Gaming: Summer Games Done Quick 2026: Speedrun-Event kehrt im Juli zurück

Der Zeitplan für Summer Games Done Quick 2026 steht und verspricht erneut spektakuläre Speedruns für den guten Zweck.

Mit Summer Games Done Quick 2026 steht eines der größten Speedrun-Events des Jahres in den Startlöchern, während nun auch der vollständige Zeitplan veröffentlicht wurde.

Summer Games Done Quick 2026 findet vom 5. bis 11. Juli 2026 in Minneapolis statt und wird live auf Twitch und YouTube übertragen.

Wie gewohnt treten zahlreiche erfahrene Speedrunner an, um Spiele in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren und dabei Spenden für den guten Zweck zu sammeln. In diesem Jahr gehen alle Einnahmen erneut an Ärzte ohne Grenzen (Médecins Sans Frontières).

Zu den Highlights des diesjährigen Events zählt unter anderem ein Tool-Assisted-Run mit 120 Sternen in Super Mario 64, der erstmals bei einem GDQ-Event gezeigt wird. Darüber hinaus erwartet Zuschauer ein ungewöhnlicher Pinball-Speedrun von Total Nuclear Annihilation, bei dem komplexe Techniken erklärt werden.

Auch kompetitive Elemente sind vertreten: Die Finalrunde des NES-Tetris-Turniers wird auf der Hauptbühne ausgetragen, nachdem sich Teilnehmer zuvor in Online-Qualifikationen messen konnten. Kreative Runs wie eine Balatro-Session mit extrem hohen Punktzahlen oder ein hybrider Run namens „Gordon & Daxter“, der Bewegungsmechaniken aus Half-Life mit Jak & Daxter kombiniert, runden das Programm ab.

Bereits im Vorjahr konnte das Event rund 2,4 Millionen US-Dollar für den guten Zweck sammeln. Insgesamt hat Games Done Quick in seiner Geschichte mehr als 60 Millionen US-Dollar für verschiedene Organisationen generiert.