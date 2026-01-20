Gaming: Superkonsole vereint PlayStation 5, Xbox Series X und Switch 2

Drei Konsolen, ein Gehäuse – Modderin baut die ultimative Super‑Konsole aus PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch 2.

Eine chinesische Modderin hat ein Projekt umgesetzt, das wie ein technisches Fiebertraum‑Mashup wirkt: Sie hat PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch 2 in einem einzigen Gerät vereint.

Die drei Systeme sitzen in einem gemeinsamen Gehäuse, sauber verkabelt und so angeordnet, dass ihr innerhalb von rund drei Sekunden zwischen den Plattformen wechseln könnt. Die Konstruktion wirkt wie ein Hybrid aus High‑End‑Hardware und präziser Handwerkskunst.

Nur eine Konsole läuft gleichzeitig, doch alle Komponenten werden von einem gemeinsamen 250‑Watt‑Netzteil versorgt. Die Lösung zeigt, wie effizient moderne Hardware betrieben werden kann, wenn sie clever kombiniert wird.

Trotz der gebündelten Technik bleibt das System stabil, da jede Plattform einzeln aktiviert wird und die Stromversorgung entsprechend verteilt ist.

Das Ergebnis ist ein ungewöhnliches, aber beeindruckendes Stück Modding‑Kultur, das die Grenzen klassischer Konsolenarchitektur spielerisch auslotet.

Die Idee, drei große Plattformen in einem einzigen Gerät zu vereinen, dürfte in der Szene für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

 

  1. BLACK 8z 107870 XP Master User | 20.01.2026 - 17:44 Uhr

    An sich cool aber man kann sich auch einfach nen PC holen und hat dort die unterschiedlichsten Plattformen und Spiele vereint.
    Von daher…

