Gaming: Umfrage: 71 Prozent der Spieler bevorzugen weiterhin physische Spiele

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„Wir sind noch nicht bereit“ – Gamer stellen sich gegen das Ende physischer Spiele.
Eine neue Umfrage zeigt eine deutliche Haltung innerhalb der Gaming-Community zur Zukunft physischer Spiele.
In einer von Windows Central durchgeführten Abstimmung mit über 3.000 Teilnehmern gaben 71 Prozent der Befragten an, weiterhin physische Spiele zu bevorzugen. Nur 29 Prozent erklärten, dass sie bereits bereit für eine vollständig digitale Zukunft seien.
Die Ergebnisse erscheinen in einem Moment, in dem sich die Branche zunehmend in Richtung digitaler Vertriebsmodelle bewegt. Sowohl PlayStation als auch Xbox setzen verstärkt auf digitale Inhalte und langfristige Plattformstrategien, die physische Medien zunehmend in den Hintergrund rücken.
Laut aktuellen Planungen wird die Produktion physischer Discs bei PlayStation ab 2028 eingestellt, während Xbox ebenfalls einen stärkeren Fokus auf digitale Veröffentlichungen legen könnte.
Die Umfrage zeigt jedoch, dass zwischen Branchenstrategie und Nutzerwunsch weiterhin eine deutliche Lücke besteht. Viele Spieler halten physische Spiele nicht nur für eine Frage der Sammlung, sondern auch für Besitzgefühl, Weiterverkaufsmöglichkeiten und langfristige Zugänglichkeit.
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37 Kommentare AddedMitdiskutieren
Natürlich die Windows Central Seite mit einem starken Fokus auf MS und Xbox content wollen zu einem großen Teil Disks haben 😭
Ich Spiele nur xbox und habe seit vielen Jahren keine Disks gekauft. Ich kenne auch keinen aus mein Spieler kreis der noch Disks kauft. Gerade bei der Xbox ist das komplett überflüssig. Wie es bei der PS aussieht weiß ich nicht.
Dito bei mir des selbe. 71 Prozent kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Selbst meinen jüngsten mit der Switch 2 bevorzugt immer mehr die digitale spiele weil er nicht immer die Speicherkarten wechseln will
Hab bestimmt 250- 300 Xbox Spiele auf Disc. Erst letzte Woche wieder eins gekauft.
Die müssen ja ganz schön Platz wegnehmen
Ganz ehrlich: Wo sollen denn bitte 300 Spiele „viel Platz“ wegnehmen. Drei GNEDBY von Ikea – Tiefe 17 cm, Höhe 202 cm, Breite 20 cm – und du hast locker Platz für rund 300 Games.
Da bekommst du doch kein Platzproblem. Ohne Regale hast du einfach nur eine nackte Wand, die komplett verloren aussieht.
Ich selbst habe 7× GNEDBY in einer Ecke stehen, da sind alle Games, Filme und Bücher drin. Steht nicht im Weg, sieht ordentlich aus und macht den Raum sogar gemütlicher.
Eine nackte Wand stattdessen wäre einfach nur trostlos – ein Wohnzimmer lebt von Einrichtung, nicht von kahlen Flächen.
Es wird bestimmt auch bei Xbox Spielern noch genug geben die gerne Discs haben. Bei PlayStation wird der Anteil höher sein, aber das ändert halt nix daran das fast alle eher digital unterwegs sind 🤷🏻
Oha, ich bin also meiner Zeit voraus ;D
Wenn 90% der Spiele digital erworben werden, dann hat das eine andere statistische Aussagekraft als irgendwelche Community Umfragen.
Die zudem aus 1.577 Leuten besteht 🙂
Ja 🤣👍🏻
Die Option etwas physisch zu kaufen sollte auch weiterhin möglich sein.
Als Series S Spieler hat man sich dran gewöhnt Spiele nur noch digital zu kaufen. Aber früher habe ich auch noch günstige Keys im Internet gekauft und die über VPN eingelöst
BS „Umfrage“, da haben doch nur Leute dran „teilgenommen“ die sich über die Sony entscheidung aufregen wie die kleinen Kinder. Das repräsentiert nicht mal ansatzweise die Masse der Spieler.
Wenn man sich allein letzen Geschäftszahlen von Capcom ansieht, wonach 92% aller Spiele dieses Jahr digital verkauft wurden, dann sieht man sehr wohl, wohin die Reise geht. Und jeder Entwickler wird über ähnliche Zahlen verfügen. Da wundert es doch absolut nicht, dass Sony Kosten einsparen will und den unnötigen physischen Müll abschafft. Die CDs sind ohnehin nicht mehr als reines Lizenzrecht, das Spiel wird sowieso schon lange aus den Stores geladen.
Da macht mal wieder wie so üblich ein geringer Teil der Leute ein riesen Theater. Einfach diese Heulsusen ignorieren, Sony.
1. Grundsätzlich sollte man weiterhin die Option haben.
2. Geht es im Kontext wohl nicht nur um die Disc an sich,sondern primär darum, dass man das, was man erwirbt (auch digital), behalten darf und Sony einem das halt nicht (wie das Beispiel mit den gekauften Filmen) wieder wegnimmt.