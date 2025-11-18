Gaming: Trotz Multiplayer-Boom: Mehrheit der Spieler setzt laut neuer Umfrage auf Singleplayer-Erlebnisse

Eine aktuelle Erhebung von Ampere Analysis zeigt, dass Spieler in den wichtigsten internationalen Märkten weiterhin eine deutliche Vorliebe für Singleplayer-Spiele haben.
Die Auswertung umfasst Spieler aus dem Vereinigten Königreich, den USA, Deutschland und Japan und verdeutlicht, dass klassische Einzelspieler-Erfahrungen nach wie vor einen zentralen Platz im Gaming-Alltag einnehmen.
Trotz wachsender Multiplayer-Angebote, Live-Service-Titel und sozialer Gaming-Trends bleibt das Einzelspielerformat für viele die bevorzugte Art, Spiele zu erleben.
In Großbritannien bevorzugen 58 Prozent der befragten Spieler Einzelspieler-Inhalte. In den USA steigt dieser Anteil sogar auf 65 Prozent, was den dortigen starken Zuspruch für narrative Spiele und Solo-Kampagnen widerspiegelt.
Deutschland liegt mit 60 Prozent ebenfalls klar im Singleplayer-Bereich, während Japan mit 63 Prozent eine ähnlich hohe Präferenz aufweist. Diese Zahlen zeigen, dass der Singleplayer-Markt global stabil bleibt und weiterhin eine enorme Bedeutung besitzt.
Die Umfrage macht jedoch deutlich, dass sich die Vorlieben je nach Altersgruppe unterscheiden.
Jüngere Spieler tendieren stärker zu Multiplayer-Erfahrungen, was vor allem auf den Einfluss sozialer Interaktionen, kompetitiver Spiele und plattformübergreifender Live-Service-Titel zurückzuführen ist. In diesen Altersgruppen spielt der Multiplayer-Aspekt eine größere Rolle im Alltag und bestimmt zunehmend die Art und Weise, wie Spiele konsumiert werden.
Trotz dieses Trends in jüngeren Zielgruppen bleibt der Singleplayer-Bereich in allen untersuchten Ländern insgesamt dominant.
Entwickler profitieren weiterhin von einer stabilen Nachfrage nach narrativen Inhalten, Solo-Kampagnen und atmosphärischen Einzelspieler-Erlebnissen. Die Ergebnisse der Umfrage unterstreichen damit die Relevanz von klassischen Singleplayer-Spielen, auch in einer Zeit, in der Multiplayer-Angebote und soziale Gaming-Features stark wachsen.
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Team Singleplayer-Erlebnisse, kurz und knapp. Bis auf wenige Ausnahmen erlebe ich lieber tolle Geschichten. Und dieses Jahr gab es einige. Sowohl Xbox 1st-Party- als auch 3rd-Party.
Spiele auch lieber Singleplayer-Games. Bis auf Cod jetzt mal kurzzeitig. 😀
Bin aber auch zu alt für Fortnite 😀 😀
Da gehöre ich wohl mal zur Mehrheit. Ein bisschen beruhigend, da es wohl dafür spricht dass es Singleplayer-Spieler immer weiter geben wird, auch wenn die Geschäftsmodelle für MP oft rentabler sind.
Ich habe bisher nur eine handvoll Spiele halbwegs ernsthaft online gespielt. World of Warcraft, S4 League, Battlefield 3, Overwatch und zuletzt Street Fighter 6.
Mittlerweile habe ich nicht einmal mehr ein GP-Abo und bleibe beim Multiplayer lieber bei Couch-Coop.
Zu wenig Zeit, da spiele ich lieber auch Spiele, die ich zu jedem Zeitpunkt unterbrechen kann. Multiplayer eignet sich da nicht unbedingt. Bei Street Fighter ging es noch, aber alles mit längeren Matches eignet sich da einfach nicht. Außerdem gibt es so viele großartige Singleplayer-Games, die ich noch nicht gespielt habe.
Ich bin auch eher für Singleplayer Spiele … deshalb liebe ich Sony und ihre Playstation was man dort die letzten 30 jahre an Blockbuster bekommen hat ist enorm 💙 aber auch third Party Entwickler haben auch echt gute Singleplayer Spiele.
Multiplayer spiele ich aber auch Bf6, GT7, zur Zeit 😉
Bin ebenfalls der klassische Singleplayer Spieler. Die meisten CoDs hab ich nur für die Kampagne gekauft (den letzten Teil werde ich auch deswegen auslassen). Wenn Multiplayer, spiele ich dann auch am liebsten Coop oder PvE. Was mich mittlerweile im Singleplayer Bereich auslaugt sind Open World Games – also die Sorte Assassins Creed, nicht Mafia the old Country.
Gute Singleplayer auf jeden Fall an erster Stelle 👍🏻
Das Multiplayer Angebot wachst in die falsche Richtung, total falscher Weg mit den PvPvE Games Extraction Hero f2p Shooter mit tollem Matchmaking und nachdem die Masterserver weg sind ist das Game Tod ohne Dedicated Server.
Es geht leider nicht mehr um eigentlichen PvP Skill und geilem Teamplay auf ausgesuchtem Servern um sich zu messen das was den wahren Multiplayer nämlich ausmacht