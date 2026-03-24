Gaming: Studie untersucht Post Game Depression

Eine neue Studie befasst sich mit dem Phänomen der sogenannten „Post Game Depression“.

Eine neue Studie der SWPS University und der Stefan Batory Academy of Applied Sciences beschäftigt sich damit, was passiert, wenn Spieler lange, immersive Spiele durchspielen und welche psychischen Auswirkungen damit einhergehen können.

Dazu entwickelten die Psychologen Kamil Janowicz und Piotr Klimczyk die „Post-Game Depression Scale“, ein Instrument zur Messung der Intensität der Emotionen, die Spieler nach Beendigung eines Spiels empfinden.

In ihren Forschungen definieren sie die „Post-Game-Depression“ als ein Gefühl der Leere nach dem Ende einer stark immersiven Erfahrung, beziehungswiese als eine Form der Trauer, ähnlich dem Gefühl, eine wichtige Verbindung zu verlieren oder das Ende eines bedeutenden Lebensabschnitts zu erreichen.

In zwei Studien wurden 373 Spieler, die über soziale Medien, Reddit, Discord und Mailinglisten angeworben wurden, zu ihrem Wohlbefinden, psychischer Gesundheit sowie emotionalen Reaktionen nach Beendigung eines Spiels befragt.

Folgende vier Schlüsselaspekte des Phänomens „Post Game Depression“ konnten anhand der Untersuchung ausgemacht werden. Sortiert von stark nach schwach:

Spielbezogene Grübeleien, einschließlich aufdringlicher Gedanken über die Handlung

Ein schwieriges emotionales Ende der Erfahrung

Der Wunsch oder das Bedürfnis, das Spiel erneut zu spielen

Medienanhedonie oder vermindertes Interesse an anderen Unterhaltungsangeboten

Besonders betroffen von „Post Game Depression“ sind der Studie zufolge Spieler von Rollenspielen, was mit der höheren Immersion im Vergleich zu anderen Genres zusammenhänge:

„Unsere Forschung zeigt, dass Spieler, die Rollenspiele spielen, am anfälligsten für Post Game Depression sind“, so Janowicz. „Gerade in diesen Spielen haben die Spieler durch ihre Entscheidungen den größten Einfluss auf die Charakterentwicklung und bauen die stärksten Bindungen zu ihren Charakteren auf.“

Menschen, die anfälliger für aufdringliche Gedanken oder Grübeln sind, würden mit größerer Wahrscheinlichkeit stärkere Symptome einer „Post Game Depression“ erfahren. Spieler die nach dem Beenden eines Spiels über intensivere Traurigkeit berichteten, eher dazu neigen, Ereignisse pessimistisch zu betrachten, so die Ergebnisse.

Die Forscher erhoffen sich, dass ihre in der Fachzeitschrift „Current Psychology“ veröffentlichte Studie, Entwicklern dabei helfen kann, bei der Gestaltung künftiger Spiele das Wohlbefinden der Spieler besser mit einfließen zu lassen.