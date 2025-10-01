Die Rolle von Generative AI in Gaming wächst rasant: Laut dem aktuellen Video Game Industry Report 2025 der Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA) setzen bereits 51 % der japanischen Spielentwickler auf generative KI.
Die Befragung fand zwischen Juni und Juli 2025 statt und umfasste 54 Unternehmen, darunter namhafte Vertreter der Japan Gaming Industry wie Capcom, Konami, Square Enix, FromSoftware und Sega.
Generative KI wird in der Spieleentwicklung vielseitig eingesetzt. Besonders häufig dient sie der Erstellung von visuellen Assets, Charakter-Artworks und In-Game-Bildern. Gleichzeitig findet sie Anwendung in der Story-Generierung, beim Schreiben von Dialogen sowie in der Unterstützung beim Programmieren. Damit verändert KI nicht nur kreative Prozesse, sondern auch die technische Basis vieler aktueller Spielprojekte.
Ein weiterer wichtiger Aspekt: 32 % der befragten Studios nutzen KI-Technologien, um eigene Entwicklungs-Engines aufzubauen oder bestehende Tools zu optimieren. Dies zeigt, dass generative KI nicht nur kurzfristige Arbeitsabläufe erleichtert, sondern langfristig eine zentrale Rolle in der Gaming-Industrie Japans spielen wird.
Auch wenn die Stichprobe mit 54 Firmen relativ klein ist, unterstreicht die Teilnahme führender Publisher und Entwicklerstudios, dass KI in der Spielentwicklung in Japan mittlerweile zu einem Standard geworden ist. Der Report verdeutlicht zudem, dass Japan im Bereich Generative AI in Gaming eine Vorreiterrolle einnimmt und die Integration künstlicher Intelligenz entscheidend für die Zukunft der Japan Gaming Industry 2025 sein wird.
Story und Dialoge.
Ohje ob das gut geht.
Hätte ich lieber von echten Menschen gemacht.
Hast du mal eine Rede von einer KI schreiben lassen? So gut werde ich das in meinem Leben nicht mehr können.
Freihand könnte ich so etwas natürlich nicht.
Wenn ich Jahrelang darin ausgebildet wurde und genau weis wie man sowas am besten macht, dann natürlich schon 😉
Das stimmt und du bräuchtest dafür vermutlich die x-fache Zeit. Die Texte werden sicherlich auch nicht komplett übernommen sondern als Basis genommen und dann eben nochmal Hand angelegt.
Ach komm, das glaube ich dir nicht! Eine KI kann zwar beeindruckende Texte generieren, aber sie hat keine Lebenserfahrung, keine echten Emotionen, keine persönliche Geschichte. Deine Gedanken, deine Perspektive, dein Stil – das ist einzigartig und kann keine Maschine ersetzen. Vielleicht klingt eine KI-Rede glatt und perfekt, aber echte Wirkung entsteht durch Authentizität. Und die hast du. (Antwort erzeugt von MS Copilot 😉)
Ich meine, man kann das schon machen und das Ergebnis wird vermutlich einigermaßen formschön sein, aber glaubwürdig vermutlich eher nicht.
Letztens musste ich mal wieder auf eine Hochzeit und da wurden, wie das bei solchen Gelegenheiten üblich ist, auch Reden geschwungen. Bei einigen war ich ziemlich sicher, dass sich der Vortragende so hat helfen lassen. Alles klang merkwürdig gleich, ohne Ecken und Kanten und ich musste mir auch denken. „So würdest gerade du das normalerweise nie ausdrücken“.
Bei Emails auf Arbeit genauso. Nach den flächendeckenden Copilot-Schulungen war es eine Weile ganz schlimm. Da bekam man auf einmal jede Menge gedrechselte Luft von Leuten, die sich normalerweise nur in Einzeilern äußern. Zu Glück hat sich das wieder einigermaßgelegt. (das war jetzt original von mir 😀)
Standesbeamte nutzen es tatsächlich. Das weiß ich aus erster Hand.
Hier mal eine fiktive Copilot-Rede. Es hat weniger als 60 Sekunden gedauert:
———————————————————————–
Liebe Xboxdynasty-Community, liebe Freunde des Gamings,
heute stehen wir an einem besonderen, aber auch bewegenden Wendepunkt. Nach unglaublichen 20 Jahren voller Leidenschaft, Engagement und gemeinsamer Erlebnisse verabschieden wir uns von Xboxdynasty – einer Plattform, die für viele von uns weit mehr war als nur eine Website.
