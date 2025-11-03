Gaming: Studie: Remakes verkaufen sich doppelt so oft wie Remaster

Remakes von Videospielen bringen laut Studio doppelt so viel Umsatz wie Remaster.

In den vergangenen zwei Jahren haben Videospielkonsumenten laut einer neuen Analyse von Ampere Analysis doppelt so viel Geld für Remakes wie für Remaster ausgegeben.

Laut der aktuellen Studie gaben Videospielkonsumenten in den Jahren 2024 und 2025 deutlich mehr Geld für Remakes als für Remaster-Versionen aus.

Insgesamt wurden 72,4 Millionen Spieler auf Plattformen wie Xbox, PlayStation und Steam von Neuauflagen klassischer Spiele angezogen. Diese Nutzer investierten rund 1,4 Milliarden US-Dollar in Vollversionen und Mikrotransaktionen.

Die Untersuchung umfasste 42 Spieleveröffentlichungen – davon 15 Remakes und 27 Remaster – zwischen Januar 2024 und September 2025.

Dabei zeigte sich, dass die durchschnittlichen Ausgaben pro Remake mehr als doppelt so hoch waren wie bei einem Remaster (Faktor 2,2).

Remakes erweisen sich demnach als besonders lukrativ, da sie nicht nur nostalgische Spieler zurückholen, sondern auch neue Zielgruppen erschließen können. Gleichzeitig erfordern Remakes mehr Zeit und Budget, bieten aber eine stärkere Wirkung. Remaster sind hingegen günstiger und schneller, erzielen jedoch meist weniger Engagement.

Eine Ausnahme unter den Remastern ist The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, das laut Studie 180 Millionen US-Dollar Umsatz erzielte und monatlich rund 7 Millionen aktive Spieler auf PlayStation, Xbox und Steam verzeichnete.

Katie Holt, Senior Analyst bei Ampere Analysis, sagte dazu: „Da die Kosten für die Entwicklung von Spielen und IPs steigen, greifen Publisher immer öfter auf ihre Backkataloge zurück, um kostengünstige Remakes und Remaster zu machen.“ „Publisher, die sich zwischen einem kompletten Remake und einem Remaster entscheiden müssen, müssen bei ihrer Wahl verschiedene Faktoren wie Franchise-Planung, Investitionsrisiko, Alter der Inhalte, Plattformunterstützung und mehr abwägen.“