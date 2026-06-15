Gaming: UK: Geplantes Social-Media-Verbot könnte auch Twitch und Konsolen betreffen

Die britische Regierung unter Premierminister Keir Starmer hat Pläne für ein umfassendes Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige vorgestellt. Ziel ist es, entsprechende gesetzliche Regelungen noch vor Weihnachten zu verabschieden, mit einer geplanten Einführung bis zum Frühjahr 2027.
Von dem Verbot betroffen wären große Plattformen wie TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat sowie X (ehemals Twitter) und YouTube. Ausgenommen bleiben Messaging-Dienste wie WhatsApp oder Signal. Laut Regierung soll damit die Nutzung sozialer Medien für Minderjährige grundsätzlich eingeschränkt werden.
In einer offiziellen Erklärung bezeichnete Starmer den Schritt als notwendig für den Schutz von Kindern. Gleichzeitig betonte die Regierung, dass Kinder ihre „Kindheit zurückbekommen“ sollen und die Entscheidung nicht verhandelbar sei.
Besonders relevant für die Spieleindustrie ist, dass das geplante Gesetz auch Live-Streaming für unter 16-Jährige einschränken soll. Dies könnte Auswirkungen auf Plattformen wie Twitch sowie auf Konsolen-Ökosysteme von Sony, Microsoft und Nintendo haben, die entsprechende Funktionen unterstützen. Auch Gaming-Plattformen und Dienste mit Streaming- oder Community-Funktionen könnten betroffen sein.
Zusätzlich kündigte die Regierung an, auch weitere digitale Einschränkungen für Jugendliche zu prüfen, darunter Nachtbeschränkungen und Pausenmechanismen für endloses Scrollen bei unter 18-Jährigen. Diese Maßnahmen könnten ebenfalls auf verschiedene Online-Dienste ausgeweitet werden.
Unklar bleibt derzeit, wie ein solches Verbot technisch umgesetzt werden soll und welche Plattformen konkret unter die Regulierung fallen. Auch Dienste wie Discord oder Roblox wurden in den bisherigen Ankündigungen nicht eindeutig eingeordnet.
Parallel dazu plant die Regierung strengere Altersbeschränkungen für sogenannte „romantische Chatbots“, die nur noch Erwachsenen zugänglich sein sollen. Weitere KI-gestützte Chatdienste sollen ähnliche Einschränkungen für intime Funktionen erhalten.
Das Vorhaben reiht sich in eine internationale Entwicklung ein, bei der mehrere Länder ähnliche Maßnahmen prüfen oder bereits umgesetzt haben. Dazu zählen unter anderem Australien, Portugal und Spanien sowie einzelne US-Bundesstaaten, die jedoch teils rechtlich angefochten werden.
Mit dem britischen Vorschlag zeichnet sich eine mögliche neue Phase der Regulierung digitaler Plattformen ab, die weit über klassische soziale Netzwerke hinaus auch Gaming- und Entertainment-Dienste betreffen könnte.
39 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nach den letzten Ereignissen in Belfast wird in England wohl über kurz oder lang ein Bürgerkrieg ausbrechen. Noch mehr Verbote von Keir Starmer werden die Lage da eher noch verschlimmern als verbessern.
Die Landwirte gängelt die Regierung in UK auch schon ordentlich (siehe Clarksons Farm Episode). Wo soll das nur hinführen?!
Ach, da gibt’s so vieles was da schief läuft. Auf Youtube und X sollte man sich da natürlich nicht nur verlassen, aber es gibt ja auch noch Reuters. Wenn man das alles ein bisschen verfolgt kann es leider nur schief gehen. Ich erwarte da nichts gutes.
Musk befeuert die Unruhen, jeder sollte raus aus X.
Ja, da muss man sehr aufpassen dass man nicht in eine KI Videofalle gerät oder Propaganda liest. Allgemein ist X ja eher eine brennende Mülltonne, aber es gibt eben doch auch viel Wahres dort zu entdecken und im Gegensatz zum Öffentlich Unrechtlichen Rundfunk bekommt man es dort wenigstens mit, wie z.B. gerade die Demo gegen Merz in München, von der ich von den Staatsmedien wie z.B. BR24 noch gar nichts mitbekommen habe.
Das Vorgehen ist folgendermaßen: Man geht nicht aus X raus, sondern versucht die Behauptungen von dort dann über Reuters oder andere verlässliche Medien aus der „Mitte“ zu verifizieren, die am besten auch nicht aus Deutschland kommen.
X jetzt einfach wieder zu verteufeln oder gar zensieren zu lassen ist wieder genau das Falsche, weil es dann wieder so wie in Belfast kommt.
Es gibt andere Plattformen und wenn dann zensiert Musk selber indem er die Reichweiten manipuliert und an Grok rum schraubt, so dass dieser sich selbst als Mecha Htlr bezeichnet und Musk bescheinigt, er könne besser als andere sein eigenen Urin trinken.
Joh aber lieber Krawallier: Das hört sich ja jetzt eher schon nach Propaganda von dir gegen X und Musk an, gerade auch wenn du schon von „Urin trinken“ redest.
