dame die sich dort als Herrscherin Europas aufspielt. Wer das nicht sieht liest wahrscheinlich BILD.
Sehr guter Kommentar, so sieht’s aus.
Da ist nicht viel dran, dass ich als sehr gut bezeichnen würde.
Ohne EU würde es ziemlich düster in Europa aussehen.
Die Idee war ne gute, die Ausführung mangelhaft.
Für alles was die Welt ein bisschen besser macht, gibt es 1000 Sachen die dir Steine in den Weg legen.
Sicherlich ist nicht alles toll aber ich lebe lieber in einer mangelbehafteten EU als in einer Welt in der einzelne Staaten zwischen Großmächten zerrieben werden können. Insbesondere Deutschland profitiert in vieler Hinsicht von der EU.
Deutschland ist die EU. Wir sind der Taktgeber, deswegen auch so sonderlich beliebt bei unseren Nachbarn. Klar profitieren wir, wir verkaufen ja auch mehr in die EU als wir Importieren. Wir haben den größten Niedriglohnsektor Europas aufgebaut, andere Länder leiden wegen uns.
Die EU Präsidentin wurde nie demokratisch gewählt, nur zufällig ist es ein alte deutsche Politikerin die schon hier nichts geschissen bekommen hat und Ihre Fantasien jetzt in Europa auskotzt.
Wenn du anderer Meinung wie die da oben bist, werden deine Konten etc eingefroren ohne jegliche Anklage ect.
Und da lebst du gerne drin?
😂 ja aber dadurch das Deutschland so auf Importe und Niedriglohn setzte, sieht es jetzt mau aus. Industrie teilweise zerstört, Aufgrund das Deutschland niemand mehr mag stagnieren die Exporte und natürlich durch die Inflation und man hat den Binnenmarkt vergessen.
Durch Steuererhöhungen egal ob Klima oder sonstiges, steigende Preise, ungleich zu den Preisen steigende Löhne lassen den Binnenmarkt erodieren, der hätte den Verfall bei eintreffenden Exporteinbruch aufhalten können.
Da ist teilweise was wahres dran. Aber Deutschland ist nicht die EU; das Brüsseler System erzwingt Kompromisse mit allen 26 Partnern, und die deutsche Wirtschaft bleibt komplett von der Kaufkraft ihrer Nachbarn abhängig.
Dein Ernst? Wer hat am Untergang der Griechen verdient? Wir.
Es gibt nur Kompromisse, wenn Deutschland ja sagt, und Ihnen die Bedingungen aufzwingen kann.
Die Deutsche Wirtschaft ist deshalb im Arsch, weil sie den Eigenen Markt nicht bedient, weil die Leute hier kein Geld verdienen das Sie wieder ausgeben können. Hier wird immer davon geredet das alles zu Teuer sei, deswegen holt man auch die ganzen EU-Ausländer um die Kaufkraft der eigenen Leute zu zerschmettern. Diese Leute fehlen dann im eigenen Land und für deren Wirtschaft, aber scheiss egal, Hauptsache Deutschland wird wieder Exportweltmeister.
Die Chinesen exportieren mittlerweile mehr als wir, da wird sich dann aber drüber aufgeregt. Nochmal, die Schulden der anderen Länder aus der EU sind Gewinne für Deutsche unternehmen. Und das ist Fair?
Japp, die Idee war ne richtig gute Ideologie aber leider habert es dann an den Menschen die an der Macht sind.
So sind schon einige Ideale wie Sozialismus und Kommismus gescheitert.
Macht korrumpiert gute Leute und zieht schlechte Leute an.
Dazu kommt dann noch das es mit den heutigen Politikern wieder eine „Kaste“ gibt, die völlig losgelöst ist von den Belangen der einfachen Bürger, war früher in der Nachkriegszeit noch etwas anders, da kamen noch einige Politiker aus normalen Berufen und wussten wie das alltägliche Leben ist.
Eben, ein vereintes Europa das für sich einsteht, sich nicht an den Zipfel eines alten Freaks hängt der immer noch glaubt sein Land wäre das Nonplusultra, das wäre was gutes. Zusammen wären wir stark und geeint, und könnten das Leben auf dem alten Kontinent für alle besser machen. Solange es aber durchtriebene machtgeile Idioten sind, die für alle entscheiden, wird das nie was.
Korrupter Haufen beschreibt es ganz gut 😅
Schade, eine vergebene Chance.
War klar, als ob von der EU was Positives kommt.
Sehr sehr Schade dass man sich hier wieder von der Industrie bequatschen lässt. Nach dem Vortrag und der großen Zustimmung zuletzt hatte ich mir tatsächlich etwas mehr erhofft.