Was einst als kleine Anlaufstelle für Xbox-Fans begann, wurde über zwei Jahrzehnte hinweg zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Gaming-Landschaft. Zahlreiche zufriedene User, unzählige tolle Momente im Gaming, und eine tiefe Verbundenheit haben Xboxdynasty geprägt. Hier wurde Freude geteilt, Freundschaften geschlossen und Gaming-Geschichte geschrieben.
Wir erinnern uns an spannende Diskussionen, leidenschaftliche Reviews, exklusive News und die vielen kleinen Überraschungen, die uns Tag für Tag begleitet haben. Xboxdynasty war ein Ort, an dem wir uns zugehörig fühlten – ein digitales Zuhause für Gamer.
Mit dem Abschied kommt auch ein Moment der großen Dankbarkeit. Danke an alle, die diese Plattform mit Leben gefüllt haben – die Redaktion, die Moderatoren, die Entwickler, die Partner und vor allem: Euch, die Community. Ohne euch wäre Xboxdynasty nie das geworden, was es war.
Auch wenn sich nun die Türen schließen, bleibt das, was wir gemeinsam erlebt haben, bestehen. Die Erinnerungen, die Inspiration und die Leidenschaft für das Gaming leben weiter – in uns und in den vielen Projekten, die daraus entstanden sind.
Lasst uns diesen Moment nicht nur mit Wehmut, sondern auch mit Stolz betrachten. Denn Xboxdynasty hat Spuren hinterlassen – und wir waren ein Teil davon.
Danke für 20 Jahre Xboxdynasty.
————————————————————————–
Jupp, generell haut die KI mittlerweile so gute Texte raus das bekommt niemand so hin.
Aber leider verblödet man irgendwann. Ein Arbeitskollege hat mal für den Sohn einen Aufsatz über KI verfasst aus der Sicht eines 8jährigen und das war richtig gut , als Rotzer hätte ich das damals nur genutzt aber das bremst dann halt auch die eigenen Fähigkeiten, du bist dann zwar gut in Fonts für die KI aber doch selbst ausdrücken kannst du iwann nicht mehr, bin gespannt wie das noch wird.
Das heißt „Prompt“, nicht „Font“ 😉
Tja, KI wäre das nicht passiert, ein hoch auf die Menschlichkeit 😅
Erschreckend korrekt, war und ist bei uns auf der Arbeit das gleiche. 🙄😅
grundsätzlich hätte ich auch gerne was „mit herz“ geschriebenes. andererseits, ich hab mal ne KI gebeten, einen Sommerhit zu schreiben und den text hätte ich mir lieber angehört als alles, was unsere popmusiker so fabrizieren xD. es muss natürlich alles (noch) von menschen ausgewählt und nachbearbeitet werden.
Der aktuelle Sommerhin Golden wurde von einem Menschen geschrieben 🙂
Bei unseren deutschen „Musikern“ kann ich das verstehen.
Egal ob Mark Forster, Max Gisinger, der eine typ der sich die ganze Zeit im Kreis dreht oder wie die alle heisen, da bekommt man ja Kopfschmerzen was die so schreiben 😀
Also ich troll gerade eine Bekannte welche gerne Dark Romance Bücher liest damit, dass ich ihr immer erzähle, das ich selbat ein Dark Romance Buch über einen Typ schreibe welcher die Leichenteile seiner Ehefrau sucht um noch ein letztes Mal den physischen liebesakt mit ihr durchzuführen bevor er in die Hölle verbannt wird. – also komplett doof.
Ich lass da immer Text Passagen dszu von Chat GPT schreiben und ich schick ihr das immer, da sie mir nicht glaubt, das ich gut schreiben kann.
Was soll ich sagen, sie findet es bis jetzt gut und lobt meinen Schreibstil… spricht jetzt auch nicht für das Dark Romance genre. xD
:D:D:D
Der Wert ist bestimmt noch höher, KI generierte Inhalte sind allgegenwärtig.
Völlig verständlich, dass sie auf KI setzen. Das Potenzial ist riesengroß und kann enorm viel Zeit sparen.
Japanische Spiele haben sich auch kaum verändert, gerade so die JRPGs sehen sich doch alle ähnlich, vor allem die Charaktere. Da muss man nicht großartig kreativ sein.
KI wird auf die eine oder andere Weise seit Jahrzehnten eingesetzt, bevor das Buzzword aufgetaucht ist hat es nur niemand interessiert.