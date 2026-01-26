Gaming: Stop Killing Games knackt 1,29 Millionen bestätigte Unterschriften

Die Initiative Stop Killing Games hat ihr endgültiges Ergebnis veröffentlicht und bestätigt, dass insgesamt 1.294.188 verifizierte Unterschriften eingereicht wurden. Damit liegt die Zahl deutlich über der Marke von einer notwendigen Million, um von der EU-Kommission offiziell berücksichtigt zu werden.
Mit dem Erreichen dieser Schwelle erfüllt die Initiative die formalen Voraussetzungen, um eine Prüfung auf europäischer Ebene anzustoßen. Die Kampagne setzt sich dafür ein, dass digitale Spiele auch nach Serverabschaltungen oder Supportende weiterhin spielbar bleiben und nicht vollständig verloren gehen.
Die nun bestätigte Gesamtzahl zeigt, wie groß die Unterstützung innerhalb der europäischen Spielergemeinschaft ausfällt. Welche Schritte die EU Kommission als Nächstes einleitet, bleibt abzuwarten.
The final count of the European Citizens’ Initiative: Stop Destroying Video Games. The handover will take place in Brussels around mid to late February. #StopKillingGames pic.twitter.com/2d6nfwsOla
— Moritz Katzner (@Moritz_Katzner) January 24, 2026
Boah jetzt dachte ich kurz da kommt wieder was bzgl. „Killerspiele“ dass diese verboten gehören…
Das mit der Serverabschaltung ist ein Problem ja, aber ich denke unvermeidbar. Dass Diskversionen offline spielbar sind und man lediglich auf die Updates verzichten müsste, wäre sicher gut und umsetzbar. Was aber digitale Spiele betrifft, ist so ne Sache, denn die Spiele benötigen Speicherplatz und Server, die den Download bereit stellen. Speicherplatz kostet. Server noch mehr. Da wird die Kosten/Nutzenfrage sehr schnell ein Thema und ich glaube nicht dass allzuviele Spieler gern mehr bezahlen, um diese Kosten zu decken!
Es sollte allerdings die Möglichkeit geben, diese Spiele auf eine private Festplatte zu legen und diese dann offline jederzeit spielbar zu haben.
Oder man geht den Weg, dass alle Spiele mindestens X Jahre auf Server bereit liegen zum Download, bevor sie der Entwickler ins Jenseits schießen darf, was aber das allgemeine Problem nur bedingt löst.
Serverabschaltung:Auch total vermeidbar. Die müssen nur eine Download-Fassung anbieten, dass Spieler eigene Server hosten können. Gibts viele Beispiele, wo das gemacht wurde. Aber viele haben da einfach den Finger drauf.
Jep, so schwer ist das ja nicht. Diejenigen, die sich das als Ziel setzen können heute für kleines Geld online paar Server aufsetzen und mieten. Oder einfahc privat hosten, auch mit relativ überschaubarem Aufwand
Nicht wirklich…es gibt halt Spiele, die ohne Server garnicht laufen können…ein Beispiel ist Sea of Thieves, die gesamte Meeresphysik und das Verhalten der Schiffe wird von Servern berechnet…die XBox wäre garnicht in der Lage das zu schaffen
Korrektur: ok, mit privaten Servern schon…ich sollte erst genau lesen, dann schreiben 🫣
Ma sehen was dann zur Rede kommt und wie entschieden wird, bin auf die Länder gespannt mit der größten Beteiligung 😅✌🏻
Oh man, ich dachte auch, dass es hier um die alte Killerspiel-Debatte geht. Wollte gerade Luft holen und aufzählen, um welche echten Probleme man sich vielleicht zuerst kümmern sollte 😉
Aber das Thema ist ja nicht ganz deplaziert, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es hier zu einer Regulierung kommen kann/sollte.
Bestes Beispiel gerade Anthem, da hätte man doch einfach einen Patch bringen können.
Ich find die Initiative sehr gut, aber bezweifle das da was bei rum kommt