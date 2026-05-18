Gaming: Summer Games Done Quick 2026: Speedrun-Event kehrt im Juli zurück

Mit Summer Games Done Quick 2026 steht eines der größten Speedrun-Events des Jahres in den Startlöchern, während nun auch der vollständige Zeitplan veröffentlicht wurde.
Summer Games Done Quick 2026 findet vom 5. bis 11. Juli 2026 in Minneapolis statt und wird live auf Twitch und YouTube übertragen.
Wie gewohnt treten zahlreiche erfahrene Speedrunner an, um Spiele in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren und dabei Spenden für den guten Zweck zu sammeln. In diesem Jahr gehen alle Einnahmen erneut an Ärzte ohne Grenzen (Médecins Sans Frontières).
Zu den Highlights des diesjährigen Events zählt unter anderem ein Tool-Assisted-Run mit 120 Sternen in Super Mario 64, der erstmals bei einem GDQ-Event gezeigt wird. Darüber hinaus erwartet Zuschauer ein ungewöhnlicher Pinball-Speedrun von Total Nuclear Annihilation, bei dem komplexe Techniken erklärt werden.
Auch kompetitive Elemente sind vertreten: Die Finalrunde des NES-Tetris-Turniers wird auf der Hauptbühne ausgetragen, nachdem sich Teilnehmer zuvor in Online-Qualifikationen messen konnten. Kreative Runs wie eine Balatro-Session mit extrem hohen Punktzahlen oder ein hybrider Run namens „Gordon & Daxter“, der Bewegungsmechaniken aus Half-Life mit Jak & Daxter kombiniert, runden das Programm ab.
Bereits im Vorjahr konnte das Event rund 2,4 Millionen US-Dollar für den guten Zweck sammeln. Insgesamt hat Games Done Quick in seiner Geschichte mehr als 60 Millionen US-Dollar für verschiedene Organisationen generiert.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Jahrelang immer ein fester Termin in meinem Kalender gewesen (Summer Games Done Quick und die Winter Edition) – wer das noch nie gesehen hat, wird da eine wundervolle Welt entdecken, von der er nie gehört hat und die wirklich Begeisterung auslösen kann. Geht wenig über die Kaizoo-Super Mario Level von Profis live on stage vor Millionenpublikum gezockt zu sehen^^
Kann ich nur bestätigen 🙂
Folge eh schon seit Längerem dem GamesDoneQuick Kanal auf Twitch, da sind immer wieder coole Speedruns am Start, außerdem wird da schon fleißig Werbung gemacht, dass GamesDone Quick dieses Jahr auf der GamesCom in Köln am Start sein wird, wird bestimmt auch cool 😀
Uhh, das habe ich ja noch gar nicht mitbekommen… super cool! 🙂
Haben die da einfach einen Stand oder findet dort ein Streaming-Event statt?
Oh yeah! Awesome. Habe
die GDQ-Fassungen immer geliebt. Kann man mega gut neben anderen Sachen laufen lassen und viele Games sind einfach mega spannend 😀
Spiele in sehr kurzer Zeit 🤔 glaube das ist nix für mich 😅