Btw. ich folge Musk noch nicht mal selber. Habe das ein paar Mal probiert, aber es geht einfach nicht, weil seine tausenden Posts meinen Feed einfach überfluten und unbrauchbar machen. Da folge ich lieber SpaceX und anderen Raketenfirmen, weil das ist genau, was X für mich interessant macht und normalerweise halte ich mich aus der Politik auch eher raus.
Gerade eben habe ich dementsprechend über X auch mitbekommen, dass Isar Aerospace seinen Startversuch der Spectrum Rakete mal wieder verschoben hat. Mit den öffentlichen Medien bist du da verloren und bekommt die Information vielleicht mal in ein paar Wochen.
Du kannst jeder meiner Behauptungen gerne überprüfen.
Bei einer reicht es schob wenn du nach Musk, Grok und Urin suchst.
Danke, verzichte. Ich interessiere mich nicht für den Urin anderer 🤢🤮
Da Nordirland und England richtig dicke miteinander sind. Ist ja fast das gleiche.
Bei diesen Thema ist man in der Bevölkerung zu immer mehr der selben Meinung.
Ja, vielleicht hätte ich UK schreiben sollen statt England. Wenn dann alles brennt macht das aber auch keinen großen Unterschied mehr.
Ja in (Nord) Irland wird es zu 100% dazu kommen.
Hab da gestern erst einen Bericht gelesen das das für die IRA ein grandioser Nährboden ist.
Ich hab schon ein paar Videos dazu gesehen, die Gewalt generell verurteilen aber auch Verständnis für die Unruhen aufbringen. Ist halt eine Folge der Politik dort. Wenn man die eigene Bevölkerung so sehr gängelt explodiert der Kochtopf halt irgendwann und das ist für niemanden gut.
Hoffentlich bekommt die Regierung in England die Quittung für den Murks.
Ich würde mal sagen UK und auch die Kinder haben ganz andere Probleme als sowas.
Ja, das ist aber ein Problem, was es in ganz Europa gibt.
Stichwort Halle: Die Mädchen waren keine 14 Jahre alt 😭
Hey: „Wir schaffen das!“ 🙈
Sei mir nicht Böse, bei dem Thema verstehe ich mittlerweile überhaupt keinen Spaß mehr, ich weiß das der Spruch jetzt von dir nicht ernst gemeint war. aber viele meinen das noch ernst.
Und ich empfinde nur Verachtung für diese Menschen…
Gaming Forum deshalb jetzt keine Zahlen, aber das ist erschrecken was in Deutschland täglich passiert, aber nicht öffentlich ausgesprochen werden „DARF“ !!!
Aktuell gibt es leider nur „offizielle“ Zahlen aus 2024, aber man kann davon ausgehen das es 2026 doppelt so schlimm ist und das ohne Dunkel Ziffer !!!
Jeder der solche Menschen auch nur ansatzweise in Schutz nimmt ist mindestens auf der gleichen Stufe wie der Täter selbst !!!!
Ja, deswegen ja der Smiley. Und im übrigen halt ja unser bester Bundeskanzler aller Zeiten letztlich diesen Spruch gerade wieder verwendet. Aber ich verstehe, dass dein Humor erschöpft ist, geht mir ähnlich.
„Gleichzeitig betonte die Regierung, dass Kinder ihre „Kindheit zurückbekommen“ sollen“
Ja, dafür sollte man vielleicht zuerst dafür sorgen das die sicher auf den Straßen sein können bevor man sowas macht. Vor kurzem wurde eine 17-jährige einfach unvermittelt von hinten mit dem Messer angegriffen. Das geht völlig an der Realität vorbei. Der Social Media Quatsch, von dem ich kein Fan bin, ist das geringste Problem. Aber ja, möchte auch nicht zu stark politisieren. Finde das zum jetzigen Zeitpunkt einfach Quatsch.
Absolut. Ich würde ja auch am liebsten einfach nur zocken, aber wenn hier Verbote in UK thematisiert werden um die Realität zu verdecken und heute Abend bestimmt wieder neue Untaten auf Youtube und X zu sehen sein werden, werde ich halt auch mal politisch.
Sowie bei uns in Berlin, jeden Tag Schusswaffen und Messer gebrauch. Wird alles weg ignoriert oder schön geredet.
Oje! Wenn du das jetzt sogar persönlich bestätigst dann ist es wohl nicht nur X und Youtube und KI Videos…
Leider ja. Sogar in unserem spießigen Prenzlauer Berg geht es mittlerweile ab.
Wenn ich sage, 10 Döner Geschäfte von der Bornholmer zur Gleimstraße sind zuviel, bemerken es die Leute erst in 10 Jahren. Dazu noch die ganzen angeblichen Barbiere und Nagelstudios. Wir schaffen das 😄.
Oje, oje. „Aber wehe wehe wehe, wenn ich auf das Ende sehe“ kommt mir da aus meiner Schulzeit ins Gedächtnis zurück.
