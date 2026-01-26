Gaming: Stop Killing Games knackt 1,29 Millionen bestätigte Unterschriften

Die Initiative Stop Killing Games hat ihr endgültiges Ergebnis veröffentlicht und bestätigt, dass insgesamt 1.294.188 verifizierte Unterschriften eingereicht wurden. Damit liegt die Zahl deutlich über der Marke von einer notwendigen Million, um von der EU-Kommission offiziell berücksichtigt zu werden.

Mit dem Erreichen dieser Schwelle erfüllt die Initiative die formalen Voraussetzungen, um eine Prüfung auf europäischer Ebene anzustoßen. Die Kampagne setzt sich dafür ein, dass digitale Spiele auch nach Serverabschaltungen oder Supportende weiterhin spielbar bleiben und nicht vollständig verloren gehen.

Die nun bestätigte Gesamtzahl zeigt, wie groß die Unterstützung innerhalb der europäischen Spielergemeinschaft ausfällt. Welche Schritte die EU Kommission als Nächstes einleitet, bleibt abzuwarten.

The final count of the European Citizens’ Initiative: Stop Destroying Video Games. The handover will take place in Brussels around mid to late February. #StopKillingGames pic.twitter.com/2d6nfwsOla — Moritz Katzner (@Moritz_Katzner) January 24, 2026