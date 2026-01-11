Gaming: Tekken‑Legende Harada erhält direkt mehrere Jobangebote

Katsuhiro Harada sorgt erneut für Gesprächsstoff, denn nur eine Woche nach seinem Abschied von Bandai Namco hat der langjährige Tekken‑Produzent bereits mehrere Jobangebote erhalten.

Die Branchenikone bleibt damit auch nach seinem Rückzug aus dem Unternehmen eine gefragte Größe im Gaming‑Kosmos.

Harada, der über Jahrzehnte hinweg das Gesicht der Tekken‑Reihe prägte und zahlreiche Projekte innerhalb von Bandai Namco leitete, scheint trotz seines Rücktritts keine Pause vom Interesse der Industrie zu bekommen. Die schnelle Resonanz zeigt, wie stark sein Name mit hochwertigen Fighting‑Games und erfolgreichen Marken verbunden ist.

Sein Weggang markiert das Ende einer Ära nach 30 Jahren, doch die Vielzahl an Anfragen deutet darauf hin, dass seine Expertise weiterhin hochgeschätzt wird. Ob er künftig an neuen Fighting‑Game‑Konzepten, kreativen Projekten oder beratenden Rollen arbeitet, bleibt offen, doch die Optionen scheinen zahlreich.

Die kommenden Monate dürften zeigen, wohin es Harada nach seiner Bandai‑Namco‑Zeit zieht und welche neuen Impulse er der Branche geben wird.