Gaming: Umsatz im Spielegeschäft steigt in UK um 7,4 %

Der Umsatz im Gaming-Segment stieg im Vereinigten Königreich um 7,4 % auf 5,4 Milliarden Pfund im Jahr 2025.

UK‑Gaming erlebt 2025 ein massives Umsatzhoch, angeführt von Blockbustern wie EA Sports FC 26 und einem starken Push im Mobile‑Segment.

Im Zentrum steht ein Gesamtumsatz von £5,4 Milliarden, der laut Entertainment Retailers Association einem Anstieg von 7,4 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Damit erreicht der Markt das stärkste Wachstum seit 2020, als die Branche während der Pandemie um 27,9 Prozent zulegte.

Besonders Mobile‑Games treiben die Entwicklung voran und generieren £1,88 Milliarden, was einem Plus von 8,8 Prozent entspricht und den Trend der Vorjahre fortsetzt.

Parallel dazu steigen die Einnahmen aus Konsolen‑Downloads um 11,5 Prozent auf $857,6 Millionen, während physische Verkäufe leicht auf £318,8 Millionen sinken. Boxed‑Games machen damit nur noch einen kleinen Teil des Marktes aus, während digitale Verkäufe insgesamt £5 Milliarden erreichen und den Löwenanteil des Geschäfts darstellen.

EA Sports FC 26 dominiert das Jahr mit über 1,97 Millionen verkauften Einheiten und bleibt ein zentraler Treiber im digitalen wie physischen Segment.

Auffällig ist zudem, dass 45 Prozent der Umsätze weiterhin aus klassischem Kauf statt aus Abomodellen stammen, was die ERA als Besonderheit gegenüber Musik und Video hervorhebt.

Der gesamte britische Entertainment‑Sektor – inklusive Games, Musik und Video – erreicht 2025 schließlich £13,3 Milliarden und wächst damit um 7,1 Prozent.