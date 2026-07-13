Gaming: Summer Games Done Quick 2026: Gamer spenden Millionen für den guten Zweck

Summer Games Done Quick 2026 hat erneut einen Millionenbetrag für den guten Zweck eingespielt. Das diesjährige Speedrunning-Event sammelte 2.408.701 US-Dollar für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (Doctors Without Borders).

Die Veranstaltung fand vom 5. bis 11. Juli in Minneapolis statt und begrüßte rund 2.500 Besucher vor Ort. Weltweit konnten Zuschauer das Event über die Twitch- und YouTube-Kanäle von Games Done Quick verfolgen.

Während der einwöchigen Veranstaltung absolvierten Hunderte Speedrunner zahlreiche Spiele in Rekordzeit. Zu den Höhepunkten gehörten unter anderem ein neuer Weltrekord von Bluekandy in Kirby Air Riders, ein ungewöhnlicher Balatro-Run sowie spontane Beatbox-Einlagen während eines Durchlaufs von Resident Evil: Requiem.

Sämtliche Spenden und Einnahmen des Events gehen direkt an Ärzte ohne Grenzen, um medizinische Hilfe in Krisen- und Katastrophengebieten zu finanzieren. Während der Veranstaltung präsentierte die Organisation zudem die Kurzdokumentation „Return to Gaza“, die auf die humanitäre Lage im Gazastreifen aufmerksam machte.

Die nächsten Veranstaltungen von Games Done Quick stehen bereits fest. Flame Fatales findet vom 13. bis 19. September statt. Zudem wird Games Done Quick erstmals mit einem dreitägigen Event auf der gamescom 2026 in Köln vertreten sein. Das nächste Awesome Games Done Quick ist für 3. bis 9. Januar 2027 in Atlanta geplant, während Summer Games Done Quick 2027 vom 20. bis 26. Juni erneut in Minneapolis ausgetragen wird.