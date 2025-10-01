Gaming: Über 50 % der japanischen Spielentwickler setzen auf generative KI

Auf der Tokyo Game Show 2025 wurde festgestellt: 51 % der japanischen Spieleentwickler nutzen Generative AI in Gaming!

Die Rolle von Generative AI in Gaming wächst rasant: Laut dem aktuellen Video Game Industry Report 2025 der Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA) setzen bereits 51 % der japanischen Spielentwickler auf generative KI.

Die Befragung fand zwischen Juni und Juli 2025 statt und umfasste 54 Unternehmen, darunter namhafte Vertreter der Japan Gaming Industry wie Capcom, Konami, Square Enix, FromSoftware und Sega.

Generative KI wird in der Spieleentwicklung vielseitig eingesetzt. Besonders häufig dient sie der Erstellung von visuellen Assets, Charakter-Artworks und In-Game-Bildern. Gleichzeitig findet sie Anwendung in der Story-Generierung, beim Schreiben von Dialogen sowie in der Unterstützung beim Programmieren. Damit verändert KI nicht nur kreative Prozesse, sondern auch die technische Basis vieler aktueller Spielprojekte.

Ein weiterer wichtiger Aspekt: 32 % der befragten Studios nutzen KI-Technologien, um eigene Entwicklungs-Engines aufzubauen oder bestehende Tools zu optimieren. Dies zeigt, dass generative KI nicht nur kurzfristige Arbeitsabläufe erleichtert, sondern langfristig eine zentrale Rolle in der Gaming-Industrie Japans spielen wird.

Auch wenn die Stichprobe mit 54 Firmen relativ klein ist, unterstreicht die Teilnahme führender Publisher und Entwicklerstudios, dass KI in der Spielentwicklung in Japan mittlerweile zu einem Standard geworden ist. Der Report verdeutlicht zudem, dass Japan im Bereich Generative AI in Gaming eine Vorreiterrolle einnimmt und die Integration künstlicher Intelligenz entscheidend für die Zukunft der Japan Gaming Industry 2025 sein wird.