Und wetten die Steuereinnahmen die die alle bringen sind unglaublich 🙂
Ok, ich will jetzt niemanden wirklich was unterstellen, aber seien wir doch mal ganz ehrlich. Wie viele Friseure, Barbiere, Dönerlöden, Kisoke usw stecken das Geld in die Kasse und nirgends wird es registiert.
Der Friseur neben an hat ne Kasse und dennoch wird die mit nem Schlüssel aufgemacht und die kohle reingelegt und das Wechselgeld rausgenommen. Und wende dann nach ner Quittung fragst schaun die dich noch blöd an.
Ganz klar, nicht alle, aber ich würde Wetten das wenn man sich mal nen Tag vor die ganzen Läden setzt und einfach mitzählt würde sich das Finanzamt ne goldene Nase verdienen zwischen dem was die zählen und das was angeblich an Kunden vorhanden waren.
Du wirst aber nichts dran ändern weil die Täter ja in der Regel sich immer in einem „physischen Ausnahmezustand“ befanden oder eben andere Probleme hatten und damit ja eigentlich selbst die Opfer sind.
Und damit passiert denen doch eh nix, also was solls.
Dann wird mal wieder irgend ein Exempel statuiert um zu zeigen das man ja angeblich was dagegen tut und völlig an der Realität vorbei irgendwelche Gesetzte beschlossen und alles ist wieder gut 🙂
Oder eben auch nicht.
Wir leben leider mittlerweile in einer Welt in der die Täter immer die armen Menschen sind denen man helfen muss, daran wird sich nichts mehr ändern 🙁
Jupp, und bei den wirklichen Opfern klicken die Handschellen, selbst wenn sie am Verbluten sind.
Also grundsätzlich finde ich ein Social Media Verbot für Kids gut.
Mir kann niemand erzählen, dass Social Media für heranwachsende eine gute Sache ist.
Ob es am Ende wirklich die Kidz davon abhält im Netz ihr Unwesen zu treiben ist ne andere Sache.
Da gab’s ja ne Doku, mit Erfahrungsberichten aus Australien und wie die das Verbot problemlos umgegangen sind.
Es hilft ja schon, wenn die Kidz keine parasozialen Beziehungen zu Influencern aufbauen.
Naja. Liegt eher an der Erziehung der Eltern. Man kann dies auch einfach im Telefon blockieren.
Bestes Beispiel diese Fahrrad und Scooter Leihfirmen. Offiziell ab 18. Wer kontrolliert es? Niemand. Wer schaltet es den Kindern frei? Die Eltern.
Lieber eine komplette Überwachung erschaffen, anstelle der Ursache auf den Grund zu gehenm
Leichter gesagt als getan, da du in der schule gleich unten durch bist, wenn die anderen Eltern es nicht auch so sehen.
Irgebdwann hab ich auch Kinder, dann kann ich’s besser nachvollziehen aber Social Media muss schon reguliert werden.
Die Erziehung steht ja auch irgendwann in Konkurrenz mit dem Erwachsen werden und Gruppenzwang. Ich kann mir nicht vorstellen, das Social Media gesund für Kinder ist.
Das Problem ist, dass man wie schon oft beschrieben, diese Situation ausnutzen wird, um uns stärker zu überwachen, denen ist es eigentlich vollkommen egal, was mit den Kindern passiert.
Ich kann’s ehrlich gesagt nicht einschätzen. Aber social Media kann auch nicht weiterhin so bleiben, wie es aktuell ist.
Grundsätzlich bin ich dafür. Ich habe selber erlebt wie 10-11-jährige eigene Konten auf Instagram, Tik-Tok usw. mit tausenden Follower haben. Natürlich mit anderen Geburtsdaten und Namen. Die Eltern sind noch ganz stolz drauf. Mir blieb nur Kopfschütteln übrig.
Dann erzählt mir der Junge, er hat aus Versehen sein Gesicht in einem Video gezeigt und wurde sofort von der Plattform gesperrt. Hat er sich gleich einen neun gemacht.
Was wollen die jetzt mit dem Verbot bezwecken!?
Sollen die doch die ganzen Seiten für Erwachsene erstmal unzugänglich für Kinder machen. Und die Spiele mit In-Game-Käufen alle ab 18 machen. Das ist alles nicht normal.
Dieses Social Media Verbot finde ich nicht so gut. Man kann seine Kinder auch dazu erziehen, dass sie sich anders zu beschäftigen wissen als am Handy zu hängen. Kleine Kinder brauchen auch weiß Gott kein Handy.
Bin ich zwiegespalten, einerseits gut das die Jugend solange beschützt wird wie möglich von einem toxischen Medium aber andersherum verlagert sich damit nur das Problem auf später. Was ist wenn sie das Alter erreichen und komplett keine Erfahrung haben mit social Media, die bekommen doch ein Trauma.
Wichtiger wäre wohl wenn Eltern und Schule die Kids in Medienkompetenz unterrichten.
Schule sollte allgemein mehr praktisches und für das alltägliche Leben notwendiges Wissen lehren.
Na da das geht doch nach hinten los 🫣