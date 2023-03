Gaming: Techland verschenkt Freikarte nach Harran auf dem PC

Autor:, in / Gaming

Dying Light Enhanced Edition wird vom 6. – 13. April kostenlos im Epic Games Store erhältlich sein! Wer das ultimative Open-World-Zombiespiel erleben und seinen Verstand sowie seine Überlebenskünste in der postapokalyptischen Welt von Dying Light auf die Probe stellen möchte, sollte sich dieses Datum unbedingt vormerken.

In Dying Light müssen die Spielenden alles tun, um in der von Infizierten überrannten Stadt Harran zu überleben. Dazu können sie sich mit einer Vielzahl an Waffen ausrüsten und ihre Parkour-Fähigkeiten verbessern. Jedes Stückchen gefundene Ausrüstung kann zum Schutz vor den infizierten Horden und anderer Überlebender eingesetzt werden.

Dying Light ist nichts für schwache Nerven. Spielende auf der Suche nach dem Nervenkitzel der Verfolgung und adrenalingeladenen Kämpfen sollten besser keine Angst vor der Dunkelheit haben, da das Spiel eine einzigartige Tag- und Nachterfahrung bietet. Egal ob erfahrener Zombie-Veteran oder Neuling in diesem Genre, Dying Light bietet für jeden Spielertyp eine spannende Erfahrung.

Alle Spielenden, die Dying Light im Epic Games Store herunterladen, erhalten zudem ein Willkommenspaket mit folgendem Inhalt:

„Letzte Hoffnung”-Waffe

Alternator-Hammer

Deadeye-Bogen Bauplan

Ratty Outfit Skin

Survival Kit Bundle

Um die Belohnungen ab 6. April zu erhalten, müssen Spielende ihren Epic Account mit Techland GG unter diesem Link verknüpfen.