Gaming: Trotz Multiplayer-Boom: Mehrheit der Spieler setzt laut neuer Umfrage auf Singleplayer-Erlebnisse

Umfrage zeigt klare Tendenz: Spieler in UK, USA, Deutschland und Japan bevorzugen weiter Singleplayer!

Eine aktuelle Erhebung von Ampere Analysis zeigt, dass Spieler in den wichtigsten internationalen Märkten weiterhin eine deutliche Vorliebe für Singleplayer-Spiele haben.

Die Auswertung umfasst Spieler aus dem Vereinigten Königreich, den USA, Deutschland und Japan und verdeutlicht, dass klassische Einzelspieler-Erfahrungen nach wie vor einen zentralen Platz im Gaming-Alltag einnehmen.

Trotz wachsender Multiplayer-Angebote, Live-Service-Titel und sozialer Gaming-Trends bleibt das Einzelspielerformat für viele die bevorzugte Art, Spiele zu erleben.

In Großbritannien bevorzugen 58 Prozent der befragten Spieler Einzelspieler-Inhalte. In den USA steigt dieser Anteil sogar auf 65 Prozent, was den dortigen starken Zuspruch für narrative Spiele und Solo-Kampagnen widerspiegelt.

Deutschland liegt mit 60 Prozent ebenfalls klar im Singleplayer-Bereich, während Japan mit 63 Prozent eine ähnlich hohe Präferenz aufweist. Diese Zahlen zeigen, dass der Singleplayer-Markt global stabil bleibt und weiterhin eine enorme Bedeutung besitzt.

Die Umfrage macht jedoch deutlich, dass sich die Vorlieben je nach Altersgruppe unterscheiden.

Jüngere Spieler tendieren stärker zu Multiplayer-Erfahrungen, was vor allem auf den Einfluss sozialer Interaktionen, kompetitiver Spiele und plattformübergreifender Live-Service-Titel zurückzuführen ist. In diesen Altersgruppen spielt der Multiplayer-Aspekt eine größere Rolle im Alltag und bestimmt zunehmend die Art und Weise, wie Spiele konsumiert werden.

Trotz dieses Trends in jüngeren Zielgruppen bleibt der Singleplayer-Bereich in allen untersuchten Ländern insgesamt dominant.

Entwickler profitieren weiterhin von einer stabilen Nachfrage nach narrativen Inhalten, Solo-Kampagnen und atmosphärischen Einzelspieler-Erlebnissen. Die Ergebnisse der Umfrage unterstreichen damit die Relevanz von klassischen Singleplayer-Spielen, auch in einer Zeit, in der Multiplayer-Angebote und soziale Gaming-Features stark wachsen.