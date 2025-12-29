Gaming: Top 20 – Famitsu enthüllt die beliebtesten Spiele 2025

Famitsu hat 191 Entwickler und Prominente aus der japanischen Entertainment‑ und Gaming‑Branche nach ihren Lieblingsspielen des Jahres 2025 befragt.

Das Ergebnis ist eine vielfältige Top‑20‑Liste, die sowohl große Blockbuster als auch kreative Überraschungstitel umfasst. An der Spitze steht Clair Obscur: Expedition 33, das offenbar bei vielen Brancheninsidern einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Dahinter folgen Ghost of Yotei und Urban Myth Dissolution Center, zwei Titel, die 2025 besonders durch ihre Atmosphäre und starken narrativen Konzepte auffielen.

Auch Nintendo ist prominent vertreten: Donkey Kong Bananza und Mario Kart World sichern sich Plätze in den Top 5. Dragon Quest I & II HD‑2D Remake zeigt, wie stark klassische JRPG‑Marken weiterhin in Japan verankert sind. Monster Hunter Wilds und Silent Hill f belegen ebenfalls vordere Plätze und spiegeln die anhaltende Popularität großer Traditionsreihen wider.

Mit Pokémon Legends Z‑A, Death Stranding 2 und Elden Ring Nightreign finden sich weitere Schwergewichte im Ranking, die 2025 große Aufmerksamkeit erhielten. Die Liste zeigt zudem eine breite Mischung aus Genres – von Fighting Games wie Street Fighter 6 über Shooter wie Battlefield 6 bis hin zu Strategie‑ und Simulationstiteln wie SD Gundam G Generation Eternal und Fantasy Life i.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles schafft es ebenfalls in die Top 20, was die starke Resonanz auf das Tactics‑Revival unterstreicht. Abgerundet wird die Liste durch Sultan’s Game und den experimentellen Titel Öoo, die beide offenbar genug Eindruck hinterließen, um sich gegen zahlreiche andere Veröffentlichungen durchzusetzen.

Die Auswahl zeigt, wie vielfältig das Gaming‑Jahr 2025 aus Sicht der japanischen Branche war – und welche Titel besonders stark ankamen.

Clair Obscur Expedition 33 Ghost of Yotei Urban Myth Dissolution Center Donkey Kong Bananza Mario Kart World Dragon Quest I & II HD-2D Remake Monster Hunter Wilds Silent Hill f Pokémon Legends Z-A Death Stranding 2 Elden Ring Nightreign Ball x Pit Street Fighter 6 Battlefield 6 SD Gundam G Generation Eternal Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time Shadowverse: Worlds Beyond Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles Sultan’s Game Öoo