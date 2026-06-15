Gaming: UK: Geplantes Social-Media-Verbot könnte auch Twitch und Konsolen betreffen

Ein neues Gesetz in Großbritannien könnte die Nutzung sozialer Netzwerke und Online-Plattformen für Minderjährige drastisch verändern.

Die britische Regierung unter Premierminister Keir Starmer hat Pläne für ein umfassendes Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige vorgestellt. Ziel ist es, entsprechende gesetzliche Regelungen noch vor Weihnachten zu verabschieden, mit einer geplanten Einführung bis zum Frühjahr 2027.

Von dem Verbot betroffen wären große Plattformen wie TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat sowie X (ehemals Twitter) und YouTube. Ausgenommen bleiben Messaging-Dienste wie WhatsApp oder Signal. Laut Regierung soll damit die Nutzung sozialer Medien für Minderjährige grundsätzlich eingeschränkt werden.

In einer offiziellen Erklärung bezeichnete Starmer den Schritt als notwendig für den Schutz von Kindern. Gleichzeitig betonte die Regierung, dass Kinder ihre „Kindheit zurückbekommen“ sollen und die Entscheidung nicht verhandelbar sei.

Besonders relevant für die Spieleindustrie ist, dass das geplante Gesetz auch Live-Streaming für unter 16-Jährige einschränken soll. Dies könnte Auswirkungen auf Plattformen wie Twitch sowie auf Konsolen-Ökosysteme von Sony, Microsoft und Nintendo haben, die entsprechende Funktionen unterstützen. Auch Gaming-Plattformen und Dienste mit Streaming- oder Community-Funktionen könnten betroffen sein.

Zusätzlich kündigte die Regierung an, auch weitere digitale Einschränkungen für Jugendliche zu prüfen, darunter Nachtbeschränkungen und Pausenmechanismen für endloses Scrollen bei unter 18-Jährigen. Diese Maßnahmen könnten ebenfalls auf verschiedene Online-Dienste ausgeweitet werden.

Unklar bleibt derzeit, wie ein solches Verbot technisch umgesetzt werden soll und welche Plattformen konkret unter die Regulierung fallen. Auch Dienste wie Discord oder Roblox wurden in den bisherigen Ankündigungen nicht eindeutig eingeordnet.

Parallel dazu plant die Regierung strengere Altersbeschränkungen für sogenannte „romantische Chatbots“, die nur noch Erwachsenen zugänglich sein sollen. Weitere KI-gestützte Chatdienste sollen ähnliche Einschränkungen für intime Funktionen erhalten.

Das Vorhaben reiht sich in eine internationale Entwicklung ein, bei der mehrere Länder ähnliche Maßnahmen prüfen oder bereits umgesetzt haben. Dazu zählen unter anderem Australien, Portugal und Spanien sowie einzelne US-Bundesstaaten, die jedoch teils rechtlich angefochten werden.

Mit dem britischen Vorschlag zeichnet sich eine mögliche neue Phase der Regulierung digitaler Plattformen ab, die weit über klassische soziale Netzwerke hinaus auch Gaming- und Entertainment-Dienste betreffen könnte.