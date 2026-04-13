Gaming: UK Games-Markt erreicht 10,18 Milliarden Euro in 2025

Der britische Games-Markt wächst weiter und erreicht 2025 einen Gesamtwert von rund 10,18 Milliarden Euro.

Der britische Spielemarkt hat im Jahr 2025 einen Gesamtwert von umgerechnet rund 10,18 Milliarden Euro erreicht, wie aus der aktuellen Jahresauswertung der UKIE hervorgeht. Besonders Software, digitale Verkäufe und transmediale Inhalte sorgten für ein deutliches Wachstum.

Im Softwarebereich stiegen die Umsätze um 7 Prozent auf rund 7,06 Milliarden Euro. Auch digitale Konsolenverkäufe legten um 9,2 Prozent auf etwa 2,91 Milliarden Euro zu. Der Hardware-Sektor verzeichnete ein Plus von 3 Prozent auf rund 2,54 Milliarden Euro, unterstützt unter anderem durch die Markteinführung der Nintendo Switch 2 im Juni 2025.

Der Mobile-Games-Sektor wuchs ebenfalls um 7,9 Prozent auf etwa 2,34 Milliarden Euro. Trotz sinkender Downloadzahlen verbesserten sich die Monetarisierungsmodelle über verschiedene Plattformen hinweg deutlich.

Besonders stark entwickelte sich der Bereich rund um Spiele-IPs außerhalb des klassischen Gaming-Markts. Einnahmen aus Filmen, Serien und Soundtracks stiegen um 70 Prozent auf rund 186 Millionen Euro.

Auch Merchandise legte um 43 Prozent auf etwa 390 Millionen Euro zu. Filmadaptionen erzielten rund 91 Millionen Euro, angeführt von Sonic the Hedgehog 3 und A Minecraft Movie, wobei letzterer mit rund 66 Millionen Euro zum erfolgreichsten Film im Vereinigten Königreich avancierte.

Neben dem wirtschaftlichen Wachstum zeigt der Bericht auch strukturelle Veränderungen innerhalb der Branche. London bleibt weiterhin der drittgrößte Entwicklerstandort weltweit hinter Los Angeles und San Francisco.

Gleichzeitig steht die Branche jedoch unter Druck. Laut einem Bericht der TIGA ist die Beschäftigung im britischen Games-Sektor rückläufig. Zwischen Mai 2024 und September 2025 sank die Zahl der Arbeitsplätze um 4,5 Prozent, was als stärkster Rückgang seit Beginn der Erhebungen beschrieben wird.

Insgesamt reduzierte sich die Belegschaft von 28.516 auf 27.347 Beschäftigte, während gleichzeitig zahlreiche Studios Stellen abbauten und andere neue Positionen schufen.