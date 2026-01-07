Gaming: Umsatz im Spielegeschäft steigt in UK um 7,4 %

Der Umsatz im Gaming-Segment stieg im Vereinigten Königreich um 7,4 % auf 5,4 Milliarden Pfund im Jahr 2025.

UK‑Gaming erlebt 2025 ein massives Umsatzhoch, angeführt von Blockbustern wie EA Sports FC 26 und einem starken Push im Mobile‑Segment.

Im Zentrum steht ein Gesamtumsatz von £5,4 Milliarden, der laut Entertainment Retailers Association einem Anstieg von 7,4 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Damit erreicht der Markt das stärkste Wachstum seit 2020, als die Branche während der Pandemie um 27,9 Prozent zulegte.

Besonders Mobile‑Games treiben die Entwicklung voran und generieren £1,88 Milliarden, was einem Plus von 8,8 Prozent entspricht und den Trend der Vorjahre fortsetzt.

Parallel dazu steigen die Einnahmen aus Konsolen‑Downloads um 11,5 Prozent auf $857,6 Millionen, während physische Verkäufe leicht auf £318,8 Millionen sinken. Boxed‑Games machen damit nur noch einen kleinen Teil des Marktes aus, während digitale Verkäufe insgesamt £5 Milliarden erreichen und den Löwenanteil des Geschäfts darstellen.

EA Sports FC 26 dominiert das Jahr mit über 1,97 Millionen verkauften Einheiten und bleibt ein zentraler Treiber im digitalen wie physischen Segment.

Auffällig ist zudem, dass 45 Prozent der Umsätze weiterhin aus klassischem Kauf statt aus Abomodellen stammen, was die ERA als Besonderheit gegenüber Musik und Video hervorhebt.

Der gesamte britische Entertainment‑Sektor – inklusive Games, Musik und Video – erreicht 2025 schließlich £13,3 Milliarden und wächst damit um 7,1 Prozent.

  1. mAsTeR OuTi 95760 XP Posting Machine Level 3 | 07.01.2026 - 14:15 Uhr

    Interessant das Mobile-Gaming so stark ist und immer steigt. Kann ich mir nicht erklären. Zumindest wenn Handy-Games damit gemeint sind.

    • Thagor90 11580 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 07.01.2026 - 14:41 Uhr
      Antwort auf mAsTeR OuTi

      sind halt die ganzen ingame Käufe in so alltagsspielen, die bei „Casual“ Gamern beliebt sind…. z.B. diese Lootboxen bei Monopoly scheinen ein Riesending zu sein und machen riesige Umsätze

  2. Katanameister 289040 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.01.2026 - 14:32 Uhr

    Da Xbox auch immer mehr Richtung digital geht wie beim PC, wundert mich das Wachstum dort nicht, physische Spiele sterben wohl immer mehr aus.

  3. The Hills have Shice 210645 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.01.2026 - 14:46 Uhr

    „Besonders Mobile‑Games treiben die Entwicklung voran und generieren £1,88 Milliarden, was einem Plus von 8,8 Prozent“

    Was dem Wachstum im Gesamtmarkt entspricht. Die spinnen die Briten.

