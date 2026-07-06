Gaming: Umfrage: 71 Prozent der Spieler bevorzugen weiterhin physische Spiele

„Wir sind noch nicht bereit“ – Gamer stellen sich gegen das Ende physischer Spiele.

Eine neue Umfrage zeigt eine deutliche Haltung innerhalb der Gaming-Community zur Zukunft physischer Spiele.

In einer von Windows Central durchgeführten Abstimmung mit über 3.000 Teilnehmern gaben 71 Prozent der Befragten an, weiterhin physische Spiele zu bevorzugen. Nur 29 Prozent erklärten, dass sie bereits bereit für eine vollständig digitale Zukunft seien.

Die Ergebnisse erscheinen in einem Moment, in dem sich die Branche zunehmend in Richtung digitaler Vertriebsmodelle bewegt. Sowohl PlayStation als auch Xbox setzen verstärkt auf digitale Inhalte und langfristige Plattformstrategien, die physische Medien zunehmend in den Hintergrund rücken.

Laut aktuellen Planungen wird die Produktion physischer Discs bei PlayStation ab 2028 eingestellt, während Xbox ebenfalls einen stärkeren Fokus auf digitale Veröffentlichungen legen könnte.

Die Umfrage zeigt jedoch, dass zwischen Branchenstrategie und Nutzerwunsch weiterhin eine deutliche Lücke besteht. Viele Spieler halten physische Spiele nicht nur für eine Frage der Sammlung, sondern auch für Besitzgefühl, Weiterverkaufsmöglichkeiten und langfristige Zugänglichkeit.