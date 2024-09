Gaming: The Last Ninja-Sammlung bei Kickstarter

Bahnbrechende Beat’ em up-Sammlung von The Last Ninja bei Kickstarter!

System 3 kündigt mit The Last Ninja Collection die Rückkehr einer der beliebtesten Videospiele-Marken überhaupt an. The Last Ninja Collection bringt erstmals alle Last Ninja-Titel vom Commodore 64, dem ZX Spectrum und dem Commdore Amiga zusammen – inklusive The Last Ninja, Last Ninja 2, Last Ninja 3 und Ninja Remix.

Hinzu kommen klassische Spiele wie Bangkok Knights, International Karate sowie International Karate+.

Um eine physische Version dieser Klassiker zu ermöglichen, startet am 10. September eine Kickstarter-Kampagne.

Unterstützer der Diamant-Stufe erhalten außerdem Zugriff auf den unfertigen Programm-Code sowie Demos von Last Ninja 4 aus den Jahren 2002 und 2018 – ebenso wie IK++. Bei jedem dieser exklusiven Zusatzinhalte handelt es sich um nie zuvor veröffentlichte Entwicklungen, die bisher nicht für die Öffentlichkeit zugänglich waren.

„Ich bin begeistert, The Last Ninja Collection auf Kickstarter zu veröffentlichen”, sagt Mark Cale, Geschäftsführer von System 3. „Bevor sich Souls-like zu einem eigenen Genre entwickelt hat, legte The Last Ninja hierfür den Grundstein. Es ist eine wahrhafte Ehrenbezeugung an Archer Maclean und seinem Vermächtnis, diese Titel und einige mehr – inklusive der International Karate-Reihe – für die Nintendo Switch und den PC zu veröffentlichen. Videospiele müssen um jeden Preis bewahrt werden. Ich könnte nicht glücklicher sein, bei diesem Bestreben voranzugehen, indem wir ein physisches Vermächtnis auf Jahre hinaus schützen.”

Die Kickstarter-Kampagne für The Last Ninja Collection wird Anfang September 2024 beginnen. The Last Ninja Collection wird in den ersten Monaten des Jahres 2025 für den PC und die Nintendo Switch erhältlich sein.