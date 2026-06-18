Gaming: Stop Killing Games: EU lehnt neue Gesetzespflicht für spielbare Games ab

Stop Killing Games: EU setzt weiter auf bestehende Regeln statt neue Gesetzespflicht.

Die Initiative Stop Killing Games hat auf eine neue Einschätzung der Europäischen Kommission reagiert. Diese sieht derzeit keinen Bedarf für zusätzliche Gesetze, die Publisher verpflichten würden, Spiele nach Support-Ende weiterhin spielbar zu halten.

Stattdessen verweist die EU auf bereits bestehende Verbraucherschutzregelungen, die im Einzelfall greifen sollen. Damit bleibt die rechtliche Lage rund um abgeschaltete Online- und Service-Spiele weiterhin uneinheitlich.

Initiator Ross Scott bezeichnete die Antwort als „weitgehend erwartbar“. Er warnte jedoch, dass die Abhängigkeit von bestehenden Gesetzen weiterhin Unsicherheit für Spieler und Entwickler bedeute, da klare Vorgaben zu den Pflichten von Publishern fehlen, sobald Server abgeschaltet werden.

Trotz des Rückschlags sieht die Kampagne weiterhin Fortschritte. Scott verwies auf mögliche nächste Schritte über den geplanten Digital Fairness Act sowie auf bestehende Unterstützung im Europäischen Parlament.

Die Initiative betont, dass der politische Prozess noch nicht abgeschlossen ist und weitere Hebel zur Verfügung stehen, um das Thema erneut auf die Agenda zu bringen.