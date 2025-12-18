Gaming: Unglaublich: Dieser Gamer hat 12.000 Videospiele in nur einem Raum angesammelt

Unglaublich: Gamer zeigt epische Sammlung mit 12.000 Games in einem einzigen Zimmer!

In einem einzigen Raum befindet sich eine Videospielsammlung, die mit rund 12.000 Games zu den größten privaten Sammlungen weltweit zählt.

Ihr findet dort eine beeindruckende Vielfalt an Gaming-Klassikern, Retro-Spielen und modernen Blockbustern, die die gesamte Geschichte der Videospielindustrie widerspiegeln.

Von alten Konsolen wie dem Nintendo Entertainment System, dem Super Nintendo und der Sega Mega Drive über PlayStation, Xbox und GameCube bis hin zu aktuellen Plattformen wie PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC reicht die Bandbreite dieser Sammlung.

Die Sammlung umfasst nicht nur bekannte Titel wie Super Mario, The Legend of Zelda, Sonic the Hedgehog, Final Fantasy, Call of Duty und Grand Theft Auto, sondern auch seltene Importspiele, limitierte Editionen und exklusive Collector’s Items.

Ein Raum mit 12.000 Videospielen ist eine einzigartige Zeitreise durch die Gaming-Geschichte, die euch von den Anfängen der 8-Bit-Ära bis zu modernen Open-World-RPGs wie Elden Ring oder Hogwarts Legacy führt.

Die Sammlung zeigt eindrucksvoll, wie groß die kulturelle Bedeutung von Videospielen ist und wie stark Gaming als Hobby gewachsen ist. Mit Konsolen, Modulen, Discs und Zubehör aus mehreren Jahrzehnten bietet dieser Raum ein lebendiges Archiv, das die Entwicklung von Grafik, Gameplay und Storytelling dokumentiert.

  5. Heisi 34000 XP Bobby Car Geisterfahrer | 18.12.2025 - 10:21 Uhr

    Heftig wieviele Kohle der wohl dafür ausgab🫣🙈

    0
  6. AnCaptain4u 243015 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 18.12.2025 - 10:25 Uhr

    Also ich mag es ja zu sammeln aber so krass bestimmt nicht (und hab auch nicht den Platz dafür) 😅

    0
  7. Lostforlive 7710 XP Beginner Level 4 | 18.12.2025 - 10:29 Uhr

    Wow ja da kommt über die Jahre einiges zusammen. Da ich immer verkauft habe ist meine Sammlung eher klein.

    0
  9. Terendir 147340 XP Master-at-Arms Gold | 18.12.2025 - 10:32 Uhr

    Okay, fun fact: 10.000 Tage sind 27,4 Jahre. Also kann man schon happy sein, wenn man 30.000 Tage alt wird. Um das alles zu spielen, müsste man jedes Spiel in nur 3 Tagen durchgespielt haben xD

    0

