Gaming: Top 20 – Famitsu enthüllt die beliebtesten Spiele 2025

Famitsu hat 191 Entwickler und Prominente aus der japanischen Entertainment‑ und Gaming‑Branche nach ihren Lieblingsspielen des Jahres 2025 befragt.
Das Ergebnis ist eine vielfältige Top‑20‑Liste, die sowohl große Blockbuster als auch kreative Überraschungstitel umfasst. An der Spitze steht Clair Obscur: Expedition 33, das offenbar bei vielen Brancheninsidern einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Dahinter folgen Ghost of Yotei und Urban Myth Dissolution Center, zwei Titel, die 2025 besonders durch ihre Atmosphäre und starken narrativen Konzepte auffielen.
Auch Nintendo ist prominent vertreten: Donkey Kong Bananza und Mario Kart World sichern sich Plätze in den Top 5. Dragon Quest I & II HD‑2D Remake zeigt, wie stark klassische JRPG‑Marken weiterhin in Japan verankert sind. Monster Hunter Wilds und Silent Hill f belegen ebenfalls vordere Plätze und spiegeln die anhaltende Popularität großer Traditionsreihen wider.
Mit Pokémon Legends Z‑A, Death Stranding 2 und Elden Ring Nightreign finden sich weitere Schwergewichte im Ranking, die 2025 große Aufmerksamkeit erhielten. Die Liste zeigt zudem eine breite Mischung aus Genres – von Fighting Games wie Street Fighter 6 über Shooter wie Battlefield 6 bis hin zu Strategie‑ und Simulationstiteln wie SD Gundam G Generation Eternal und Fantasy Life i.
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles schafft es ebenfalls in die Top 20, was die starke Resonanz auf das Tactics‑Revival unterstreicht. Abgerundet wird die Liste durch Sultan’s Game und den experimentellen Titel Öoo, die beide offenbar genug Eindruck hinterließen, um sich gegen zahlreiche andere Veröffentlichungen durchzusetzen.
Die Auswahl zeigt, wie vielfältig das Gaming‑Jahr 2025 aus Sicht der japanischen Branche war – und welche Titel besonders stark ankamen.
- Clair Obscur Expedition 33
- Ghost of Yotei
- Urban Myth Dissolution Center
- Donkey Kong Bananza
- Mario Kart World
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake
- Monster Hunter Wilds
- Silent Hill f
- Pokémon Legends Z-A
- Death Stranding 2
- Elden Ring Nightreign
- Ball x Pit
- Street Fighter 6
- Battlefield 6
- SD Gundam G Generation Eternal
- Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
- Shadowverse: Worlds Beyond
- Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles
- Sultan’s Game
- Öoo
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Von der Liste waren Clair Obscur: Expedition 33, Dragon Quest I & II HD-2D Remake & Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles meine Highlights 2025. ♥️
Wo bitte ist Barbies Traumhaus? Ich fühle mich hintergangen.
Absolut, die Liste muss Fake sein😂😂😂
5 von den 20 hab ich ja tatsächlich gespielt. Aber Expedtion 33 ist genau da, wo es hingehört
Ich habe jetzt die Liste 4-5 mal hoch und runter durchgekämmt um das neueste Meisterwerk von Assassin’s Creed zu finden. Muss ja wie eine Atombombe eingeschlagen sein.
Eher eine Fehlzündung….😂🤣
Tatsächlich finde Ich Ubiformel Spiel mit dem Japan-Setting ganz brauchbar.
Nur wegen dem Japan-Setting, nicht Der Ubiformel wegen, Diese ist ganz schön ermüdend.
Puh, also mit Clair Obscur stimmt ich voll überein.
Die anderen Plätze sehen bei mir aber vollkommen anders aus 😀
Die meisten wären nichtmal auf der Liste 😀
Ich habe ehrlich gesagt kein Spiel davon gespielt
Street Fighter 6 wird hier genannt? Interessant. Und auch interessant: BF6 als einziger Shooter.
Ghost of Yotei ist definitiv eines meiner Highlights und für mich auf dem Treppchen. Ich habe dort schon eine dreistellige Anzahl an Stunden verbracht und bin noch lange nicht am Ende.
Ghost of Yotei ist tatsächlich auch mein Game of the Year. Habe aber schon nach 70 Stunden platiniert gehabt. Das neue Spiel + hab Ich dann aber unterbrechen müssen da ich aktuell Assassins Creed Shadows spiele und dort die Steuerung grundlegend anders funktioniert.
Werd das neue Spiel + aber mit Sicherheit nachholen.
Tolle Liste mit vielen Spielen die Ich sogar gespielt habe oder ein Teil der Serie.
Clair Obscure 33 und Elden Ring konnte Ich dank der englischen Sprachausgabe leider nicht spielen, wobei Soulsllike eh nichts für mich sind.
Dafür konnte Ich mein Game of the Year „Ghost of Yotei“ im OT ohne Untertitel spielen, welch ein Erlebnis.
Dragon Quest 3 bin Ich am spielen und mit 1+2 hab Ich dann vermutlich 2026 kaum noch Zeit für etwas Anderes.
Wird mal Zeit das ich endlich Clair Obscur Expedition 33 beende, oh man🙈🙈🙈
Finde es Top das auch Indie’s mit vertreten sind in der Liste.